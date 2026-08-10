南航派西梅汁致旅客腹瀉搶廁所 其實仲有抗氧化奇效 4類人唔啱飲?

一盒看似尋常的餐飲西梅汁，竟引發了一場萬米高空上的「廁所爭奪戰」。近日，多名內地旅客在社交平台上發文，指乘坐中國南方航空時飲用空中服務員派發的西梅汁後，腸胃突發劇烈反應。機上僅有的兩個洗手間頓時供不應求，場面一度既狼狽又失控。西梅被譽為「腸道清道夫」，不論是西梅汁還是西梅乾，都含有豐富維生素、礦物質及多酚類化合物，西梅汁除了通便，還有什麼健康功效，以及哪些族群不適合飲用，下文為大家一一拆解。

南航飛機餐派西梅汁，廁所大排長龍。（互聯網圖片）

據網上流傳的截圖顯示，有乘客反映在8月1日搭乘中國南方航空CZ8403航班期間，機上派發了具強效通便作用的西梅汁作為餐飲，意外導致多名旅客腸胃劇烈不適。機艙內隨即出現集體腹瀉情況，狹窄的走道上擠滿了等待使用洗手間的乘客，場面一度相當混亂。

事後多名受影響旅客在社交平台及航空應用程式上表達強烈不滿，質疑航空公司在僅有兩個洗手間、載有百餘名乘客的機艙內派發該類飲品的合適性。更有旅客透露，腹瀉症狀一直持續至下機之後，不僅領取行李時需急奔洗手間，回到酒店後仍無法緩解，對行程造成嚴重困擾。

「通便神器」西梅汁。（互聯網圖片）

西梅汁點解咁通便？

西梅汁之所以被稱為「通便神器」，核心關鍵在於其含有大量的山梨醇與水溶性膳食纖維。山梨醇是一種不易被小腸吸收的天然糖醇，當它進入大腸後會形成高滲透壓環境，將人體體內的水分大量抽引至腸道內，使原本乾硬的糞便快速吸水膨脹並軟化；同時，西梅汁中的果膠等水溶性纖維能增加糞便體積，雙管齊下大幅縮短排便時間。

除了滲透吸水與纖維作用外，西梅汁中還含有豐富的新綠原酸與綠原酸等酚類化合物。這些植物活性成份能直接刺激腸道黏膜，加速腸道的天然蠕動頻率與收縮反應。當山梨醇引流的水分與被刺激的腸道結合時，便會產生極為迅猛的排便甚至腹瀉效果。

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西梅汁4大隱藏奇效逐個數

強大抗氧化作用與延緩衰老

西梅在所有水果和乾果中的抗氧化能力名列前茅，因為它富含多酚類化合物（如多酚、綠原酸與花青素），能有效中和體內的自由基，減緩細胞受損與老化，強大的抗氧化能力有助於降低體內的慢性發炎反應，從而降低心血管疾病及特定癌症的風險。

維持心血管健康與調節血壓

西梅汁含有非常豐富的鉀離子，鉀能促進體內多餘的鈉離子隨尿液排出，進而放鬆血管壁，有助於平穩血壓。此外，西梅汁中的水溶性膳食纖維可以結合腸道中的膽酸，減少血液中低密度脂蛋白（LDL「壞膽固醇」）的吸收，預防血管硬化。

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促進骨骼健康與預防骨質疏鬆

西梅汁含有維生素 K，是合成骨鈣素（Osteocalcin）不可或缺的營養素，能幫助鈣質沉積在骨骼中，增強骨質密度。西梅汁亦有微量元素「硼」，硼是維持骨骼健康的重要微量礦物質，能協同鈣質與維生素 D 的吸收。

提供持續能量與穩定血糖

西梅汁雖然口感較甜，但其升糖指數（GI 值）相對適中。由於含有豐富的膳食纖維與複合糖分，它能提供持久且穩定的能量供應，不像精緻糖飲品那樣導致血糖劇烈波動，不過市售西梅汁屬於高度濃縮的果汁，並有機會過濾掉大部份不溶性纖維，不宜一次大量飲用，否則會因碳水化合物總量過高而導致血糖上升。

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飲用西梅汁三大貼士

循序漸進與總量控制：由於西梅汁含有高濃度的山梨醇與水溶性纖維，腸道需要時間適應其強烈的蠕動刺激。初次嘗試者建議從 100 至 150 毫升的少量開始試喝，觀察身體是否有腹脹或頻繁跑廁所的狀況；即便已經適應，每日飲用總量也應控制在 250 毫升以內，避免過量引發急性腹瀉或腸胃痙攣。

早上起床後空腹／睡前飲用：早上胃腸處於休息後的敏感狀態，一杯西梅汁能有效引發「胃腸反射」並啟動蠕動；若屬於輕微便秘者，亦可選擇在睡前 1 至 2 小時飲用，利用夜間讓山梨醇在腸道內發酵並軟化糞便，通常能在次日清晨順利排便。

選無添加成份西梅汁：選購西梅汁時請認明標示「100% 原汁」且無額外添加糖與人工香料的產品，以免攝取過多精製糖而引發血糖波動或熱量超標。

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邊4類人唔啱飲西梅汁?

腸胃敏感或患有腸易激綜合症（IBS）人士



西梅汁含有大量山梨醇（天然糖醇）與水溶性纖維。山梨醇在小腸中不易被吸收，進入大腸後會被細菌發酵產生氣體，並吸收大量水分。對於腸胃敏感或患有腸易激綜合症的人來說，極易引發嚴重腹脹、腹痛、痙攣及急性腹瀉。

腎臟病患者（特別是洗腎或高血鉀患者）



西梅汁的鉀含量非常高（每 100 毫升約含 200–300 毫克以上的鉀）。慢性腎臟病或腎功能衰竭患者無法有效將多餘的鉀排出體外，飲用後容易導致高血鉀症，可能引發心律不齊甚至心臟驟停等危險。

容易結石者（草酸鈣結石患者）



西梅及其濃縮汁含有較高濃度的草酸。有草酸鈣尿路結石或腎結石病史的人，過量飲用會增加尿液中草酸的濃度，進而提高結石復發或加重的風險。

腹瀉或患有急性腸胃炎者



西梅汁本身具有強烈的潤腸通便作用。如果在本身已經腹瀉、腸胃發炎或食物中毒時飲用，會進一步加速腸道蠕動，導致脫水、電解質失衡以及腸道不適加劇。