澳門國際知名酒店爆食物中毒事件 兩群組8人中招 疑龍蝦扇貝致病

澳門知名地標巴黎人酒店旗下餐廳爆出集體食物中毒事件，澳門衛生局與市政署食品安全廳接獲通報後，相繼展開流行病學調查及現場查核，初步研判為一宗由細菌性病原體引起的集體食物中毒事件。



根據澳門市政署發佈的最新資訊，涉事患者分屬兩個獨立的食客群組，合共8人。兩組食客於日前先後前往路氹連貫公路的巴黎人酒店進食自助餐，隨後相繼出現發熱、腹痛及腹瀉等症狀。

經流行病學調查發現，兩組受影響的食客在用餐期間均曾進食多款高風險海鮮食材及熟食，包括芝士焗龍蝦、蒸扇貝以及鮑魚撻等。當局初步認定事件較大可能由細菌性病原體所引致。

澳門市政署接報後已迅速採取行動，派出食安人員前往涉事場所進行調查，要求餐廳即時停售涉事食品、執行全面的清潔與深度消毒，並抽取食品及環境樣本化驗，以進一步鎖定具體的致病原。

澳門巴黎人酒店旗下餐廳爆出集體食物中毒事件。(網上圖片)

高風險食材隱藏微生物風險

在自助餐中，龍蝦、扇貝等高級海鮮與多工序複合熟食，實為微生物污染與食安事故的最高風險區。這些食材若處理不當，極易成為細菌滋生的溫床。

1. 副溶血性弧菌

副溶血性弧菌廣泛存在於海洋環境中，常見於龍蝦、扇貝、鮑魚等貝類與甲殼類海鮮。若海鮮在採購、運輸或解凍過程中保存溫度不當，或烹煮時中心溫度未達75°C以上，弧菌便會大量繁殖。患者感染後通常在4至24小時內出現劇烈腹痛、水樣腹瀉及發熱。

2. 沙門氏菌與金黃色葡萄球菌

像「鮑魚撻」或「芝士焗龍蝦」這類經過多道工序製作的複合型料理，涉及到焗烤、醬汁調製及人工擺盤。若廚務員手部帶菌、交叉污染，或料理完成後在室溫下長時間擺放（例如自助餐保溫設備溫度不足），金黃色葡萄球菌產生的耐熱腸毒素或沙門氏菌便會在食物中迅速累積。

3. 交叉污染與「溫室效應」

自助餐的模式在於「大規模備餐」與「長時間陳列」。熱食若保溫低於60°C，或冷盤高於 4°C，食物便會陷入危險溫度帶。在該溫度範圍內，致病菌數量可以每20分鐘翻倍一次。

在自助餐中，龍蝦、扇貝等高級海鮮與多工序複合熟食，實為微生物污染與食安事故的最高風險區。(shutterstock 圖片)

享用自助餐要留意以下4點

一般大眾在享用自助餐時，應注意以下事項，降低食物中毒風險：

觀察熱食溫度：熟食如焗龍蝦、蒸扇貝應確保取用時仍有足夠熱度。若發現夾取區的熱食已變涼，應盡量避免食用。

避免生熟交叉使用工具：夾取生鮮海鮮與熟食的公筷夾子必須嚴格分開，切勿混用。

注重個人手部衛生：拿取食物前後、進食前務必徹底洗手。自助餐夾子被眾多食客接觸，手部污染也是常見傳播途徑。

高危人士應適度克制：長者、孕婦、幼童及免疫力低下者，應儘量避免食用未完全煮熟的海鮮或生冷拼盤。