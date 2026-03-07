健康飲食｜食素反而易患大腸癌？醫生盤點素食者5大健康盲點

不少人為了追求健康而選擇茹素，以為只要戒吃肉類，就能遠離各種都市病和癌症。然而，英國一項最新研究卻帶來了令人意外的結果：「雖然素食者的整體患癌率較低，但罹患大腸癌的機率卻不跌反升。」



早前，台灣腸胃肝臟科專科醫生錢政弘在 Facebook 專頁發文分享，指出在門診中也經常遇到長年食素、飲食清淡，最終卻依然被大腸癌找上門的個案。究竟「健康飲食」出了什麼問題？錢醫生整理出素食者常見的 5 大健康盲點，提醒大家「識得食，先至最健康」。

素食者的 5 大健康盲點

1. 維他命 D 嚴重不足



維他命 D 是預防大腸癌的重要防線，但它主要存在於魚類和雞蛋之中。研究顯示，長期茹素者缺乏維他命 D 的比例，足足比一般人高出兩至三倍。當身體長期缺乏維他命 D，大腸癌的風險便會悄悄上升。

2. 盲目追求「走油」阻礙吸收



部份素食者為了極致的健康，煮食時幾乎滴油不沾。可是，維他命 D 屬於「脂溶性」營養素，必須依靠油脂的幫助才能被腸道順利吸收。如果長期採取極端低油飲食，即使進食了含有維他命 D 的食物，身體也無法吸收，結果得不償失。

3. 缺乏運動與日照時間少



部份茹素群體（例如年長的修行者或長期待在辦公室的上班族）生活習慣較為靜態，長期久坐會導致腸道蠕動變差。加上少去戶外接觸陽光，身體無法自然合成維他命 D，雙重打擊下，無形中增加了腸道病變的危機。

4. 忽視補充鈣質



很多人不知道，鈣質除了能強健骨骼，腸道內的鈣離子還能結合膽酸，減少它對腸道黏膜的毒害。素食者如果完全不飲牛奶、不吃乳酪等乳製品，又沒有從其他植物性食物中刻意補鈣，腸道便會失去這層重要的保護網。

5. 跌入加工「素肉」與重口味陷阱



蔬菜和水果固然健康，但市面上的「加工素肉」（如素雞、素漢堡扒）及重口味的素食調味料卻隱藏危機。為了模仿肉類的口感和味道，這些加工食品往往加入了大量化學添加物、鈉質及人工香料，這些成份反而可能是誘發癌症的元凶。

防癌小貼士 素食應該點樣揀？

想食素食得健康，其實一點也不難，關鍵在於「截長補短」。錢醫生建議可以從以下三方面着手：

1. 多吃「原型食物」： 盡量選擇新鮮蔬果和豆類，減少進食加工素肉，並避開成份複雜的化學調味料。



2. 精準補充鈣與維他命 D： 即使不吃肉和奶，也可以從香菇、堅果、黑芝麻、豆腐，以及芥蘭、白菜等深綠色蔬菜中攝取所需營養。



3. 增加活動量： 多做運動，放假時不妨多去行山或戶外散步，多曬太陽，讓腸道保持活力！



除了上述針對茹素者的建議，如果你並非嚴格的素食者，飲食上容許些少彈性，錢醫生亦推介一套防癌的「黃金飲食組合」：多吃魚類 ＋ 大量蔬果 ＋ 每週兩份乳酪 ＋ 避開加工肉類。

錢醫生強調，無論你是否茹素，保持飲食均衡、不偏食，才是保護腸道、遠離癌症的最佳預防之道！

