「SELF:ME」調查：近七成港青發帖先修圖 揭 Z 世代容貌焦慮問題
社交媒體充斥著完美無瑕的照片，拉長美腿、磨皮磨到看不到毛孔，修圖彷彿成了發文前的標準動作。然而，在這些「精心修飾」的畫面背後，我們年輕一代的心靈是否真的如照片般完美？
由香港情緒健康學會主辦、浸信會愛羣社會服務處合辦，並獲得 FUJIFILM instax 全力支持的「SELF:ME」計劃，日前舉辦了成果發佈會，正式公佈「香港青少年情緒健康與照片修飾行為調查」結果，並啟動首年「香港情緒健康指數」。現場更邀得商業代表與計劃大使，一同探討這場席捲 Z 世代的容貌焦慮，呼籲大眾擁抱「真實的你，足夠的美」。
「越修圖，越自卑？」 近７成港青發帖前先修圖
當代年輕人習慣在虛擬世界尋求認同，但這種對「完美形象」的追求，正悄悄侵蝕他們的幸福感。
調查團隊於去年底至今年五月期間，成功訪問了 983 名 11 至 30 歲的本港居民。數據顯示，近 70% 的受訪 Z 世代在社交平台發布自拍前都會修圖，其中以女性、大專生及初入職場的青年（職青）最為普遍。
修圖行為反映出深層的外貌焦慮。常見的修修補補包括遮掩瑕疵、光滑皮膚、修瘦以及美白牙齒等；男性偏向希望看起來更高大，女性則專注於雕琢身形與輪廓。更值得關注的是，雖然大部份年輕人表面上對外貌展現自信，但背後卻藏著驚人的心理內耗：
約 40% 受訪者渴望大幅改變自己的外表；
超過三分之一的人不喜歡鏡中或照片裡的自己；
另有逾三分之一的人對自身外貌感到不滿意。
香港情緒健康學會會長林美玲醫生指出，分析顯示「修圖行為」與「自我批評」存在高度的正相關。越習慣過度修圖的人，往往自我批判越嚴苛、外貌自信越低，整體幸福感（身心健康）也越差。
此外，同步公佈的「香港情緒健康指數」顯示，本港市民整體情緒健康指數僅為 57 分（滿分 100 分），更有接近一半（49%）受訪青少年的身心健康水平低於 13 分的戒備線，屬於「需要關注」的範疇，其中成年組別及女性的狀況尤為欠佳。
醫社商攜手：將防護網由校園延伸至職場
面對青年人的心理困境，「SELF:ME」計劃主張不能單靠事後補救，而需從預防做起。
浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛女士分享，機構已在校園推行如「人生四格 I Love Who I Am」等體驗活動，鼓勵學生從不同角度欣賞自己與他人的獨特之處；同時在職場推出「Re:Fresh 僱員支援計劃」，以「先心情，後事情」、「人無事先可以做世一」等貼地金句化作療癒扭蛋，幫助年輕打工仔紓緩轉變期帶來的焦慮。
大會亦倡導推行「情緒健康先鋒」守門人培訓，透過「醫、社、商」跨界別合作，培訓老師、家長、社工及企業管理層，讓大家掌握初步識別與支援的能力，及早為身邊有情緒困擾的年輕人伸出援手。
此外，即日起至 8 月 16 日，「SELF:ME」計劃更進駐啟德 AIRSIDE 舉辦「零修飾」真我即影即有相展，展出逾千張走入校園與社區蒐集而來的照片，記錄下年輕人最真實、未經任何後製修飾的笑容。
FUJIFILM董事總經理孫道弘：不改圖的即影即有，更能定格真美
作為全力支持「SELF:ME」計劃的企業代表，富士攝影器材有限公司董事總經理孫道弘先生在訪問中感嘆，FUJIFILM 在香港陪伴了大家 58 年，從黑白底片一路走過數碼時代，到如今的即影即有，一直在思考「攝影的本質」是什麼。
「現在的手機修圖、AI 濾鏡太方便了，隨時都能把照片改頭換面。但這種對完美的過度追求，無形中給所有人——特別是 Z 世代——帶來很大的壓力。」身為兩名青少年家長的孫道弘直言，他在家中與日常生活中，深深體會到社交媒體對年輕人情緒的衝擊。
他特別提到，instax 即影即有相片最珍貴的地方，正是在於它「不能被改寫」：「拍出來怎樣就是怎樣，沒得改樣、沒得修圖。但這恰恰給了一份很有力量的肯定——當下的你，最自然、最純粹，本身就足夠好看。」
孫道弘又指，觀察到近年底片與即影即有相機在年輕族群中反彈暴升三至四倍，反映不少年輕人開始厭倦了過度包裝的網路世界，反而渴望真實的驚喜與人與人之間實體的連結。他表示：「美有很多種定義。你不一定要跟住別人的框架走，不用改變自己去迎合社會，It's okay to be yourself, it's okay to be different.」
計劃大使 Serrini：自信不是「我很完美」，而是「有缺憾但我依然有力量」
一直以真誠、獨特且自信形象示人的獨立歌手 Serrini（梁嘉茵）擔任本次計劃的大使。她早前曾隨團隊到中大與港大進行校園巡迴分享，面對數百位大學生，她深刻感受到年輕一代的茫然與焦慮。
「社會好像設定好了一套齒輪，大學一畢業就要立刻無縫轉動，變成精明成熟的社會人。加上女生從小到大，身邊總有太多人對你的身材、容貌身材點評，很容易讓人陷入自我懷疑。」Serrini 坦言。
談到如何走出容貌焦慮，Serrini 提出了獨到的見解。她認為自信並非源於「我覺得自己很完美」，而是「我知道自己有不完美、有缺憾，但我依然覺得自己很有力量，而且我很喜歡這樣的自己」。
她分享了自己的生活哲學——比起把時間花在修圖、介意網絡上的負面評價，她更喜歡沉浸在看動漫、做運動，甚至是去一個不熟悉的社區散步。「如果身邊的朋友總是讓你覺得自己不夠好，那就試著換一群有愛的社群；如果你對容貌很焦慮，那就讓自己焦慮到受不了，然後下定決心改變心態。最重要的，是把注意力拿回自己身上，決定權永遠在你手裡。」