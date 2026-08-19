日本女大胃王吞755碗蕎麥麵破紀錄 拆解食不停原因+長期挑戰代價

日本女大胃王多部田睡睡（多部田ねる）日前創下驚人紀錄。她於8月12日在網上發文宣布，在岩手縣盛岡市的百年老店「東屋」挑戰碗子蕎麥麵時，成功一口氣吃下755碗，正式打破該餐廳創立119年以來的歷史最高紀錄。大胃王挑戰巨量食物身體真的不會付出任何代價嗎？事實上，長期吃大量食物不單有機會暴肥、失飢餓感，甚至造成消化系統與器官受損。



日本知名女大胃王「多部田睡睡」（X@tabetaneru）

據日媒報導，曾奪得2026年「東京電視台巨型美食新女王大賽」冠軍的競技大胃王兼知名直播主「多部田睡睡」（Tabeta Nene），平時常在直播平台「Fuwatch」分享獨自用餐的過程。日前她在社交平台曬出照片，興奮宣布自己創下知名店家「東屋蕎麥麵」的新紀錄。她開心寫道：「總共吃了755碗，成功刷新歷史紀錄！」並讚嘆蕎麥麵味道絕佳且配料豐富，讓她吃得相當過癮。

杜如風曬長腿照 遭網民質疑食減肥藥 激動澄清靠「一招」瘦下來

報導指出，多部田睡睡此次挑戰成功吞下了755碗「碗子蕎麥麵」。由於每15小碗的份量約等於1碗普通蕎麥麵，這相當於她一次吃下了50碗正常份量的蕎麥麵。此外，該店此前女性顧客的最高紀錄為753碗，多部田睡睡也因此順利刷新了東家的女食客歷史紀錄。

減肥｜研究指海帶減少脂肪吸收達75%！ 一文即睇海帶4大健康奇效

大胃王最後下場係喪失食慾？

曾締造美國紐約吃熱狗大賽六連霸神話的日本傳奇大胃王—小林尊，2024年透過Netflix 紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》正式宣布退出競食舞台。令人震驚的是，讓他做出此決定的原因並非年齡或體能退化，而是他發現自己「完全喪失了飢餓感」。

小林尊坦言，他曾有過連續三天未進食卻絲毫不覺飢餓的經歷。經醫療專家詳細檢查後發現，他的腸道細菌與生理結構並無異常，真正的問題根源在於他的「大腦」。為了重拾對美食的熱愛與享受進食的樂趣，小林尊決定卸下大胃王的光環，回歸正常人的飲食生活。

2014年7月4日，小林尊吃了113隻熱狗，取得紐約康尼島吃熱狗大賽冠軍。（Carlo Allegri／路透社 via 視覺中國）

大胃王小林尊三大健康後遺症

大腦認知異常，無法從食物感受快樂

進食本應是人類滿足生理需求與享受心理愉悅的過程，但對於長期處於高壓競食狀態的小林尊而言，情況卻截然不同。臨床觀察顯示，小林尊的大腦長期停留在緊繃的比賽模式中，將吃東西視為一項必須完成的任務甚至是工作。小林尊依然能嚐得出甜酸苦辣（生理味覺正常），但他失去了「享受美食」的精神與神經連結。對現在的他來說，吃東西純粹是為了維持生命的例行公事，無法產生快感。

小林尊參加過各大大胃王比賽。（Instagram：@kobayashitakeru）

身體信號失常

為了在比賽中突破人體極限，大胃王們往往需要進行嚴苛的撐胃與大量進食訓練。然而，這種違背生理本能的訓練，不僅會誤導大腦的認知，更會導致身體「飢餓信號」的傳導系統發生嚴重故障。

在正常運作下，腸胃排空時會向大腦發送飢餓信號，促使人們進食。但在極端訓練的干擾下，大腦逐漸無法接收或解讀來自腸道的正常信號。

全身性健康危機

如同小林尊的經歷，當人體完全失去飢餓感時，新陳代謝將受到嚴重衝擊，持續性的異常飲食會對身體造成不可逆的巨大干擾。曾有醫師指出，暴飲暴食與長期進食異常的後遺症十分廣泛，如營養失衡與消化不良，極端進食往往無法兼顧營養攝取的均衡；身體長期處於壓力或異常代謝狀態，將導致賀爾蒙失調與抵抗力下降等等。

暴飲暴食會死人？內地吃播網紅直播時猝死

2024年內地24歲大胃王吃播網紅潘曉婷日前在直播期間猝死。她因追求打賞與掌聲，長期暴飲暴食，導致體重飆升至約120公斤並患有三高，甚至曾因胃出血住院。事發當天，她因血管畸形引發急性心臟驟停，在鏡頭前過度進食猝死。驗屍報告顯示，潘女的腹部已嚴重變形，胃部塞滿未消化的食物，最終因身體無法負荷極限而送命。

24歲的內地女直播主潘曉婷因為追求打賞和觀眾的掌聲，在直播中因為血管畸形導致的急性心臟驟停猝死。（微博截圖）

健康飲食與保護腸胃三大關鍵原則

一般人在日常生活中雖然不會進行暴飲暴食的極端訓練，但狼吞虎嚥、情緒性暴食或長期飲食不規律，同樣會對腸腦軸與身體造成實質傷害。均衡搭配蛋白質、優質油脂與複合碳水化合物，才是維持新陳代謝穩定的長久之計。

重新學習「傾聽身體信號」

養成在感到適度飢餓時才進食的習慣，避免因為時間到了、無聊或習慣性地嘴饞而吃。大腦接收到「吃飽」信號通常有15至20分鐘的延遲。吃得太快或吃到十分飽甚至撐爆，會鈍化胃部與大腦間的感知機制，長期下來容易導致食量被越撐越大。

細爵慢嚥給大腦與腸道足夠反應時間

大胃王競賽往往將吃東西視為機械式吞嚥任務，普通人則應回歸飲食的本質。慢下來品嚐食物的風味與口感，有助於分泌快樂物質如多巴胺，提升吃東西的心理滿足感，避免吃很多卻心靈不滿足，導致暴飲暴食。

維持定時定量，照顧腸道菌群

腸道菌群有自己的晝夜節律—長期暴飲暴食、忽早忽晚或時而斷食時而大吃，會破壞腸道微生態平衡。此外，多補充蔬菜、水果、全穀雜糧等富含纖維的食物，這些是腸道益生菌的食物（益生元），有助於維持腸胃道屏障與免疫力。