台大胃王暴食後胃部CT照曝光 器官全被擠壓 胃塞爆致腰酸背痛？

台灣知名大胃王YouTuber小慧，曾創下42分鐘狂吞6.5公斤控肉飯、20分鐘食15碗半竹筍滷肉飯的驚人紀錄，甚至曾代表台灣遠赴海外參賽，獲封「不敗大胃王」。為了滿足廣大網友的好奇心，小慧近日首度公開自己進食前後的胃部電腦斷層掃描（CT）對比照。只見飽餐後的胃部如一顆巨大的水球，將整個腹腔乃至骨盆腔上方擠得密不透風，視覺衝擊力十足，連她本人都直言「被嚇到」。



台灣知名大胃王YouTuber小慧 (圖片來源 : Instagram @xiaohui_foodie)

根據小慧公開的相片與說明，該組CT掃描照是去年前往日本錄製電視節目時所拍攝。當時節目組安排她在完全空腹的狀態下，前往知名中華料理連鎖店開啟「狂吃模式」，直至徹底飽腹為止，隨後立即進行電腦斷層掃描，記錄極限進食前後的腹腔生理變化。

圖片來源 : Instagram @xiaohui_foodie

影像顯示，在空腹時，小慧的腹腔結構非常清晰。胃部呈現正常的月牙狀，體積緊湊，與旁邊的肝臟、胰臟、小腸及大腸等器官分佈均勻，各司其職，擁有充足的腹腔空間。

當大量食物湧入後，影像呈現出令人吃驚的變化：

體積膨脹數倍：胃部在吸收大量食物與液體後劇烈擴張，形狀由原本的袋狀變形為一顆巨大的橢圓形「水球」。

器官嚴重受壓：膨脹後的胃部幾乎填滿了整個腹腔，甚至下垂延伸至骨盆腔上方。周邊的肝臟、膽囊、腸道等器官被極力推壓至腹腔邊緣，空間被擠壓得極其狹窄。

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圖片來源 : Instagram @xiaohui_foodie

胃部塞爆竟有「後遺症」？

對於外界關心胃部嚴重壓迫其他器官是否會引發劇烈腹痛或呼吸困難，小慧透露，自己在體感上並沒有太過強烈的器官壓迫不適，反而出現了一個意想不到的後遺症——吃飽後背部會相當痠痛。

小慧解釋，胃部裝滿數公斤的食物後變得極其沈重。為了支撐腹部這顆膨脹的「重胃」，軀幹重心被迫前移，她必須全程極力挺直腰背，才能維持身體平衡，最終導致背部肌肉長期處於高張力狀態而出現疲勞。

一般人一頓普通正餐的胃排空時間約為2至4小時。然而，小慧坦言，像這種極限暴食的份量，身體大約需要整整2天（48小時）才能完全消化運作完畢。

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普通人切勿模仿「極限暴食」

雖然大胃王的CT照展示了人體器官的驚人潛力，但極限進食是一種高風險行為，普通人絕不可輕易嘗試或模仿。

長期或單次過度暴食，可能對身體造成嚴重的急性與慢性傷害：

急性胃擴張與胃穿孔：若胃壁肌肉超過拉伸極限，可能導致胃壁缺血、壞死甚至破裂，危及生命。

胃食道逆流與食道撕裂：過多的食物迫使胃酸逆流，頻繁暴食或催吐更可能引發食道黏膜撕裂。

急性胰臟炎：短時間內攝入大量高脂、高蛋白食物，會刺激胰臟過度分泌消化酵素，可能誘發致命的急性胰臟炎。

代謝症候群與腸胃功能紊亂：長期破壞正常的消化節律，會導致代謝失調、腸道菌群失衡及慢性胃炎。