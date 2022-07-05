食物安全｜去殻生蠔易惹病毒致腸胃炎？食安中心5大貼士避風險

日本去殻生蠔近日成為大熱，皆因可以一拆即食又新鮮，但食安中心近日指，蠔本身經常過濾海水，所以體內容易積聚在海水中的病原體，若人進食未煮熟的蠔，就有可能受感染而引致食物中毒。不過只要進食前小心處理，即可避免以上危機。



食安中心近日在Facebook專頁分享進食去殻生蠔要注意的貼士，又指生蠔屬高風險食物，因為蠔本身經常過濾海水，所以體內容易積聚在海水中的病原體，包括諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等，若人進食未煮熟的蠔，就有可能受感染而引致食物中毒。

而蠔只要去殼就會死亡，在去殻的過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，受到污染。如果在運送及貯存期間未有於低溫環境下抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞，食物中毒風險大大提升。

日本去殻生蠔近日成為大熱，皆因可以一拆即食又新鮮，但隨時成為食物中毒元凶。（資料圖片）

去殻生蠔進食貼士要知！

帖文亦提出5大進食貼士，只要小心處理，可避免生蠔感染病毒的風險。

1. 購買供生食的蠔，須光顧可靠的持牌店鋪，包括網上店鋪。食物業要取得相關許可證或書面批准，才可售賣生蠔。



2. 買預先包裝的生蠔，要留意其狀況及食用限期



3. 切勿生食只供煮食用的蠔



4. 生蠔要煮到內部溫度達攝氏90度並且維持90秒，才可殺死致病菌及病毒



5. 高危人士例如小朋友、老人家、腸胃較敏感人士、肝病患者等，切勿進食生或未煮熟的蠔，尤其是預先去殼生蠔。



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