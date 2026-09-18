CATALO家得路27周年 連續三年攜手張智霖 個人化營養服務及禮遇

來自香港的天然健康食品品牌 CATALO 家得路迎來 27 周年慶，CATALO 27 年來秉持「源於關愛，科研實證」的理念，嚴選全球專利成分，一直深受廣大用戶信賴，成為無數家庭首選。是次趁著 27 周年慶，CATALO 更推出 Wellness AI Expert 透過AI分析，提供個人化的飲食、生活方式及營養補充建議，讓選擇從了解自身需要開始，而不只是跟隨熱門產品。



同時，CATALO 宣布與張智霖連續第三年強強聯手，以「27 年值得信賴的健康選擇」為主題，推出年度重磅周年慶優惠， 於 9 月 17 日至 10 月 7 日，橫跨中秋團圓與 10.1 國慶黃金周，帶來全線至抵折扣！想趁節慶檔期為自己、為全家補給營養、挑選最貼心的健康好禮？這波周年慶優惠絕對不能錯過！



香港優質健康品牌：嚴格品質監控，堅守安全性與卓越功效

CATALO（家得路）是總部位於香港的天然健康食品企業， 27 年來始終專注於天然健康科學的深耕，品牌秉持 「Thrive with Love, Backed by Science」（源於關愛，科研實證） 的核心理念，致力於天然膳食補充品與健康食品的研發與生產，嚴選來自世界各地的頂級品牌及國際專利成分，將最嚴謹的科研成果轉化為守護大眾健康的可靠防線。

為了確保每款產品都具備極高的活性與安全性，CATALO於美國及香港均設有先進的生產基地，並建立起全方位的品質監控體系，符合美國食品藥物管理局（FDA）規範及動態藥品生產質量管理規範（cGMP）標準，更榮獲國際權威檢測機構 SGS 頒發的 cGMP、ISO 22000（食品安全管理體系）及 HACCP（危害分析重要管制點） 多重權威認證，確保生產流程達到國際藥企級水準。

憑藉國際認證的品質實力，CATALO 的健康產品已成功行銷至全球超過 185 個國家與地區，暢銷全球市場。根據 CSG Worldwide 2024 年的權威市場研究數據顯示，CATALO 贏得了 100% 的用家信賴度，展現出極高的人氣與滿意度。

27 年來，CATALO 始終以嚴謹科學為基石、以關愛家人為初衷，持續為全球消費者提供最安全、最有效且最值得信賴的天然健康方案。

從了解自己開始 AI配合個人化營養方案，一日一包融入生活

面對琳瑯滿目的營養補充品，應該如何選擇？CATALO Wellness AI Expert 透過AI分析，提供個人化的飲食、生活方式及營養補充建議，讓選擇從了解自身需要開始，而不只是跟隨熱門產品。

有興趣的讀者可到CATALO門市了解 Wellness AI Expert智能營養諮詢，並進一步認識個人化專屬營養包。營養包按個人方案搭配營養補充品，以「一日一包」的形式，將營養補充融入日常安排。獨立包裝方便攜帶，無論上班或外出，也較容易養成有規律的補充習慣；實際組合及食用方法則按個人方案與產品標示而定。

適逢CATALO 27周年，2026年9月17日至10月7日期間，個人化專屬營養包推出 27% OFF，即73折優惠。讀者可向門市了解方案內容及訂購安排，先認識自己的需要，再選擇合適的營養補充方案，讓關顧自己成為每天的一個小習慣。

