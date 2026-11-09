壞膽固醇高反映血管已塞？醫生拆解2大常見迷思：冇症狀先最危險

近年市民對身體檢查意識提高，不少人收到驗身報告，見到「壞膽固醇」一欄亮起紅字，隨即人心惶惶：到底膽固醇偏高，是否代表心血管已經塞了？如果完全無痛無不適，又是否可以「少理」？



心臟科專科醫生劉澤均醫生

心臟科專科醫生劉澤均指出，壞膽固醇高與血管阻塞之間並不能直接劃上等號，但它是心血管疾病最重要的警號之一¹。由脂質積聚到血管變窄硬化，可歷經多年逐漸形成¹。很多病人即使血管已嚴重收窄，仍沒有明顯不適，也有人首次出現明顯症狀時，已是心肌梗塞發作²⸴³。

迷思一：壞膽固醇超標，等於血管已經硬化阻塞？

驗血報告上的「壞膽固醇」，醫學上稱為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）。劉醫生解釋，壞膽固醇就像一架「貨車」，不斷運送膽固醇去到動脈壁。壞膽固醇當過多的壞膽固醇滯留於動脈壁，可引發慢性發炎，促使脂質與發炎細胞累積在血管內壁，形成動脈粥樣硬化斑塊¹。

不過，劉醫生澄清，驗出壞膽固醇高，並不代表血管當下已經出現明顯斑塊或堵塞⁴。「心血管疾病是由多種高危因素共同促成，年齡、吸煙習慣、高血壓、糖尿病以及高膽固醇都是誘因¹。壞膽固醇超標，是一個重要的健康警號，提醒你要留意心血管健康，但兩者並非等號。」

動脈粥樣硬化的形成是一個漫長過程，往往需要 10 至 20 年的時間慢慢積聚。若在二三十歲時已發現壞膽固醇超標，血管已暴露在高風險環境下，便應及早評估和治療¹；若拖到六十幾歲才第一次檢查，斑塊可能早已成形。

迷思二：平日健步如飛、毫無徵狀，代表血管好健康？

「好多人覺得自己行得走得、跑得跳得，完全冇胸口痛，就以為血管好通暢，這其實是常見的致命誤解。」劉醫生直言。

人體血管擁有很大的「備用容量」與緩衝彈性⁵。如果血管只是輕微收窄未必會明顯影響供血，日常活動甚至做劇烈運動時，完全可以沒有任何異樣，單憑身體感覺根本不可能察覺³⸴⁵。

即使血管嚴重收窄甚至​‌堵塞，徵狀亦未必隨時出現³。大部份患者只會在劇烈運動、急步走或情緒激動時，因心臟負荷大增、心肌供血不足，才會出現心絞痛、胸口壓迫感或氣促²。

劉醫生提到一個香港人常見的現象，「不少香港都市人平日甚少運動，長期處於靜態生活模式。就算血管已經嚴重收窄，日常坐著或慢行根本未達到引發心絞痛的心臟負荷閾值，結果病人完全無痛無覺。直至斑塊突然破裂爆發急性心臟病，才急召救護車送院，情況十分被動。」

致命關鍵非堵塞比例 斑塊「唔穩陣」輕微收窄亦可突發心肌梗塞

臨床上有不少個案，血管明明只堵塞了三、四成，卻突然發生急性心肌梗塞，劉醫生解釋，箇中關鍵就在於斑塊的「穩定性」⁶。

他指，斑塊的結構就像一個「火山」：

脂質核心：主要由膽固醇、其他脂質及死亡細胞殘骸；周圍可有發炎細胞⁷。



纖維帽：覆蓋在表面的一層保護膜⁸。



如果斑塊內的膽固醇含量極高，而表面的纖維帽很薄，這個斑塊就屬於「不穩定斑塊」⁸。哪怕它只佔血管空間的三成，一旦纖維帽突然破裂，斑塊內可促進凝血的物質接觸血液，便會啟動血小板聚集和凝血反應，形成血栓。血栓可使冠狀動脈部分或完全阻塞，若造成持續心肌缺血及壞死，便會引發心肌梗塞⁹。相反，即使血管收窄較多，但若纖維帽夠厚、發炎程度低，突發破裂的風險反而相對較低⁸。不過，嚴重收窄仍可影響供血⁷。

