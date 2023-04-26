耳垢｜男子突然半邊臉癱瘓、失聰 原因竟是一枝棉花棒？

有不少人在洗澡後都喜歡用棉花棒清潔耳腔，但這樣做其實暗藏風險！近日，台灣高雄一名男子因為聽力出現轉差，便前往醫院接受體檢，誰知在檢查前夕，他的半邊臉突然癱瘓，更出現不停流口水的情況，及後醫生為其進行手術，竟發現原因竟是一枝小小棉花棒頭。



據台媒報道，一名50歲的男子到醫院進行體檢時，指感覺自己近來聽力轉差，右頸不適。醫生初步為他檢查後發現，男子右側外耳道填滿粉紅色肉芽組織，醫生擔心這是癌組織，進一步安排男子進行切片檢查。

誰知在檢查前夕，男子突然感到右耳劇痛，隨即右臉癱瘓，更狂流口水，男子還以為自己中風了。醫生立即為男子進行緊急手術，不但清除了右耳的肉芽組織，更在其中夾出了一個約２厘米長的異物，仔細一看竟發現是棉花棒頭。

醫生在男子耳其中夾出了一個約２厘米長的棉花棒頭。（圖片來源：截圖自壹蘋新聞網）

及後，病理報告指出，棉花棒頭就是本次病症的元兇，由於棉花棒頭殘留在耳道中，造成外耳炎，引致肉芽組織不斷增生，令男子的聽力下降。而右頸不適則是因為中耳腔後方乳突骨發炎。

同時，因為外耳道長期發炎，侵犯到第七對腦神經，造成右臉顏面神經麻痺，才會導致臉癱和流口水等症狀。

作為主治醫生的義大醫院耳鼻喉部喉科主任楊顓謙表示，外耳道長期發炎，除了可能影響聽力，也亦有機會令發炎狀況漫延開去，造成耳膜破裂、中耳炎，甚至腦膜炎、腦膿瘍等顱內感染，嚴重恐致死。

他提醒，其實弱鹼性的耳垢有殺菌功能，不需要挖或掏，反而是無謂掏耳朵行為，有可能挖傷外耳道。又建議，若洗澡、游泳後，耳朵進水或濕了，可嘗試側頭讓水流出，再用毛巾拭乾，不要挖或掏，若忍不住掏耳朵，或耳內有異物無法取出，就應盡快求醫。

正確的清理耳垢４個建議 千萬別用棉花棒！

正確的清理耳垢方法包括：

1. 使用毛巾或紙巾輕輕擦拭耳朵外部，不要將物品插入耳道內部，以免刺激或傷害耳朵。



2. 如果您需要清理耳道內部，請使用耳道清潔液。將幾滴耳道清潔液滴入耳朵內部，然後按摩耳廓的底部。然後傾斜頭部，讓液體流出耳朵。



3. 避免使用棉花棒或其他銳利物品清理耳道內部。這些工具可能會刺激或損傷耳朵，還有機會將耳垢堵塞在耳道深處。



4. 保持耳朵乾燥。避免在耳道內部放入物品，如耳塞或耳機，以免增加耳朵潮濕的風險。



如有異物掉進耳腔應如何處理？

如果好似上述事件的當事人一樣，不小心有異物進入耳腔，可以參考以下步驟嘗試將其取出：

1. 不要使用棉花棒或其他物品嘗試將異物推入耳腔更深處，以免造成更多的傷害。



2. 輕輕地使用重力幫助異物移動到耳朵外側。將受影響的耳朵傾斜向下，用手指輕輕拍打耳朵的背面。



3. 如果異物很小，可以嘗試使用眼滴器或小吸管輕輕吸出。注意不要用力吸氣，以免將異物吸到更深處。



4. 如果異物較大或不易移動，請立即就醫。醫生可能會使用特殊工具將異物取出。



請注意，如果異物進入耳腔後引起疼痛、出血或其他異常症狀，或者如果您無法將異物取出，請立即就醫。