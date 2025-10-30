大腸癌｜19歲女求診13次被指「太年輕」 最終確診三期癌變！

大腸癌，一直是香港最常見的癌症之一，亦是本港主要的致命癌症。雖然早期診斷和篩查工作已取得一定成效，但近年來，大腸癌年輕化的趨勢逐漸浮現，情況令人憂慮。



傳統觀念認為腸癌是中老年人的「專利」，這個「年齡偏見」會讓人忽略年輕患者的症狀，無論是患者自己還是醫生，都可能沒往癌症那方面想，結果就拖延了診斷。英國一位年輕女性 Milli Tanner 的經歷，正好給我們一個沉重的提醒，揭示了這種「年齡歧視」帶來的後果，真的可以很嚴重！

延誤確診兩年 13次求診都被當小毛病

Milli Tanner曾被醫生告知，以她年紀不會患腸癌，但最終被確診。（圖片來源：網上圖片）

來自英國伍斯特郡的Milli Tanner，在2021年6月開始，持續出現腹痛、下背痛及明顯糞便帶血等症狀，當時她才19歲。由首次求診的2021年6月至2023年11月確診期間，她前後向家庭醫生求診多達13次，並曾前往急症室求助。

然而，這些反覆出現的症狀卻被醫生多次歸咎於其他較輕微的病症，包括：

腸易激綜合症：許多年輕人因生活壓力大，腸道不適常被視為IBS處理。



痔瘡：尤其當出現肛門出血時，醫生多數會先判斷為痔瘡。



月經問題：由於症狀與女性生理週期可能重疊，亦曾被納入考慮。



最讓 Milli Tanner 沮喪的是，當她在急症室尋求專業意見時，有的醫生簡單地以一句「你實在太年輕了」為由，駁回了進一步檢查的要求，導致她需要與致命的癌症腫瘤共存了兩年多。

相信自己直覺 自行檢測揭開真相

由於症狀持續惡化，包括出現血塊、且出血量多， Milli Tanner 堅信自己的身體狀況有異。她最終採取了主動，自行在網上購買了糞便免疫化學測試。

當她攜帶呈陽性的測試結果給家庭醫生後，才終於獲得進一步的關注。雖然醫生仍需要按程序進行一次由醫院發出的糞便免疫化學測試，但陽性結果最終讓她獲得了緊急結腸鏡檢查的機會。

在2023年11月，她被確診患上第三期腸癌，癌細胞已擴散至淋巴結。若非她堅持求醫，結果恐不堪設想。

Milli Tanner 的經歷為我們敲響了的警鐘。英國青少年癌症信託基金（Teenage Cancer Trust）的發言人證實，像她這樣被延誤診斷的年輕癌症患者並非罕見。

數據同樣證實了腸癌年輕化的趨勢：根據英國癌症研究中心統計，自1990年代初以來，15至24歲年輕人罹患腸癌的比例已激增74%。這反映，腸癌已不再是中老年人的「專屬」疾病。

你的身體，你自己最清楚

Milli Tanner在經歷了艱難的化療、放療和手術後，儘管留下了永久性造口並面對不育的風險，但她的最近檢查已無癌症跡象。她呼籲公眾：

你比任何人都更了解自己的身體。如果感覺不對勁，那就繼續檢查，直到找出問題所在。 Milli Tanner

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

大腸癌知多啲：認識腸癌：數據、成因與高危族群

據醫管局香港癌症資料統計中心的資料，大腸癌在全港最常見癌症及致死率上均位高亞軍，光是2020年，就有 2287 宗因大腸癌而致死的個案，佔全年癌症死亡個案的15.4%。

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意！

▼大腸癌8類高危人士（按圖看清👇👇👇）

５大危險警號 腸癌潛伏訊號你要知！

1. 大便習慣改變



早期可出現腹瀉、便秘或腹瀉與便秘交替。也有些人表現為大便次數增多，便意頻繁。此外，大便也會出現變形、變細等表現。

2. 便血



便血原因主要為腫瘤破潰所致，便血色暗紅，排黏液便，或者腥臭的膿血便。

3. 貧血



腫瘤生長需要大量血液供應，所以隨著腫瘤的逐漸增長，病人可出現不同程度的貧血。另外，便血也可導致貧血。

4. 腹痛腹脹不適



腫瘤持續增長，部份患者會出現腹部脹痛不適。

5. 腹部腫塊



右側結腸在解剖上具有腔大、壁薄的特點，腸腔內容物多為液狀，腫瘤可以向腸腔內生長，60%到70%的中後期病人可於右側中腹部觸及腫塊，這是右側結腸癌的一個徵象。

無論年齡大小，若發現上述提及的5大警號，切記要向醫生查詢，並盡早進行適當檢查。

腸道自救術！簡單四招遠離大腸癌

預防大腸癌，從日常生活習慣入手：

1. 調整飲食結構

● 多攝取纖維： 多吃水果、蔬菜、豆類和全穀類食物，高纖飲食有助於促進腸道蠕動，減少致癌物積聚。



● 減少紅肉及加工肉： 限制進食紅肉（如牛肉、豬肉、羊肉）及加工肉類（如香腸、火腿），這類食物會增加患癌風險。



● 減少動物脂肪： 避免高脂肪的飲食。



2. 保持規律運動

● 維持規律的體能活動，每週進行至少150分鐘中等強度的運動，有助於控制體重，減低患上大腸癌的風險。



3. 實踐健康生活

● 戒煙及限酒： 吸煙和過度飲酒均已被證實會增加大腸癌風險。



● 控制體重： 保持健康的體重指數（BMI），肥胖是多種癌症的風險因素之一。



4. 定期接受篩查

大腸癌篩查是預防疾病的關鍵，因為早期發現的治癒率極高。香港衞生署建議，50至75歲沒有症狀的香港居民，應考慮定期進行篩查，可選擇：

● 糞便免疫化學測試（FIT）：檢測糞便中是否帶有隱血。



● 結腸鏡檢查：可以直接觀察大腸內部，並切除潛在的癌前病變——大腸瘜肉。



