甲醛大白菜風波｜教你睇超市「蔬菜條碼身份證」追溯蔬菜來源品質

近日，內地爆發「甲醛大白菜」食安風波，引起兩地民眾對農產品安全的憂慮。買菜時，我們總習慣挑選那些看起來挺拔、葉片翠綠的蔬菜，但當賣相不一定代表安全與新鮮，如何確保吃下肚的是純粹的養分，成為現代都市人的重要課題。



（圖片來源：截圖自社交平台Threads）

在面對切身的食安問題之際，近日就有港人在社交平台 Threads 上發文，大讚百佳超級市場將過往較隱蔽的供應鏈資訊「標籤化」。

百佳具有「蔬菜條碼身份證」追溯系統，每一籃由內地進口的蔬菜都附有專屬條碼，用以記錄及追溯蔬菜的來源與品質。（圖片來源：百佳官方網站）

百佳超級市場的「蔬菜條碼身份證」包括以下５項資料：

A. 農場編號條碼



B. 產品編號條碼



C. 登記號



D. 百佳農場核準編號



E. 生產日期



帖文提到，百佳運用的「蔬菜條碼身份證」追溯系統，讓顧客只需掃一掃包裝上的條碼，就能清楚查閱蔬菜來自內地哪個認可農場、具體的採收日期，以及抵達門市的時間。這種「這菜哪裡來、誰種的、哪天收割」的全程透明化記錄，引來不少市民討論，認為這是傳統街市菜檔難以複製的優勢，也解答了大眾對食安的疑慮。

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條碼不只保證安全，更是「營養保鮮時鐘」

對一般消費者而言，這張「蔬菜條碼」最直接的作用是讓食物來源安心透明。你知道這包菜心或芥蘭通過了嚴格的檢定與監控，並非來歷不明。不過若從營養學的角度來看，條碼上記錄的時間與供應鏈資訊，背後其實還隱藏著一個關鍵——時間正是影響蔬菜營養活性的致命因素。這張條碼，同時也是一張提醒我們鎖住營養的「保鮮時鐘」。

採摘那一刻起，營養已經在「流失」！

蔬菜離開土壤的瞬間，雖然外表看起來依然挺拔，但其代謝機制已經改變。特別是我們日常最想補充的維他命C以及葉酸，這兩種水溶性營養素對光線、溫度和氧氣極度敏感。

當葉菜被切斷根部後，細胞內的呼吸作用仍在繼續，卻只能不斷消耗自身積攢的養分。如果擺放在常溫環境下，葉菜類在採摘後的兩到三天內，體內的維他命C含量就有可能大跌一半。許多人以為自己吃下一大盤綠色蔬菜就能吸收滿滿的抗氧化劑，卻不知不少營養已在運送與放置的過程中默默氧化了。

看懂條碼時間，抓住「黃金營養期」

這道條碼不只是食安標籤，更是一份選購高營養蔬菜的「實用指南」。市民買菜時可以透過以下兩步活用條碼資訊：

核對採收時間，鎖定「黃金營養期」

透過條碼查閱蔬菜的採收與抵港門市時間。葉菜採收後的24至48小時內是維他命C和葉酸維持得最完整的時期，揀選離採收時間最近的包裝，就能確保吃進最飽滿的養分。



確認來源與供應鏈履歷

透過條碼了解蔬菜來自哪一個認可農場。有完整追溯紀錄的蔬菜，代表其生產與配送過程經過系統化管理，能減少蔬菜在無控溫環境下長時間暴曬、加速氧化的風險，確保品質與營養兼備。



買回家後，如何幫蔬菜「延長營養壽命」？

買到了新鮮蔬菜，如果隨意往雪櫃一扔，營養依然會隨時間流逝。想要盡可能鎖住養分，不妨運用以下幾個簡單的家居保存法：

1. 回家後先別急著用水洗：水分是加速細菌滋生與葉片腐爛的主要因素之一。買回來的蔬菜若帶有水珠，可用乾淨的紙巾輕輕擦乾後再收進雪櫃。



2. 打造適合的「呼吸環境」：用保鮮紙或帶有微孔的保鮮袋包裹蔬菜，放入雪櫃的蔬果格（約 0-4℃）。適度保濕與避光，能顯著減緩維他命C的氧化速度。



3. 盡量「直立擺放」：對於菜心、菠菜等立體葉菜，在雪櫃內盡量順應其生長姿態直立放置，能減少植物體內的應激反應，進而減緩營養代謝消耗。



4. 小量多次，新鮮優先：再好的保存方法也比不上及時食用。最好就在買回家後2至3天內吃完，將蔬菜在營養最豐沛的時刻吃進肚子裡。



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