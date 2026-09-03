iHerb週年慶購物攻略　全球健康補給首選　精選熱門必買推薦

作為全球領先的健康與保健零售平台，iHerb多年來堅持為全球超過 180 個國家及地區的消費者提供優質、正品且價格實惠的健康補給品、天然護理產品與日常美食。為了回饋大家長久以來的支持，iHerb 適逢週年慶，在9月3至9月16日期間推出多重驚喜特惠，精明的你一於趁著此機會購入全球頂尖品牌的保健好物，由內而外煥發健康活力！



iHerb 深受全球消費者信賴

成立於 1996 年的美國知名網購平台iHerb 嚴選超過 1,200 個全球知名品牌，提供逾 30,000 款優質產品，涵蓋天然保健食品、美容保養、母嬰百貨、運動營養品及寵物用品等全方位選擇。為了維護商品品質與出貨效率，iHerb 於美國加州、肯塔基州、韓國仁川與香港等地設有現代化、獲良好生產規範（GMP）和 ISO 認證的恆溫環球物流中心，所有設施均維持恆定溫度 74–75°F (23–24°C)，並配備大型步入式冷藏庫，專門用於存儲需恆溫保存的商品，以維持貨品優良品質。

1. 100% 正品保障，全球統一公道定價

iHerb 堅持採取「品牌直接採購、直接銷售、直接運輸」的直營模式，絕不經手第三方無保障賣家。這種源頭把關的機制不僅能 100% 杜絕假貨，更能減少中間商層層抽成，確保全球各地的買家都能以公平、相同的優惠定價購入正品好物。

2. 本地化高效配送，香港最快翌日送達

為提升大眾網購體驗，iHerb 網站與 App 提供 16 種語言（包含粵語、繁體中文）、80 種貨幣與多達 40 種便利的支付方式。

此外，iHerb 特別在香港設立亞洲獨立倉庫直接存貨，大幅縮短運輸流程。香港顧客只要在指定截單時間前下單，絕大部分熱門商品均可即日安排出貨，最快隔天即可宅配到府或於智能櫃取件，即使是偏遠地區也能在 3 天內順利收到，極速送達超方便！

3. 高性價比自主品牌與業界最長無憂退款期

除了引進各大國際大廠商品，iHerb 亦自家研發並直接生產高品質的健康產品，大幅降低成本以回饋消費者。

• 第三方 iTested 嚴格檢測： iHerb 自主品牌均通過「iTested 計劃」，經由獨立第三方質量檢測機構審核測試，公開客觀認證，讓消費者買得放心、吃得安心。

• 超長退款保障期： 於 iHerb 購買常規商品均享 30 天退款保障期；購買 iHerb 自主品牌商品，退款保障期更延長至 90 天，充分展現對產品品質的極致信心與對顧客權益的尊重。

iHerb 熱賣保健品精選推薦

在忙碌的現代生活中，維持健康不再只靠常做運動，由內而外的營養補給更是關鍵。要為身體打好健康基礎，適當補充保健品能起到事半功倍的效果，以下嚴選了 iHerb 上極具好評的熱門保健產品，助你邁向健康生活！

1. Doctor's Best｜高吸收賴氨酸甘氨酸鎂（螯合型，Albion® TRAACS®，240片）

在 Doctor’s Best 的產品線中，這款高吸收鎂是名副其實的多功能營養補給首選。鎂對於人體多項生理機能至關重要，可為肌肉舒緩、神經放鬆、睡眠品質以及情緒平衡提供關鍵支持。配方採用獨家 Albion® 的 TRAACS® 螯合技術，吸收率最高可達其他一般鎂形式的 6 倍，能夠高效補充人體內超過 600 種酵素系統運作所需的必要微量元素，是忙碌都市人重拾能量與優質睡眠的健康好幫手。

立即購買

2. Metagenics｜OmegaGenics® 魚油 EPA-DHA（天然檸檬味，1,000 毫克，120 粒軟膠囊）

這款由醫師推薦並專為心臟與免疫健康設計的 OmegaGenics® 魚油，採用永續捕撈的冷水魚類作為全淨原料，並以無麩質、Non-GMO 的高品質規格打造。每粒軟膠囊均提供濃縮甘油三酯形式的 Omega-3 脂肪酸，包含 710 毫克 EPA 與 290 毫克 DHA，並添入抗氧化劑以保持新鮮無異味。以天然檸檬風味讓補充健康，能全方位支援心臟、免疫、骨骼及肌肉健康，同時獲得 B 型企業認可，純淨品質讓人格外安心。

