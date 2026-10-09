19歲男低頭玩手機致癱瘓！頸椎血腫壓迫脊髓　神經外科揭4大警號

智慧型手機與數碼設備普及，長時間低頭使用手機或電腦已成現代人的生活常態。內地福建泉州一名19歲大專生因為長期姿勢不良，竟在打機後突然下半身失去知覺、胸部以下癱瘓，被送往醫院急救檢查後發現為頸椎椎管內血管破裂形成巨大血腫，嚴重壓迫脊髓。



依據人體構造，當頭部向前傾斜60度時，頸椎需要承受達27公斤的負重，長期維持這種不良姿勢會令頸後肌肉過度疲勞，張力直接作用於韌帶與椎管內血管，嚴重時可引發椎管內血管破裂出血，形成巨大血腫壓迫脊髓，瞬間導致胸部以下神經傳導阻斷而癱瘓。



低頭族｜肩頸僵硬、頭痛隨時有手機頸！日醫師教4招預防＋拉肌

智慧型手機與數碼設備普及，長時間低頭使用手機或電腦已成現代人的生活常態。（AI生成圖片）

19歲男長時間低頭致頸椎血腫壓迫脊髓

據台灣媒體《天下雜誌》報道，福建泉州一名19歲大專學生在暑假期間兼職餐飲工作，每天長時間低頭洗碗與清潔桌面，下班後又習慣趴在宿舍床上玩手機，每次持續2至3小時。儘管家人多次提醒姿勢問題，他仍自恃年輕而未有理會，直至某天突然出現雙下肢失去知覺、胸部以下癱瘓，需緊急送院進行檢查，發現其頸椎C4至T1椎管內出現巨大血腫並嚴重壓迫脊髓。

根據美國國家衞生研究院（NIH）收錄的學術文獻，這種「自發性頸椎硬膜外血腫」（Cervical Epidural Hematoma）屬於神經外科極急症，若未能在黃金期內手術減壓，神經損害將難以逆轉。

台灣一名19歲大專生因為長期姿勢不良，竟在打機後突然下半身失去知覺、胸部以下癱瘓，被送往醫院急救檢查後發現為頸椎椎管內血管破裂形成巨大血腫，嚴重壓迫脊髓。（AI生成圖片）

專家觀點：血管破裂與神經壓迫機制

針對此類低頭族綜合症，台北臺安醫院脊髓神經外科鄒駿龍醫師指出，當肌肉長期疲勞無法分擔重量時，壓力會直接傳遞至微細血管，若患者本身有潛在血管畸形，更容易破裂出血引發急性脊髓壓迫。同時，梅奧診所（Mayo Clinic）的神經醫學專題指南亦警告，當頸椎間盤或骨刺壓迫神經根時，會出現一連串放射性症狀。

權威醫學研究Journal of Spine Surgery的系統性回顧文獻明確指出，自發性硬膜外血腫患者若能在發病12至48小時內接受緊急手術減壓（如椎板切除與血腫清除），神經功能恢復的機率將顯著提高；反之，若延誤診治，將大幅增加併發永久性神經功能缺損（如持續性癱瘓）的風險。

當肌肉長期疲勞無法分擔重量時，壓力會直接傳遞至微細血管，若患者本身有潛在血管畸形，更容易破裂出血引發急性脊髓壓迫。（AI生成圖片）

症狀警號：4大神經受壓症狀

若日常生活中出現以下4大症狀，代表頸椎結構已受到嚴重壓力：

1.後枕部與頸部僵硬：經常感到頸後肌肉緊繃，轉動受限。

2.肩頸放射性疼痛：疼痛感從肩膀延伸至上背部或手臂。

3.肢體感覺異常與手部無力：神經受壓導致手部感覺異常、麻木，握力顯著下降。

4.交感神經失調：伴隨慢性頭痛、眼花或頭暈。