健康生活｜嘆氣有益身心？研究揭深度呼吸能重整肺功能、舒緩壓力

平時大家成日話：「唉聲嘆氣會趕走好運！」搞到好似一嘆氣就代表你好攰、好悶、運氣差咁，但你千祈唔好收聲住！原來呢個看似冇乜益處嘅小動作，其實係身體嘅一套「神級自救術」，對身心健康都超有用㗎！

下次覺得壓力爆煲，好想呻吓時，就大大方方深吸一口氣，然後徹底咁「嘩」一聲嘆出嚟啦！



肺部大揭秘：嘆氣是身體的 Reset 掣！

當你大大力嘆氣後，胸口會湧起一種「鬆咗一口氣」的暢快感。告訴你，這種輕鬆感絕非心理錯覺，而是實實在在的身體反應！

綜合《科技新時代》、《紐約郵報》報道，根據本月發表於科學期刊《科學進展》（Science Advances）的研究結果，研究人員證實，嘆息確實能幫助我們的身體進行狀態重置，特別是我們的呼吸系統。為了驗證這一點，研究人員在實驗室中模擬了正常呼吸與嘆氣（deep breaths），並量度了肺部液體所承受的壓力。結果顯示，嘆氣能顯著減輕肺部表面壓力，證明了紓緩感是真實存在的。

活化肺部「潤滑劑」

我們的肺部內層覆蓋著一種名為肺表面活性物質（Pulmonary Surfactants）的液體，它的作用是降低表面張力，保持肺部組織濕潤並減少摩擦。長時間淺呼吸會令這種液體層失衡，這時一個深深的嘆氣，就像為肺部按下的「Reset 鍵」一樣：它透過強迫肺部深層伸展和壓縮，將液體重新排列到最佳狀態，讓你的呼吸管路瞬間暢通。

為肺部微囊「打氣」

同時，我們肺部那些微小氣囊——肺泡，有時會因為氣體不足而塌陷，而強而有力的嘆氣，就是身體用來即時「打氣」、重新擴張這些肺泡的自然方法。間中嘆一嘆氣，更有助於維持肺部組織的彈性，對抗年齡帶來的衰退，讓你的呼吸機能「凍齡」。

為心靈充電 一嘆消除壞情緒

雖然我們經常在感到焦慮、挫折或「有嘢唔順氣」時才嘆氣，但事實上，嘆氣就是身體為你準備的減壓秘密武器。

深吸氣和長呼氣的過程，就像給你的神經系統發出一個訊號：「OK，冷靜，冇事嘅。」這股從胸腔釋放出來的輕鬆感，是身體在向你確認：你已經成功地讓一部份精神壓力找到了出口。

活用「循環嘆氣法」

報道又提醒，如果你想將「嘆氣」這招升級為一套日常減壓儀式，可以試試「循環嘆氣法 」(Cyclic Sighing)，這是一種經過科學驗證的呼吸練習。這種做法強調刻意地深吸氣，然後進行比吸氣長得多的呼氣。專家建議你每日只需花五分鐘進行這個練習，它已被證實能有效管理壓力，更有助於顯著改善情緒和降低心率，讓你輕鬆找回內心的平靜。

「循環嘆氣法」如何進行？

1. 吸氣：透過鼻子深吸一口氣。



2. 憋氣：屏住呼吸約三至十五秒。



3. 嘆氣：將氣從喉嚨緩緩、有控制地呼出，直到肺部吐淨，此過程比吸氣時間要長。可以想像對著玻璃或鏡子哈氣的感覺，不必發出聲音。



4. 停止：呼氣結束後，暫停兩到三秒。



5. 重複：持續進行此循環，直到感覺身心平靜為止，建議每天練習約五分鐘。



*注意事項：若在練習中感到不適，應立即停止。

溫馨提示：嘆得太多就要注意！

不過，雖然「嘆氣」有其好處，但如果你發現自己每天「長嘆」的次數多到連旁邊的人都聽到，或者長期處於「唉聲嘆氣」的狀態，這可能是一個需要留意的信號。因為過度或持續性的嘆氣，往往是身體發出的求救信號，預示著焦慮或長期壓力已經找上你了。

這時候，除了呼吸練習外，你亦可能需要檢視一下生活中的壓力來源，或考慮尋求專業人士的協助，以獲得更全面的身心健康管理，讓你真正活得更輕鬆自在！

