OSIM首創棒棒糖造型「無線便攜按摩器」　期間限定甜度補給應援站

按摩早已不只是長者或運動員的專利，更是年輕一代在繁忙工作與社交後，紓解壓力、重整狀態的必需品。全球健康科技領導品牌 OSIM 打破傳統家電的沉悶框架，精準捕捉 Gen Z（Z 世代）對「高顏值」與「極致實用」的雙重追求，首創棒棒糖造型無線便攜按摩器 —— uLolly！uLolly將專業健康科技巧妙融入時尚潮物設計之中，按摩器搖身一變成為兼具美感、趣味與功能的新世代時尚隨身配件，讓日常舒緩疲勞也能充滿玩味與儀式感，隨時隨地為身心補給甜度！



顛覆傳統按摩槍！uLolly 核心專利科技與產品亮點

精美甜心的外表下，uLolly 小巧的「棒棒糖」機身藏著 OSIM 頂尖的專業按摩科技，帶來遠超一般便攜按摩器的細膩體驗：

• Swirl360º 旋轉按摩技術： 市面上常見的按摩槍大多採用垂直方向的振打技術，對體型偏瘦的人士來說，容易產生劇烈痛感甚至打傷骨骼。uLolly 採用獨家 Swirl360º 技術，以高速離心力啟動持續 360° 漩渦律動，精準揉捏按摩肌肉，帶來如專業按摩師手掌般的溫和推鬆體驗。

• 7 點按摩 SweetSpots全方位精準覆蓋： 獨特研發的 7 大 SweetSpots 接觸點，能一次性覆蓋大面積的壓力點，均勻分散旋轉振動力道，告別單點式打擊的刺痛感，實現順暢且深層的放鬆享受。

• 「三分甜」力度隨心選擇： 根據不同疲勞程度與部位，按指示燈輕鬆切換輸出「甜度」：

⚪ 微甜（白燈）： 輕柔喚醒肌肉，適合敏感肌膚、腹部或睡前放鬆。

🟢 正常甜（綠燈）： 日常舒緩，適合長期面對電腦的肩頸與手臂放鬆。

🟠 重甜（橙燈）： 深層擊退酸痛，專為久站後的雙腿及運動後的肌肉緊繃而設。

• 極致輕量化與超靜音設計：產品尺寸： 長 290mm x 寬 97mm x 高 95mm（手柄直徑 27mm、按摩頭厚度 40mm）， 全機僅重約 480g（相當於一盒小包裝飲品），女生單手長時間握持也不會累。配合低噪音發動機，即使在安靜的辦公室、圖書館或公眾場所使用，也完全不必擔心引起他人注意。

• 24x7 無線便攜： 輕巧機身可輕鬆塞進隨身包包或運動袋，適用於肩頸、背部、腰腹、大腿及小腿，隨時隨地開啟專屬的理療時刻。

沙田新城市廣場期間限定！「甜度補給應援站」三大玩味專區搶先睇

為配合 uLolly 的震撼登場，OSIM 特意於 2026 年 7 月 27 日至 8 月 9 日 期間，在沙田新城市廣場打造充滿年輕感與活力動感的期間限定「甜度補給應援站」。現場以夢幻甜美風格為主題，精心設置三大特色專區，邀請全港潮流達人前來體驗：

1. 巨型棒棒糖公仔打卡牆：現場特別打造了超吸睛的巨型 uLolly 棒棒糖裝置與繽紛色彩打卡牆，夢幻光影與潮酷造型極具視覺衝擊力，絕對是社交平台出 Po 放閃的熱點！

2. 沉浸式產品體驗區： 設有專屬諮詢與試用體驗空間，讓大家在放鬆舒適的氛圍下，親身試用 uLolly 的獨特漩渦律動按摩，感受輕巧機身帶來的深層舒緩威力。

3. 專屬 uLolly 掛繩 DIY 工作坊： 凡於現場購買uLolly 即可參加 DIY 工作坊1次，親自挑選繽紛配飾，打造獨一無二的專屬時尚掛繩，掛在包包或是掛於隨身物品上都極具特色！

為生活注入一點甜，全力應援每一天！

OSIM uLolly 的誕生，成功將「養生保健」與「年輕風格」完美結合，徹底顛覆了大家對傳統按摩器材的刻板印象。它不僅是一部能精準解救肩頸酸痛與肌肉疲勞的科技產品，更是一件展現個人生活品味與活力的時尚單品。

不論你是每天對著電腦加班的在職人士、熱愛健身運動的潮流青年，還是正苦惱於尋找一份兼具心意與實用性禮物的暖心朋友，uLolly 都是為自己、為摯愛的最佳應援物。不妨趁著展覽期間前往沙田新城市廣場的「甜度補給應援站」，親身感受這份來自 OSIM 的甜美應援，為自己緊張高壓的生活好好「充電」吧！

現時正進行限時驚喜推廣價，原價：HK$998，現即享半價優惠，僅HK$498 為生活注入動力。活動期間在「甜度應援補給站」購買 uLolly ，更可獲贈限量版 uLolly 公仔盲盒 1 個以及體驗專屬 uLolly 掛繩 DIY 工作坊 1 次，現場購買精選產品 2 件或以上更可享額外 9 折優惠。

OSIM「甜度補給應援站」

日期：2026/7/27（星期一）至 2026/8/9（星期日）

地點：沙田新城市廣場 1 期 L1 西翼