詳情: https://www.catalo.com/pages/wellnessaiexpert

到店預約: https://bit.ly/4rgxnjc

CATALO AI 個人化營養組合包 核心優點

1. 真正個人化營養

由 Wellness AI Expert 分析顧客的體檢報告及／或健康問卷，根據個人獨特需求度身配對專屬營養組合，而非「一個配方適合所有人」。

2. 每日只需一包，超方便

所有每日所需營養已預先分裝成獨立小包裝。顧客每天只需食用一包，無需再開多樽瓶子或計算多種膠囊。

3. 告別瓶瓶罐罐，更清爽

無需再在家中存放及管理多樽補充品。一次過收到一個禮盒，內含 30 日份獨立小包裝。

4. 乾淨衛生，方便攜帶

每包獨立密封包裝，乾淨衛生，適合日常使用、出街或旅行，輕便易攜。

5. 智能又輕鬆

顧客無需再自行猜測需要什麼營養。AI 負責分析與配對，大幅降低選擇的複雜性與不確定性。

6. 靈活訂購選擇

提供 1 至 4 個月份選擇，顧客可按個人需要靈活訂購。

7. 精準 + 簡單

結合先進 AI 分析與極簡每日使用方式，讓顧客以最方便的形式獲得針對性營養補充。

27周年優惠攻略 中秋送禮首選

優惠期：2026 年 9 月 17 日至 10 月 7 日

1. 指定產品買 3 件同款，即享 27% OFF （73折）

• 特強金裝護肝寶 90 粒

• 特強 DHA 活腦補眼升級配方 90 粒

• 金裝護眼藍莓精華 60 粒

2. 個人化專屬營養包 27% OFF （73折）

• 了解Wellness AI Expert個人化營養服務及周年營養包優惠，請向CATALO門市查詢。

營養補充品不能取代均衡飲食。AI分析及相關建議只作一般營養與生活方式參考，不代替醫療診斷或治療。孕婦、餵哺婦女、正在服藥或有疾病人士，使用前應先諮詢醫護專業人士。優惠適用範圍及訂購條件以活動條款為準。

3. HK$27 換購優惠

於優惠期內可換購接骨木天然免疫配方軟糖15粒 (HK$128) 及 Drink Easy 雙重薑黃護肝宿醉恢復配方 10粒(HK$108) 。

4. 專門店滿 HK$2,700，送總值 HK$2,700 現金購物券

禮遇覆蓋護肝、護眼、NMN、兒童及家庭、心腦關節等品類，按季節持續補充，精準應對秋冬轉季的健康需求。

註：禮遇包於 CATALO 專門店消費滿 HK$2,700 獲贈，數量有限，送完即止。使用月份及指定品類以現場及券面條款為準。

銷售渠道

CATALO 專門店、官方網站及指定零售點。滿額回購禮遇包僅限專門店。詳情及最新門市名單請參閱 https://www.catalo.com/。

特強金裝護肝寶（90粒） HK$838

家得路特強金裝護肝寶有效保護肝臟，減少藥物、酒精及毒素的入侵，從而加強肝臟的排毒功能，促進肝臟細胞的修補與再生，強化肝機能，維持整體健康。此外，該產品具備高效抗氧化特性，能有效美白肌膚並淡化色斑，提升肌膚的光澤感，更能紓解疲勞，減輕壓力，幫助您在忙碌的生活中保持最佳狀態。

家得路特強金裝護肝寶採用高度標準化的天然奶薊精華，運用獨特專利技術，將珍貴的Phytosome®活性成分水飛薊賓與磷脂膽鹼分子結合，結構與細胞膜相近，更易被肝臟細胞吸收，確保護肝功效更快更強。臨床證實，其吸收率及功效比市面同類型產品高出8至10倍。若您希望更有效地強化肝臟健康，家得路特強金裝護肝寶將是您的不二之選。

1.Parris Kidd PhD and Kathleen Head ND 2005, Alternative Medicine Review, Vol. 10 (3), pp.193-203.

2.Morazzoni P. et al., Eur. J. Drug Metabol. Pharmacokinet. 18, 289 (1993).

(1 & 2 refer to Phytosome®)

** Patent number: RU2680809C2

使用方法

成人保健食法： 每天2粒；加速效果食法: 每天2-3次，每次2粒，請於餐前服用

成分

天然奶薊精華(標準化80%水飛薊素),增體劑 (植物纖維素),天然植物膠囊(水溶性植物多醣體), 獨特專利天然水飛薊賓及磷脂膽鹼複合物,抗結劑(硬脂酸鎂,二氧化矽)。含大豆

適用人士

增強肝功能，多接觸煙酒或二手煙，勞碌捱夜，長期服用藥物，經常出外用膳，經常吃肥膩食物，關注肝臟健康

官網連結：

https://www.catalo.com/zh-hant/products/extra-gold-liver-formula-90ct?_pos=1&_sid=00fc16ecd&_ss=r

