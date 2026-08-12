帶飯必睇｜隔夜餸放雪櫃兩日就要扔 專家揭４類食物極易滋生細菌

不少打工仔為了健康或省錢，都有「帶飯」返工的習慣，甚至有人會在週末一次過煮好幾天的飯菜，分裝放入雪櫃，等上班日再用微波爐加熱。不過，你以為只要把食物塞進雪櫃就能「保鮮」？



美國國家環境衛生協會兩位食品安全專家提醒，雪櫃的低溫其實只能「減慢」細菌滋生，並無法完全殺死微生物。有些病原菌在冷藏環境下依然能頑強生存，甚至慢慢繁殖。如果不小心吃了擺放過久的隔夜飯菜，輕則腹瀉嘔吐，重則可能引發嚴重食物中毒。

專家更特別點名 4 類食物，如果放在雪櫃超過 48 小時，為了健康著想，最好還是狠下心扔掉！

▼吃隔夜菜有什麼健康風險？（按圖👇👇👇）

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48小時食安警戒線！專家點名 4 類高危隔夜菜

據外媒《Eating Well》報道，美國國家環境衛生協會食品安全專家 Melissa Vaccaro 與高級專案協調員 Ashley C. Miller 指出，雖然冷藏能延緩微生物繁殖，但不同食材的抗菌能力相差甚遠。對於部份高風險食材而言，放置超過兩天便可能累積足以致病的病原菌或毒素。

兩位專家特別提醒，以下 4 類食物如果在雪櫃存放超過 48 小時，便屬於食安高風險範圍：

1. 未完全煮熟的肉類與海鮮

很多人喜歡吃七成熟的牛肉，或是煎得半熟的吞拿魚。這類沒有徹底煮熟的動物蛋白質，本身就比較容易帶有大腸桿菌、沙門氏菌或李斯特菌。



當這類食物被冷藏時，殘留的蛋白質會成為細菌最佳的溫床。專家建議，這類食物如果當餐吃不完，留在雪櫃別超過兩天。再次食用前，一定要確保徹底加熱（中心溫度達 74°C 以上），千萬不要只微微燙熱就入口。



2. 生菜沙律與切開的蔬菜

想要補充纖維，不少人會準備生菜沙律帶飯。但切開後的蔬菜葉片會釋放出水分和營養，加上雪櫃裡濕潤的環境，反而非常適合細菌滋長。



特別是菠菜、生菜等葉菜類，極易受到沙門氏菌或諾羅病毒污染。如果發現沙律菜已經開始變軟、發黑，即使只放了一兩天，也代表品質已變壞，千萬別勉強吞下肚。



3. 米飯與意粉（小心「炒飯症候群」！）

這應該是帶飯人士最常忽略的地方。煮熟的米飯或意粉如果放在室溫冷卻太久，很容易滋生一種叫「仙人掌桿菌」的孢子。這種細菌非常頑強，產生的毒素就算再經過微波爐高溫加熱也無法被破壞，食用後會引發俗稱的「炒飯症候群」，導致嚴重的嘔吐和腹瀉。



正確的做法是： 煮好米飯或意粉後，不要放在外面的餐桌上等它「完全放涼」。專家建議可以分裝進較淺的容器裡，趁著還有餘溫時就直接放入雪櫃冷藏，讓溫度快速降下來，才能阻止細菌孢子發芽。



4. 大鍋煮的湯水或濃稠醬汁

喜歡預先煮好一大鍋咖喱、番茄肉醬或煲湯的人要特別留意。這類密度高、份量大的食物，如果直接整鍋放入雪櫃，中心位置的溫度很難即時散發掉，會在危險溫度區（約 4°C 至 60°C 之間）停留太久。



專家建議，大份量的湯汁或醬汁煮好後，可以採用「冰水浴」的方式——將密封小容器放在冰水槽中加速降溫，或者直接分裝成一小盒一小盒再放進雪櫃或冷凍庫，避免讓整鍋熱湯成為細菌的繁殖場。



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除了留意食物種類，日常存放食物習慣也很關鍵：

雪櫃溫度保持在 4°C 或以下：可以買個小溫度計放在雪櫃，確保溫度夠低。



生熟食物嚴格分開：生肉一定要放在雪櫃最底層，避免血水滴到即食食物或便當盒上。



選用密封性良好的保鮮盒：只蓋一層薄薄的保鮮紙或鋁箔紙，很容易造成食物交叉污染，最好使用帶膠圈的密封盒。



解凍一律在雪櫃進行：千萬不要把冷凍的肉類或醬汁直接放在室溫下解凍，這會讓食物表面迅速達到細菌大量繁殖的溫度。



定期深度清潔雪櫃：有醬汁溢出要立刻擦乾淨，並且最好每半年把雪櫃裡裡外外徹底清一次。



帶飯本意是為了吃得健康又安心，但隔夜餸保存就像一場短跑，越快處理完越好。大家最好就將飯盒放在雪櫃最顯眼的地方，提醒自己這兩天內要吃完。最後記住一句食安金句：「只要心存疑慮，丟掉最為安心！」