立即購買

3. California Gold Nutrition｜LactoBif® 30 益生菌（300 億 CFU，60 粒素食膠囊）

作為維持腸道生態平衡的黃金選擇，California Gold Nutrition 的 LactoBif® 30 益生菌於威斯康星州 IFF 專屬發酵，每粒素食膠囊均含有高達 300 億 CFU 、 8 種活性益生菌菌株（包含 5 種乳杆菌和 3 種雙歧杆菌）。產品採用獨特的單獨密封雙層鋁箔泡罩包裝，確保活菌穩定性。配方無乳製品、麩質與大豆，能有效幫助消化、舒緩腸胃不適並提升身體抵抗力，非常適合關心腸道健康的人士每日補充益生菌。

立即購買

4. Life Extension｜每日兩粒複合維生素（120 粒膠囊）

於ConsumerLab.com 排行前列的 Life Extension 每日兩粒複合維生素，是一款高效且科學調配的多維生素與礦物質補劑。此配方富含達到甚至超過每日推薦膳食攝入量（RDA）的關鍵營養素，旨在全方位支援細胞健康、血管健康、心腦健康以及強大的抗氧化機能。只需每天兩粒，即可補充日常飲食中容易缺失的維生素與微量元素，幫助消滅自由基，讓你隨時保持充沛精力。

立即購買

5. Lemme｜亮澤 頭髮、肌膚和指甲護理軟糖（桃子味，60 粒）

Lemme 亮澤軟糖結合了生物素（Biotin）、鋅以及關鍵的 I 和 III 型膠原蛋白，搭配維生素 A、C、E 的抗氧美容混合配方，專為維持健康的頭髮、肌膚與堅韌指甲所設計。這款桃子風味的軟糖不含合成染料、麩質與基因改造成分，並特別添加離子微量礦物質複合物，讓每日補充養顏營養變得像吃零食一樣輕鬆，隨時閃耀迷人光芒，由內而外煥發自然光采！

立即購買

6. 泛娜（PanOxyl）｜特強型痘痘泡沫潔面乳（156 克）

作為皮膚科醫生強烈推薦的抗痘代表品牌，PanOxyl 特強型抗痘潔面乳含有 10% 過氧化苯甲醯成分，能深層清潔肌膚、去除多餘油脂並疏通緊緻毛孔。這款無香味、無對羥基苯甲醯酯的潔膚乳，能迅速清除現有粉刺與痘痘，同時預防新痘形成；配方中更特別添加了保濕因子，讓你在深層潔淨與護理的面部或身體肌膚時，不必擔心乾燥緊繃，是告別痘痘困擾的必備救星。

立即購買

7. 鮑勃紅磨坊（Bob's Red Mill）｜有機經典輾制燕麥（907 克）

這款優質有機經典輾制燕麥，選用農場直採的新鮮全穀物燕麥研磨而成，獲得 USDA 有機認可與 Non-GMO 項目驗證。每份提供 48 克以上的全穀物，保留了最原始純粹的燕麥營養與 Q 彈口感。不管是熬煮成暖胃的熱麥片粥、製作烘焙格蘭諾拉麥片，還是烘烤經典燕麥餅乾，這款夾鏈袋包裝的燕麥片都是打造營養早餐與健康甜點的最佳選擇。

立即購買

8. 喬凡尼（Giovanni）｜Smooth As Silk 深層保濕洗髮水（250 毫升）

始於 1979 年的 Giovanni 帶來沙龍級的 Eco Chic® 環保時尚護髮體驗。Smooth As Silk 深層保濕洗髮水專為乾枯、受損或燙染過度的髮質研發，配方富含葡萄柚、蘋果、蘆薈提取物及植物蛋白質，完全不含有害硫酸鹽、礦物油與人工染料。其豐富綿密的泡沫能溫和潔淨秀髮，深層滋養並減少毛糙打結，讓髮絲重現如真絲般順滑柔軟的觸感，煥發亮澤自然的光彩。

立即購買

週年限定優惠活動（9月3日 – 9月16日）

iHerb 迎來週年優惠大放送！全場集結逾 600 個全球熱門品牌，涵蓋保健品、美妝、運動補給及母嬰用品。活動期間除了全場逾 600 個品牌最高享 7 折外，更特別加碼推出每日最高 6 折精選限量產品！

只要香港訂單滿 HK$150 即可享免費送貨，絕對是健康達人掃貨入貨的完美時機，重視健康人士記得留意，萬勿錯過！

立即探索優惠專區：

600+品牌7折起優惠連結

iHerb 周年慶頁面

iHerb 品牌專區