特強DHA活腦補眼配方 90粒 HK$458

家得路特強DHA活腦補眼配方選用優質天然無污染深海魚作原料，配合採用先進分子蒸餾技術提取DHA，製造出高純度及高濃度深海魚油精華，每份提供800毫克DHA，有助活化大腦神經細胞，增強思考力及記憶力，改善視力，維持視覺影像清晰。家得路特強DHA活腦補眼配方亦有助維持心腦血管健康，紓缓緊張情緒，改善易敏體質。此產品更通過嚴謹水銀、重金屬及品質測試，確保產品純淨、優質、無污染，是活腦補眼及維持心腦血管健康之選。

使用方法

成人：每天2-3粒。

6歲或以上兒童：每天1粒。

孕婦及餵哺中婦女：每天2-3粒。

請於餐後服用

成分

天然高純度、高濃度深海魚油精華

其他成分：骨膠原膠囊(明膠)，水分保持劑(甘油)，淨水，色素(焦糖)，調味料(天然檸檬香味油)，含魚類。

適用人士

青少年，成年人，長者，懷孕及餵哺中婦女，增強記憶力，經常閱讀及使用電腦，經常運用腦力，關注心血管健康，關注腦部、眼睛及關節健康人士。

官網連結：

https://www.catalo.com/zh-hant/products/extra-dha-formula-90-softgels?_pos=7&_sid=183c7db57&_ss=r

金裝護眼藍莓精華 60粒 HK$728

1. 特別保護掌握視覺靈敏度及清晰度的黃斑部，免受有害光線、藍光、幅射及紫外線（UV）影響

2. 針對改善眼睛退化、視覺影像模糊或老花

3. 有效加速視紫質再生，促進視覺敏銳，延緩老花及退化

4. 超過70項臨床測試證實效，有效改善眼睛健康，口碑超著

嚴選臻材，為您的靈魂之窗提供頂級周全保護。每粒含有80毫克（80-130倍濃縮）優質天然高濃縮北歐野生藍莓（Bilberry）精華，其花青素含量更為標準化36%，能有效令眼睛視紫質再生，促進視覺敏銳度，令視覺影像清晰，延緩老花。配合珍貴草本小米草（Eyebright）精華，能幫助維持肝臟淨血功能，使視力清晰及紓緩眼睛疲勞；同時對抗有害物質，擊退紅筋，滋潤眼睛，令眼睛立時明亮舒適。特別加入專利配方FloraGLO萬壽菊（Marigold）精華，含葉黃素及玉米黃質，針對保護掌控視覺靈敏及清晰度的黃斑部，有效過濾有害光線及輻射，免受紫外線（UV）及強光損害；更能防止因自由基侵害引致的視力下降或眼睛不適。

#Kajimoto O.et al(1988) Scient. Rep . Collect, 19:1 (Refer to Mirtoselect® European Bilberry Fruit Extract)

使用方法

成人 ：每天1次，每次2粒。如有需要， 可於下午多服1粒

兒童 ： 每天1次，每次1粒，請於早餐後服用

成分

天然小米草精華，萬壽菊精華（含標準化10%葉黃素及0.5%玉米黃質），Mirtoselect®北歐野生藍莓（Bilberry）精華（含標準化36%花青素)

適用人士

眼睛疲倦、眼乾、眼澀、紅筋或黑眼圈問題，近視，老花，兒童及青少年，經常閱讀或觀看電腦屏幕或電視，配戴隱形眼鏡，夜間駕駛，出現視覺影像模糊，素食者適用。

官網連結：

https://www.catalo.com/zh-hant/products/2848-bilberry-eyebright-extract-gold-60-capsules

在忙碌的生活節奏中，我們往往追求事業與生活上的卓越，卻容易忽略了最根本的健康。27 年來，CATALO 家得路始終秉持「源於關愛，科研實證」的初心，以國際藥企級的嚴格標準，為您把關每一份營養與安心。

正如張智霖對健康的堅持一樣，保持年輕與活力並非遙不可及，而是源於每一個日常的明智選擇。趁著這個充滿團圓氣氛的雙節好時機，不妨為自己挑選一份高品質的健康守護，也為摯愛家人送上最貼心的關懷，把握 CATALO 27 周年限時優惠，為全家人的健康打下基礎，攜手迎接更充沛、精彩的每一天！