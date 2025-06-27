炎熱天氣｜氣溫逐漸轉熱熱性疾病易纏身？多按5穴位散熱醒神

二十四節氣中的「夏至」已過，這天也是北半球日照最長、黑夜最短的一天。許多人以為夏至的日照時間最長，是最炎熱的一天，但其實不然，小暑、大暑，才會逐漸達到氣溫高峰。



但夏至之後，因為氣溫逐漸轉熱，使得熱性疾病逐漸變多。

散熱醒神5穴位（按圖了解 👇👇👇）

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1. 風池穴

- 位置：凹陷如池，又是風邪易侵擾的位置，故稱「風池」，腦後兩側斜方肌旁凹陷處，約在耳垂齊平的位置。

- 功用：疏散風熱，清頭目，緩解頭痛、頭暈、改善不適。



2. 大椎穴

- 位置：位於第7頸椎棘突下凹處。

- 功用：去濕散熱，中暑後可刮痧緩解不適。



預防中暑5大注意事項（按圖了解 👇👇👇）

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3. 百會穴

- 位置：頭頂正中線前髮際後5寸處，約當兩耳尖直上頭頂中央。

- 功用：疏通頭部經氣，有助於緩解頭暈、疲勞。



4. 曲池穴

- 位置：彎曲手肘，位於手肘外側的肘窩橫紋盡頭。

- 功用：清熱退燒，疏邪熱，調氣血。



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5. 人中穴

- 位置：於鼻唇溝正中上1/3處。

- 功用：夏日昏沉時，用來醒神開竅的穴道。



夏至同時養心、養肺，健康一整年

在夏季時同時養心、養肺，早已實行久遠。日常多補充水分、多吃清淡利水消熱的食材，避免中暑，就是「夏養心」最佳方式；而傳統在三伏天時，運用三伏貼冬病夏治、處理氣喘等疾病，則是典型的「夏養肺」。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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