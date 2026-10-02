岑麗香透露初入行壓力大到皮膚潰爛！原來精神超載真會捱出病？

提起藝人岑麗香，大家腦海裡大概都會浮現她那招牌的甜美笑容與滿滿的親和力。不過，原來平日看起來開朗愛笑的她，背後也曾有過一段被壓力逼到近乎崩潰的艱難日子，甚至連精神健康都亮起紅燈。



在生活節奏快到喘不過氣的香港，「好大壓力」幾乎是每個上班族的口頭禪，大家總覺得「頂一頂就過」、「失眠幾晚好小事」。但岑麗香的經歷正好給了我們一個提醒，當精神長期超載，身體往往會比你想像中更早跳出來「抗議」。

回家查字典死背台詞 岑麗香焦慮到「社恐」發作、皮膚滲水

岑麗香談及初入行時的壓力很大，導致身體出現種種毛病。

在近日播出的無綫節目《藍朋友．旅朋友》溫哥華篇中，王祖藍與太太李亞男特地走訪當地遊樂場，與好友岑麗香暢聚。自小在加拿大長大的岑麗香笑談往事，坦言當年回港參選華姐純粹是「貪玩」，沒料到意外摘下后冠，就此誤打誤撞闖入演藝圈；然而這份意料之外的幸運，隨之而來的卻是排山倒海的現實考驗。

面對全中文的拍攝環境，中文和廣東話底子不算扎實的岑麗香，每天收工回家都無法真正休息，只能捧著厚厚的劇本逐字逐句查字典、翻譯台詞，再靠死記硬背把對白塞進腦海。為了追上劇組進度，她幾乎耗盡了每一分力氣。

這種日復一日的緊繃與內耗，慢慢把她的心理狀態推向極限。岑麗香透露，當時甚至出現了社交恐懼的傾向，整個人變得極度敏感不安，連在電視城走廊跟同事打個招呼都顧慮重重，生怕自己笑得不夠親切而遭人誤解。

當精神壓力累積至頂點，身體最先失守的居然是皮膚。在毫無預警之下，岑麗香的耳背開始大面積發炎、紅腫，甚至滲水潰爛。察覺到狀況不對勁，她不敢再盲目硬撐，果斷決定暫停手頭工作飛回溫哥華休養。在徹底放慢步調、轉換生活環境後，那根繃緊已久的神經才終於鬆弛下來，潰爛的皮膚與焦慮的情緒亦逐漸好轉。

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看過岑麗香的故事，很多人心裡或許都會浮現一個問號：「單純的情緒焦慮、精神緊張，真的足以讓原本健康的身體產生如此具體的發炎與潰爛嗎？」

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身體從不說謊：什麼是「身心症」？

答案是：真的會。精神壓力絕對不只停留在「心情不好」，它對身體各器官的破壞是實實在在的。在醫學上，因長期心理壓力、焦慮或壓抑情緒而引發、惡化的身體實質症狀，常被歸納為廣義的「身心交互反應」或「身心症」（Psychosomatic Disorder）。

很多人對此有些誤解，聽到「心理引起」就以為是病人「無病呻吟」或「自己想像出來的」。其實這些不適完全是真實存在的。我們的大腦情緒中樞，與身體的神經系統、內分泌和免疫防線有著緊密的「聯繫」。當你長期處於高壓或持續壓抑情緒時，體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇）就會長期飆高：

皮膚屏障崩潰：荷爾蒙失調會直接削弱皮膚防禦力，容易誘發濕疹、神經性皮炎，甚至像岑麗香那樣出現難以癒合的潰爛。



各器官連鎖反應：除了皮膚，壓力也很容易轉移到腸胃或心血管，變成查不出病因的胃痛、胃酸倒流、心跳過快或頭痛。



不少香港人都很能捱，習慣把感受往肚子裡吞，有時甚至連自己正在焦慮都沒察覺。既然大腦選擇忽略警號，身體唯有用最直截了當的方式——發炎、疼痛、潰爛，強迫你停下來休息。

給自己的身心「減壓小建議」

如果你也發現自己最近身體小毛病不斷，看過醫生排除了嚴重器質性病變，但每逢忙碌或心煩時症狀又特別明顯，不妨參考以下幾個調整方向：

1. 別急著做「體檢狂魔」



不少人一出現身體不適就十分慌張，反覆照超聲波、驗血，結果越看越焦慮。其實在經過合理的醫學檢查確認器官無大礙後，過度檢查反而會加深疑病心態。這時候，倒不如把視線轉移到情緒上，找臨床心理學家或精神科醫生聊聊，或許更能對症下藥。

2. 每天留5分鐘，跟自己的身體「對話」



我們習慣了照顧工作、照顧家人，卻很少照顧自己的感受。每天抽個五分鐘安靜坐下來，感受一下肩頸是不是緊繃、呼吸是不是太急促、皮膚有沒有莫名發癢。這些細微的不適就是身體給你的「黃燈警告」，提醒你該給自己放個小假了。

3. 適時抽離，換個環境喘口氣



正如岑麗香當年選擇飛回加拿大放空生活一樣，當身處的環境已逼得你喘不過氣，物理上的「抽離」往往是最有效的解藥。日常生活中即使無法說走就走，放工後徹底關掉工作通訊群組、到海旁散步吹風，或是做點讓自己出汗的運動，都能刺激體內腦內啡與多巴胺分泌，平復長期處於作戰狀態的交感神經。

4. 尋求專業協助並非軟弱



如果身體不適與緊繃情緒已經嚴重干擾作息，適時尋求專業協助是保護自己最理性的方式。無論是透過短期藥物穩定神經遞質來迅速「止損」，還是配合認知行為治療理清那些引發內耗的思維死結，都能幫助身體跳出惡性循環。

身體其實就像一面鏡子，老老實實地映照出我們心底積累的疲憊。感到累了就停一停，適時承認自己需要休息，並不是認輸或軟弱，而是每個人在忙碌日常中保護自己的必修課。

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