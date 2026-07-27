《神探伽利略》作家東野圭吾大腸癌離世 出現5症狀立即求醫

日本超人氣推理大師東野圭吾不敵大腸癌離世，終年 68 歲。他生前的著作《神探伽利略》、《白夜行》、《嫌疑犯 X 的獻身》等都是膾炙人口的名作，風格橫跨推理、社會寫實，以及溫暖治癒的奇幻小說，一生共留下 106 部著作，影響深遠。

根據香港癌症資料統計中心的資料顯示，大腸癌是香港第三位最常見的癌症（僅次於肺癌與乳腺癌），亦在本港致命癌症中高居第二位。下文為大家講解大腸癌的症狀及日常預防方法。

《神探伽利略》原作者東野圭吾。（NHK 截圖）

勇奪江戶川亂步獎的推理大師

東野圭吾出生於1958年2月7日，是當代日本最具代表性的大眾小說家之一。他畢業於大阪府立大學工學部，早期曾任職於日本電裝（DENSO）擔任生產技術工程師，1985年，他憑藉描寫校園密室殺人案的作品《放學後》勇奪第31屆江戶川亂步獎，自此正式辭去工程師職務，專職投入文學創作。

在長達數十年的寫作生涯中，他先後以《秘密》獲得日本推理作家協會獎，並以《嫌疑犯X的獻身》一舉摘下直木賞與本格推理小說大獎等多項殊榮，其創作的「神探伽利略」與「加賀恭一郎」系列更是風靡亞洲；眾多作品亦被大量改編成影視劇，極具市場與文學影響力。

據日本 NHK 及《朝日新聞》等多家媒體於 7月27日報導，東野圭吾已於7月23日因大腸癌病逝，其告別式已由家屬低調舉行。

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東野圭吾官方推特截圖

4大類大腸癌高風險人士

香港癌症資料統計中心指大腸內壁細胞會不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份的腫塊為良性的，唯亦有小部份息肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。

大腸癌的誘發與不當的生活習慣密切相關，例如高油少纖的飲食結構（過量攝取紅肉及加工肉品、缺乏膳食纖維）、缺乏運動、肥胖，以及長期吸煙與飲酒。此外，若具備特定病史或基因背景，罹癌風險更會大幅上升。

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」



大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」



過往有大腸瘜肉



有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）



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大腸癌五大警號

早期大腸癌通常完全沒有症狀，因此定期篩檢至關重要。當病情發展時，可能出現以下五大症狀：

出血與糞便異常：大便帶血、呈黑色或帶有黏液，甚至直腸出血



排便習慣改變：持續便秘或腹瀉、大便變細（如幼條狀）



無故體重減輕：未刻意減肥卻出現不明原因的體重顯著下降



腹部不適感：經常出現腹脹、腹部發脹或腸絞痛



貧血徵狀：如手腳冰冷、容易疲倦、心跳過快、呼吸氣喘、面色蒼白或經常頭暈



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預防大腸癌您要知

一. 定期篩查

政府建議年齡介乎50至75歲的一般風險人士應與醫生商討，考慮採取以下其中一種篩查方法：

每1或2年接受一次大便隱血測試



每5年接受一次乙狀結腸鏡檢查



每10年接受一次大腸鏡檢查



二. 均衡高纖飲食：高纖少肉、遠離加工品

每天攝取足夠的蔬菜、水果及全穀雜糧（如燕麥、糙米），膳食纖維能促進腸道蠕動，減少致癌物質在腸道停留的時間。另外亦少吃培根、香腸、火腿、熱狗等加工肉品，並控制豬、牛、羊等紅肉的攝取量。

三. 多運動、控體重、戒煙酒

肥胖與過重是多種癌症的危險因子，保持 BMI 在標準範圍內有助於維護腸道健康。每週進行至少 150 分鐘的中等強度運動（如快走、慢跑、游泳），運動能加速腸道蠕動，降低罹癌風險。此外，長期吸煙與過量飲酒皆已被證實會顯著增加大腸息肉及大腸癌的發生率。