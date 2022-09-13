食物安全｜22歲男尖沙嘴燒烤堂食雞泡魚乾 5小時後咀邊四肢麻痺

在日式居酒屋的，雞泡魚乾可算是必點的佐酒小食，但原來隨時惹來致命危機！隨時衞生署衞生防護中心昨日（6日）正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，並提醒市民切勿進食河豚。



個案涉及一名22歲男子，9月4日晚上於尖沙咀厚福街藍馬商業大廈5樓的燒烤堂Skewer Kitchen食飯，其間進食河豚魚乾（雞泡魚乾），約5個半小時後出現咀邊及四肢麻痺和刺痛、心悸和虛弱。

該男子於翌日（5日）前往伊利沙伯醫院急症室求醫，無須入院，現時情況穩定。衞生防護中心的調查仍在繼續。

河豚毒素知多啲！

根據食安中心資料指，河豚主要來自四齒魨科（Tetraodontidae）和二齒魨科（Diodontidae），還有某些屬於瓦氏尖鼻魨（Canthigasteridae）、翻車魨科（Molidae）等的魚類，含有一種稱為「河豚毒素」的強烈神經毒素。

河豚毒素集中在河豚的肝臟、生殖腺、皮膚等器官，是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，早期症狀在中毒後20分鐘至2小時內出現，包括嘴唇及口腔麻痺，然後四肢刺痛、說話含糊不清、動作失衡、肌肉無力及癱瘓。如中毒情況嚴重，可因呼吸及或心臟衰竭而死亡。患者雖然全身癱瘓，但可能直至死亡前不久仍有意識並完全清醒。

雖然河豚體內河豚毒素的來源尚未確定，但相信河豚是從其食物中攝入河豚毒素，然後迅速累積並分布至體內各組織中。研究發現河豚毒素可以由數種細菌產生，最常見的是溶藻弧菌，當中有些細菌會存在於河豚的腸臟內。

另外，在劏洗及配製過程中，河豚內臟及魚皮的毒素亦可污染魚肉，加上毒素有耐熱性，不會因烹煮、冷藏或乾燥而失去毒性。

目前並無河豚毒素中毒的解毒劑，亦尚未有國際認可的河豚配製指引、程序及認證方法可確保魚肉在配製過程中不受河豚毒素污染。

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