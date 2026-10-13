76歲劉松仁拒公開病情避惹猜測 豁達心境盼續《利瑪竇》精神

現年76歲的資深演員劉松仁（即將於10月14日迎來77歲生日），近年淡出幕前演出並深居簡出。日前，劉松仁罕有地在個人社交平台發布近千字長文，首度開腔回應外界對其健康狀況的種種揣測。他不僅親自向關心他的朋友們派定心丸，更坦言面對老與病，現時反而是他人生中最開心、最幸福的階段。

劉松仁首度開腔回應外界對其健康狀況的關切與揣測。

拒公開病名免負面聯想 視八卦為演藝事業延續

對於近日網上流傳的照片引發大眾對其健康的擔憂，松哥在Facebook帖文中首段便展現出暖男本色。他表示一直將觀眾視為「朋友」而非「影迷」，明白大家看到畫面難免憂心，為此感到過意不去：「如果這些畫面讓你們憂心、難過，我心裡很過意不去，想跟大家說一聲對不起，讓你們掛心了。」

為免引起無謂的恐慌，松哥坦言一直未有公開病名，是不希望大家產生負面聯想。他呼籲大眾對他有信心，並強調自己「是有能力應付的」。面對網上的八卦討論和自媒體的創作，這位縱橫影視圈逾半世紀的資深演員展現出極高的情商。他笑言自己從事演藝工作五十多年，本來就是為大眾提供茶餘飯後的娛樂，沒想到退休後，自己的生活依然能發揮這個作用，豁達表示：「這何嘗不是我演藝事業的另一種延續？」

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Facebook 截圖

借鏡羅慧娟 豁達面對生老病死

在長文中，松哥大方分享了他對「生老病死」的感悟。他認為每個人都無法避免衰老和生病，關鍵在於面對的態度。他特別提到已故女星羅慧娟作為例子，讚賞她在面對死亡時仍願意分享人生經驗幫助他人，為生命最後一程賦予了積極的意義。

松哥坦言，這些經歷深深啟發了他，促使他反思在人生的這個階段，如何能繼續貢獻社會、幫助他人。他感性地寫道：「如果總覺得自己有所欠缺，老是拿自己和別人比較……日子自然就會過得很辛苦。相反，如果能以積極、樂觀的態度去面對，也許我們就能活出生命不一樣的意義。」

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傳承《利瑪竇》精神 走入校園播下善種

近年松哥傾盡心血策劃及執導原創音樂舞台劇《利瑪竇》，該劇大獲好評。松哥表示，利瑪竇的謙卑、包容以及努力走進中國人世界的大愛精神，至今仍深深打動他。為了將這份精神延續，他透露目前已為香港五間特殊學校改編了簡化版的《利瑪竇》劇本，並計劃於明年聯同華仁中學舊生組成的樂隊進行現場演出，冀望特殊學校的學生能在排練中克服障礙、建立自信及改善親子關係。

此外，松哥團隊亦正協助部分中學修改劇本供校內演出，並計劃舉辦由樂隊伴奏的音樂會。他慨嘆當今世界充滿危機與仇恨，期望透過戲劇和音樂，將尊重、接納和包容的訊息傳遞給年輕一代，「讓世界少一點仇恨，多一點愛」。

執筆籌備兩部著作 總結半世紀演藝興衰

除了推動戲劇教育，松哥亦透露正埋首籌備兩本新書。第一本將分享他多年來對人生、情感與命運的深刻體會；第二本則會從其五十多年的演藝經歷出發，探討香港影視行業的興衰與時代變遷。

面對日新月異的科技，松哥深明每一代人都有專屬的難題，長輩的經驗未必能直接解決下一代的困境，但他相信「做人做事的態度」跨越時代。他期望透過文字，將面對逆境、看待成敗的態度傳承下去，讓年輕人作為參考。

樂觀開朗心態可提升身體健康質素

正如松哥所展現的通透哲學，面對逆境的心理適應力對高齡長者及各類慢性病患者的生活質素均有深遠影響。在身心醫學層面，常有公眾好奇：樂觀心態能否在重大疾病甚至癌症治療中發揮實質作用？需要特別釐清的是，劉松仁本人並未透露罹患何種疾病，且已否認二度中風等揣測；但從醫學機理來看，心理調適對各類老年慢性病與退化性機能障礙的輔助價值確實有跡可循。而在探討心態與重大疾病的關係時，醫學界亦常藉由腫瘤生物學特徵來釐清大眾常見的情緒抗癌迷思。

根據早前內地媒體的一宗報道，來自雲南昆明的一名67歲生態攝影師王英，她原本是一所學校的老師，在2013年退休前夕不幸被診斷出患上甲狀腺癌。面對突如其來的疾病，她一度感到心灰意冷，但最終決定「衝動一次」，花費約15萬人民幣遠赴南極，一圓拍攝企鵝的夢想。

這趟洗滌心靈的旅程讓王英豁然開朗，找回生活的動力。令人意想不到的是，王英從南極回國後到醫院檢查，醫生竟發現她的腫瘤比一個月前縮小了，暫時毋須立即接受手術，只需繼續觀察即可。

她坦言：「走的地方多了，見的東西多了，看淡了、想開了，有些東西真的就不會再計較了。」這份拋開執著、重拾快樂的心境，竟然成為了最好的健康妙方。

從臨床醫學角度審視，許多被大眾視為「情緒逆轉癌症」的個案，背後往往牽涉腫瘤本身的生物病理特性。以甲狀腺癌為例，臨床上最常見的甲狀腺乳突癌多數生長極其緩慢，惡性度相對較低。國際權威醫療指引如美國甲狀腺學會（ATA）早已確立，針對小於1公分的低風險微小乳突癌，嚴格的積極監控本就是認可的臨床管理策略之一，部分微小病灶在不同檢測時間點因發炎消退或測量角度差異，可能在影像上呈現體積穩定甚至暫時縮小。因此，患者絕不可將個別病例的情緒釋懷誤解為抗癌靈丹，任何治療策略的調整均須在專科醫師嚴密監控與循證醫學框架下進行。

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良好的心理狀態降低體內慢性發炎因子

在現代高齡醫學與神經康復領域，長者面對退化或突發性機能受損時的心理適應力，已被證實是影響長期預後的關鍵生物學變數。根據美國國立衛生研究院（NIH）收錄的心理神經免疫學（PNI）臨床研究，長期處於焦慮、挫敗或負面壓力的個體，其體內交感神經系統（SNS）會持續過度激活，促使兒茶酚胺與促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）大量釋放，加速血管內皮老化並阻礙中樞神經的可塑性修復。

發表於《PubMed》系統的多項神經免疫學綜述明確指出，健康豁達的心態絕非能夠消滅實體腫瘤或逆轉退化病灶的獨立療法，但它是維繫神經內分泌-免疫網絡平衡的核心支柱。

在循證醫學框架下，情緒調控能有效抑制下視丘-腦垂體-腎上腺軸（HPA軸，Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis）的過度耗竭，避免糖皮質激素受體發生抵抗現象，從而減緩全身慢性低度發炎，並顯著提升患者在面對常規醫學治療時的生理耐受力與依從性。

因此，面對各類健康逆境，唯有將規範化的現代臨床醫療與通透樂觀的人生觀相結合，才是實現高品質康復的真正科學處方。