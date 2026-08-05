減肥｜研究指海帶減少脂肪吸收達75%！ 一文即睇海帶4大健康奇效

海帶（又稱昆布）在日常飲食中極為常見，不論是日式高湯、涼拌小菜還是家常煲湯，都能看到它的身影。這款看似平價的平民食材，在現代營養學中被譽為「海洋蔬菜」，富含多種特殊的多醣體、天然色素與微量礦物質。以下為你拆解海帶的4大核心營養功效與食用禁忌。



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英國研究指海帶減少脂肪吸收達75%！

2014年由英國紐卡素大學（Newcastle University）細胞與分子生物科學研究所的 Jeff Pearson 教授與 Matthew Wilcox 博士團隊所主持的研究深入調查了天然海帶中所含的「海藻酸鈉」對人體消化系統的影響，並發表於食品科學界的權威期刊《Food Chemistry》。研究結果發現海藻酸鈉能直接作用並抑制腸道中的「胰脂肪酶」（Pancreatic Lipase）活性。

由於胰脂肪酶是人體用來分解飲食中三酸甘油酯（脂肪）的核心酵素，一旦其活性受到阻斷，食物中的油脂便無法被有效分解為可吸收的小分子，進而大幅降低消化系統對脂肪的吸收效率，使未被消化的油脂最終隨糞便排出體外。

為了進一步驗證減脂的機制，研究團隊利用實驗室設備精準模擬了人體腸道環境與酵素反應，並對不同結構的海藻酸進行篩選，在模擬測試中最高可將體內吸收油脂的能力降低約 58% 至 75%。研究團隊當時特別強調，這項透過天然成份阻斷酵素、進而減少高達七成以上脂肪吸收的機制，其發揮的潛力甚至超越了某些市售的化學減肥藥物。

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海帶「阻斷脂肪」的三大科學機制

除了抑制脂肪酶之外，海帶在腸道內還透過以下物理與化學方式發揮作用：

物理包覆形成凝膠屏障： 海藻酸鈉進入胃腸後吸水會膨脹形成極黏稠的凝膠狀物質。這種凝膠會包覆食物中的油脂微粒，減少油脂與腸道黏膜的接觸面積，進而阻礙吸收。

結合膽汁酸促進膽固醇排出： 海帶的膳食纖維能結合腸道中的膽汁酸並排出體外。肝臟為了製造新的膽汁酸，必須消耗血液中的膽固醇，從而達到降低血脂與壞膽固醇的效果。

延緩胃排空與增加飽腹感： 膨脹的凝膠能延長食物在胃部的停留時間，減緩糖分與油脂進入小腸的速度，幫助穩定餐後血脂與血糖。

雖然研究證明海帶萃取物海藻酸鈉效果顯著，實驗使用的是高濃度萃取的海藻酸。一般日常吃海帶、昆布或紫菜，雖然也能攝取到海藻酸與膳食纖維，但濃度較低，因此阻斷脂肪的效果屬於輔助作用，不能完全抵消高油大餐的熱量。

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海帶仲有咩健康奇效？

促進新陳代謝



海帶是所有天然食物中碘（Iodine）含量最高的食物之一。碘是合成甲狀腺素不可或缺的原料。適量的甲狀腺素能維持體內基礎代謝率（BMR）、調節體溫，並促進發育與神經系統的正常運作。

輔助血糖與體重管理



海帶含有特殊的天然類胡蘿蔔素岩藻黃質。岩藻黃質能活化脂肪細胞中的解偶聯蛋白質（UCP1），促進白色燃燒；同時能改善細胞對胰島素的敏感度，有助於平穩餐後血糖。

強效抗氧化與免疫調節



海帶表面帶有黏滑感，這層黏液的核心成份就是著名的褐藻糖膠。褐藻糖膠具備優異的抗發炎與抗氧化能力，能保護腸道黏膜組織，在科學界與輔助醫學中被廣泛研究用於輔助增強免疫力與抗細胞異變。

促進排便與維護腸道健康



除了阻斷脂肪，海帶豐富的水溶性膳食纖維進入腸道後會吸收水分膨脹，使便便軟化更容易排出，同時能作為「益生元（Prebiotics）」，提供腸道好菌養分，維持腸道微生態健康。

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食用海帶的 3 大注意事項

雖然海帶營養價值高，但並非人人皆可大量食用：

甲狀腺疾病患者慎吃： 甲狀腺功能亢進或橋本氏甲狀腺炎患者應嚴格限制碘攝取。健康成年人每週食用 1–2 次（每次約一小碗）即可。

腎臟病患者需控份量： 海帶鉀含量較高，慢性腎臟病或洗腎患者需遵照營養師建議食用。

烹調前適度浸泡： 乾海帶表面可能帶有海鹽與微量雜質，建議烹調前先以清水沖洗並浸泡 20–30 分鐘（中途可換水）。