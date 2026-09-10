精神健康｜中國研究揭精神病患者達1.9億 香港患病率位列全國榜首

國際權威醫學期刊《刺血針》（The Lancet）近期發表了一項由中國疾病預防控制中心與首都醫科大學附屬北京安定醫院聯合完成的重磅研究。數據顯示，2023年中國精神健康疾病患者人數已達1.9億，較1990年大幅增長45.6%。令人震驚的是，在剔除了人口年齡結構差異的「年齡標準化患病率」比較中，香港竟位列全國榜首。



研究團隊針對全國各省、自治區、直轄市及特別行政區的精神健康狀況進行了全面比對。

患病率最高地區：以香港、甘肅、澳門及山東最為突出

患病率相對較低地區：包括遼寧、天津、北京及上海等一線城市或直轄市

過去30年患病率增幅最大地區：集中於澳門、湖北、香港、西藏及寧夏

研究團隊分析，精神疾病患病率的顯著上升，與中國近數十年來劇烈的社會及經濟轉型密不可分。極速的城鎮化進程與經濟騰飛，固然帶領數以億計人口擺脫貧困，卻也隨之衍生出全新的心理健康風險與生存壓力。

研究人員進一步指出，抑鬱症與焦慮症是構成這1.9億患者的主要病種。隨著社會競爭加劇，例如學業與職場上白熱化的競爭、社交媒體及網絡資訊過多所誘發的情緒焦慮，及大規模人口流動導致傳統家庭支援網絡瓦解，缺乏陪伴的「空巢老人」與孤立無援的「留守兒童」等弱勢群體，正面臨日益嚴峻的情緒孤立與心理危機，精神疾病呈現「低齡化」與「高齡化」雙向發展的嚴峻態勢。

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抑鬱症、躁鬱症、焦慮症 三者症狀各有異同

大家對於這三種精神科疾病的名字或許不陌生，卻未必能夠說出三者的分別。事實上三者都與情緒障礙有關，患者的生理及心理失衡而影響正常生活，其中有不少症狀相同，例如難以集中精神、思想負面、判斷力及辦事能力下降、失眠等。但仔細區分，三者各自都有特殊的症狀。

抑鬱症方面，患者的心理狀態通常長期憂鬱、對所有事情失去興趣和動力、自我價值低、反覆想到死亡，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃；生理方面則會食慾及體重驟降或驟升、失眠或嗜睡；專注力、思考力或決斷力減弱等。

躁鬱症的患者則會在不同時期，經歷抑鬱（depression）及躁狂（mania）兩種極端情緒。抑鬱時期的症狀與抑鬱症相近；躁狂時期的心理症狀則有情緒高漲、反應極快、自覺充滿自信及能量、脾氣可能（但不一定）變得暴躁；生理症狀則包括睡眠時間減少但依然精力充沛、異常好動及健談、無法自我控制，甚至做出冒險、不顧後果的行為，例如超速駕駛、胡亂投資等。

焦慮症的症狀大部分與抑鬱症相同，但患者會較常有精神繃緊、害怕、不安、擔心、恐懼等情緒。一般人在日常生活都會遇到這些情緒，但如果這些情緒維持一段長時間，而且程度嚴重至影響日常生活，便有可能已演變成焦慮症。其中焦慮症更會出現呼吸急速或困難、心跳加速、流汗、口乾、肌肉繃緊等明顯的生理症狀。

以上三種精神疾病只要及早接受專業治療，絕大部份病人都可以維持正常生活。

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家人朋友角色重要 可給予協助及支持

患者的家人和朋友在患者的康復路上扮演重要角色。身為患者最親密的人，他們應給予更多耐性、體諒和支持。當患者的行為異常時，不應怪責他們，而應鼓勵患者表達感受及難處。

此外，他們可協助安排患者向專業人士求助，並參加支援小組，讓患者接觸其他同路人，互相扶持；同時可鼓勵患者維持一定程度的社交接觸，例如參與社區活動、定期與家人朋友聚會等。

最後，家人和朋友可以協助患者調整生活習慣，確保健康飲食、恆常運動和充分休息。生理健康對心理有不容忽視的正面影響。運動方面多選擇瑜珈、太極等。

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尋求專業協助

若你或你身邊的人正面臨精神健康困擾、嚴重情緒危機或懷疑患上精神疾病，可以透過以下途徑尋求專業協助。

緊急情況提醒：如果有人處於即時生命危險（如自殘、自殺傾向或暴力傾向），請立即致電 999 或直接前往就近的醫院急症室求助。

24小時免費支援熱線

政府「情緒通」精神健康支援熱線： 18111

由政府設立的一站式支援熱線，全天候由專人接聽，提供即時情緒支援及轉介服務。

醫院管理局「精神健康專線」： 2466 7350

由醫管局精神科專業人員接聽，提供 24 小時精神健康諮詢、服藥指引及轉介建議。

生命熱線（情緒困擾/預防自殺）： 2382 0000

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

明愛向晴熱線（家庭/個人危機）： 18288

社會福利署 24小時熱線： 2343 2255