「SELF:ME」調查：近七成港青發帖先修圖 揭 Z 世代容貌焦慮問題

社交媒體充斥著完美無瑕的照片，拉長美腿、磨皮磨到看不到毛孔，修圖彷彿成了發文前的標準動作。然而，在這些「精心修飾」的畫面背後，我們年輕一代的心靈是否真的如照片般完美？



從左至右：計劃宣傳大使Serrini、浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛女士、香港情緒健康學會會長林美玲醫生及富士攝影器材有限公司董事總經理孫道弘先生

由香港情緒健康學會主辦、浸信會愛羣社會服務處合辦，並獲得 FUJIFILM instax 全力支持的「SELF:ME」計劃，日前舉辦了成果發佈會，正式公佈「香港青少年情緒健康與照片修飾行為調查」結果，並啟動首年「香港情緒健康指數」。現場更邀得商業代表與計劃大使，一同探討這場席捲 Z 世代的容貌焦慮，呼籲大眾擁抱「真實的你，足夠的美」。

「越修圖，越自卑？」 近７成港青發帖前先修圖

當代年輕人習慣在虛擬世界尋求認同，但這種對「完美形象」的追求，正悄悄侵蝕他們的幸福感。

調查團隊於去年底至今年五月期間，成功訪問了 983 名 11 至 30 歲的本港居民。數據顯示，近 70% 的受訪 Z 世代在社交平台發布自拍前都會修圖，其中以女性、大專生及初入職場的青年（職青）最為普遍。

修圖行為反映出深層的外貌焦慮。常見的修修補補包括遮掩瑕疵、光滑皮膚、修瘦以及美白牙齒等；男性偏向希望看起來更高大，女性則專注於雕琢身形與輪廓。更值得關注的是，雖然大部份年輕人表面上對外貌展現自信，但背後卻藏著驚人的心理內耗：

約 40% 受訪者渴望大幅改變自己的外表；



超過三分之一的人不喜歡鏡中或照片裡的自己；



另有逾三分之一的人對自身外貌感到不滿意。



香港情緒健康學會會長林美玲醫生

香港情緒健康學會會長林美玲醫生指出，分析顯示「修圖行為」與「自我批評」存在高度的正相關。越習慣過度修圖的人，往往自我批判越嚴苛、外貌自信越低，整體幸福感（身心健康）也越差。

此外，同步公佈的「香港情緒健康指數」顯示，本港市民整體情緒健康指數僅為 57 分（滿分 100 分），更有接近一半（49%）受訪青少年的身心健康水平低於 13 分的戒備線，屬於「需要關注」的範疇，其中成年組別及女性的狀況尤為欠佳。

醫社商攜手：將防護網由校園延伸至職場

浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛女士

面對青年人的心理困境，「SELF:ME」計劃主張不能單靠事後補救，而需從預防做起。

浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛女士分享，機構已在校園推行如「人生四格 I Love Who I Am」等體驗活動，鼓勵學生從不同角度欣賞自己與他人的獨特之處；同時在職場推出「Re:Fresh 僱員支援計劃」，以「先心情，後事情」、「人無事先可以做世一」等貼地金句化作療癒扭蛋，幫助年輕打工仔紓緩轉變期帶來的焦慮。

大會亦倡導推行「情緒健康先鋒」守門人培訓，透過「醫、社、商」跨界別合作，培訓老師、家長、社工及企業管理層，讓大家掌握初步識別與支援的能力，及早為身邊有情緒困擾的年輕人伸出援手。

此外，即日起至 8 月 16 日，「SELF:ME」計劃更進駐啟德 AIRSIDE 舉辦「零修飾」真我即影即有相展，展出逾千張走入校園與社區蒐集而來的照片，記錄下年輕人最真實、未經任何後製修飾的笑容。

FUJIFILM董事總經理孫道弘：不改圖的即影即有，更能定格真美

富士攝影器材有限公司董事總經理孫道弘先生

作為全力支持「SELF:ME」計劃的企業代表，富士攝影器材有限公司董事總經理孫道弘先生在訪問中感嘆，FUJIFILM 在香港陪伴了大家 58 年，從黑白底片一路走過數碼時代，到如今的即影即有，一直在思考「攝影的本質」是什麼。

「現在的手機修圖、AI 濾鏡太方便了，隨時都能把照片改頭換面。但這種對完美的過度追求，無形中給所有人——特別是 Z 世代——帶來很大的壓力。」身為兩名青少年家長的孫道弘直言，他在家中與日常生活中，深深體會到社交媒體對年輕人情緒的衝擊。

他特別提到，instax 即影即有相片最珍貴的地方，正是在於它「不能被改寫」：「拍出來怎樣就是怎樣，沒得改樣、沒得修圖。但這恰恰給了一份很有力量的肯定——當下的你，最自然、最純粹，本身就足夠好看。」

孫道弘又指，觀察到近年底片與即影即有相機在年輕族群中反彈暴升三至四倍，反映不少年輕人開始厭倦了過度包裝的網路世界，反而渴望真實的驚喜與人與人之間實體的連結。他表示：「美有很多種定義。你不一定要跟住別人的框架走，不用改變自己去迎合社會，It's okay to be yourself, it's okay to be different.」

計劃大使 Serrini：自信不是「我很完美」，而是「有缺憾但我依然有力量」

香港獨立唱作歌手暨計劃宣傳大使 Serrini

一直以真誠、獨特且自信形象示人的獨立歌手 Serrini（梁嘉茵）擔任本次計劃的大使。她早前曾隨團隊到中大與港大進行校園巡迴分享，面對數百位大學生，她深刻感受到年輕一代的茫然與焦慮。

「社會好像設定好了一套齒輪，大學一畢業就要立刻無縫轉動，變成精明成熟的社會人。加上女生從小到大，身邊總有太多人對你的身材、容貌身材點評，很容易讓人陷入自我懷疑。」Serrini 坦言。

談到如何走出容貌焦慮，Serrini 提出了獨到的見解。她認為自信並非源於「我覺得自己很完美」，而是「我知道自己有不完美、有缺憾，但我依然覺得自己很有力量，而且我很喜歡這樣的自己」。

她分享了自己的生活哲學——比起把時間花在修圖、介意網絡上的負面評價，她更喜歡沉浸在看動漫、做運動，甚至是去一個不熟悉的社區散步。「如果身邊的朋友總是讓你覺得自己不夠好，那就試著換一群有愛的社群；如果你對容貌很焦慮，那就讓自己焦慮到受不了，然後下定決心改變心態。最重要的，是把注意力拿回自己身上，決定權永遠在你手裡。」