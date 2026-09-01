以理解與關懷認識精神健康 攜手同行復元之路

「香港精神健康促進會」聯同「香港浸會大學健康及人類發展學部社會工作系」，於剛過去的星期日舉辦「精神健康電影放送暨思覺失調與妄想症研討會」。活動透過播放微電影《思覺危情》，並邀請精神科專科醫生、學者及嘉賓分享，提升公眾對思覺失調及妄想症的認識，促進社會關注精神健康，並減低大眾對相關精神健康狀況的誤解與污名。



活動吸引大批長者、浸會大學學生及公眾人士參與, 氣氛熱烈

活動吸引多名長者、香港浸會大學學生及公眾人士參與。座談會期間，參加者踴躍發問，與講者積極交流，現場氣氛熱烈。活動首先由香港精神健康促進會主席、精神科專科醫生陳仲謀醫生，以及香港浸會大學健康及人類發展學部副主任、社會工作系主任暨社會工作實踐及精神健康中心主任洪雪蓮教授致開幕辭。

香港浸會大學洪雪蓮教授致開幕辭

香港精神健康促進會主席陳仲謀醫生分享治療思覺失調及妄想症遇上的挑戰

陳仲謀醫生表示，消除社會對精神健康問題的誤解與污名十分重要，公眾應以更多理解與關懷認識精神健康，從而建立更具包容性的社會環境。洪雪蓮教授則指出，精神健康議題不單關乎個人，也與家庭、社區及不同社會持份者息息相關；她並分享社工在推動精神健康教育、減少病名標籤與污名化，以及陪伴有需要人士踏上復元之路方面的重要角色。

微電影播放後，陳仲謀醫生講解思覺失調的主要症狀、治療方向及及早求助的重要性。其後，浸大社會工作系助理教授陳小榮教授從自我關懷的角度出發，分享促進精神健康的方法，鼓勵大眾以更開放、接納和支持的態度理解精神健康需要。大會亦邀請微電影女主角張敬仁分享拍攝過程及感受，讓參加者從不同角度了解精神健康議題。在活動尾聲的座談及互動環節中，多位嘉賓與參加者交流，並分享如何辨識身邊有需要人士的精神健康需要，以及提供適切支援的實用技巧和注意事項。

浸大社會工作系陳小榮教授在現場向參加者提問：「長者平日多用放大鏡看報紙，但大家有沒有試過用放大鏡，去審視自己的情緒狀態呢？」藉此喚起在場人士對自身精神健康的關注。

香港精神健康促進會表示，未來一個學年將繼續走訪不同大專院校，巡迴舉辦「精神健康電影放送暨思覺失調與妄想症研討會」及各類分享活動，持續推動精神健康教育，提升社會對精神健康的關注。同時，為響應「國際精神健康日」，該會將於10月11日（星期日）假香港浸會大學舉辦「香港精神健康運動日」，並邀請多名精神科與心理專家及運動員作現場分享，歡迎社會各界人士踴躍參與。