因此，降低壞膽固醇水平，除了有助防止血管收窄之外，也可改善部分斑塊的組成，例如減少脂質、增加纖維帽厚度，令斑塊較穩定，從而降低心肌梗塞的風險¹⁰。

照超聲波定電腦掃描？單靠驗血難測血管實況

劉醫生強調，常規體檢的抽血檢查只能反映血液中的膽固醇數值，若要確切了解血管內部有沒有「起斑塊」或狹窄，便需要針對性的心臟影像檢查：

冠狀動脈電腦掃描：目前最直接觀察血管結構的非侵入性檢查，利用電腦掃描及靜脈注射顯影劑，檢查心臟三條主要冠狀動脈及其分支是否有硬化斑塊、鈣化程度，以及血管管腔收窄的百分比⁴。

運動心電圖：透過在跑步機上逐步增加運動量，觀察心臟在承受負荷時的心電圖變化，評估有沒有心肌缺血或隱性心絞痛。



心臟超聲波：主要用作評估心臟結構、心瓣功能及心肌泵血能力¹¹。



常用降膽固醇藥物, 有辦法令斑塊徹底消失嗎？

一旦發現壞膽固醇偏高或血管已有斑塊後，醫生會按整體風險、LDL-C 目標及藥物耐受情況，決定是否需要用藥¹。常用藥物包括以下三類，但治療選擇並不限於這些藥物：

他汀類藥物：最常用的口服藥，主要在肝臟發揮作用，抑制膽固醇合成，並促使肝細胞回收更多血液中的壞膽固醇¹。



膽固醇吸收抑制劑：透過減少腸道吸收食物中的膽固醇，主要降低LDL-C和總膽固醇，亦可改善其他血脂指標¹。



PCSK9 抑制劑：較新型的皮下注射針劑，能減少肝細胞表面的 LDL 受體被分解，讓肝臟清除更多血液中的LDL-C，LDL-C降幅可達五至六成，常用於心血管風險很高或使用口服藥後 LDL-C 仍未達標的患者¹。



不少病人經常詢問：服藥後斑塊會否完全融化消失？

劉醫生直言，要令已經鈣化或長期積聚的斑塊完全「溶解」並不現實。長期穩定用藥能抑制斑塊生長、排空內部的脂肪成分，使其體積微幅縮小，同時令纖維帽變厚變硬，從而降低急性破裂的機會¹⁰。

若血管已經嚴重堵塞，並引致明顯心肌缺血，便需要考慮進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療¹²。醫生利用導管將微型氣囊送至狹窄位置撐開，把斑塊壓平在血管壁兩側，再植入支架維持血流暢通¹³。

醫生警告：「指標轉靚」切忌自行停藥

很多患者在覆診抽血時見到壞膽固醇指數回落至「正常」，便自作主張停藥，但劉醫生強調這種做法極為危險。

人體可自行合成膽固醇，肝臟也負責調節及清除血液中的 LDL-C；其水平受遺傳、飲食、體重及其他健康因素影響¹。適量運動及健康飲食可助控制心血管風險，但生活習慣改善未必足以令 LDL-C 達標¹。若原本需要藥物控制，一旦停用降膽固醇藥，肝臟的代謝機制會迅速打回原形，壞膽固醇很快便會再度上升，斑塊又會重新累積。

尤其是剛剛完成「通波仔」手術的病人，在植入支架後，血管內壁細胞需要數月至一年時間慢慢覆蓋金屬支架，期間病人必須規律服用抗血小板藥物、降膽固醇藥及其他心血管保護藥物¹³。若擅自停藥，血液容易在裸露的支架表面凝結成血栓，引發急性支架堵塞，甚至致命。

壞膽固醇「標準」人人不同 高危一族指標須壓得更低

劉澤均醫生特別提醒，看體檢報告時切勿只看化驗所印出的「參考範圍」。

每個人需要把壞膽固醇壓到多低，須按個人的整體心血管風險而定¹。以歐洲心臟學會及歐洲動脈粥樣硬化學會（ESC/EAS）指引為例：

經評估屬低風險的人士（年輕、不吸煙、無三高），可考慮以 LDL-C 低於 3.0 mmol/L 為目標¹；



中等風險人士則以低於 2.6 mmol/L 為目標¹；



高風險人士通常以 LDL-C 低於 1.8 mmol/L 為目標¹；



極高風險人士，例如已確診動脈粥樣硬化心血管疾病、曾因冠心病接受「通波仔」的患者，通常以低於 1.4 mmol/L 為目標¹。



年輕時發現壞膽固醇偏高，便應及早處理。透過醫生評估、改善飲食和生活習慣，以及在有需要時接受藥物治療，可減少長期累積風險，降低日後需要接受「通波仔」,或患上心肌梗塞及缺血性中風的風險¹。即使目前沒有不適，也應按個人風險定期進行身體檢查。

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MAT-HK-2600412-1.0-10/2026

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