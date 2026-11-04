iHerb雙11限時優惠 輸入優惠碼即享高達26%OFF 不限使用次數

秋冬換季時刻，正是為自己與家人補給保健品、提升免疫力的最佳時機！全球知名健康網購平台 iHerb 在 11 月重磅推出雙11大促銷！只要在結帳時輸入指定優惠碼，全站指定商品即享高達 26% OFF的超抵折扣，而且不限使用次數！不管你是要補貨維生素 C、魚油、益生菌，還是想購買運動健身補給、天然護膚品，千萬別錯過這波年度最強優惠！



網購保健品首選！100% 正品保障深受全球消費者信賴

iHerb是全球最大的健康與保健品跨境電商平台之一，總部部位於美國，業務範圍遍及全球 180 多個國家與地區，提供了數萬款來自全球知名品牌的健康保健品、天然個人護理、嬰幼兒用品、健身補給以及食品雜貨。

作為全球領先的健康網購平台，iHerb 憑藉其直營的自動化溫控物流中心，提供 100% 正品保障與極致的新鮮度，從源頭徹底杜絕假貨疑慮；同時採用直營跨境模式，省去中間商抽成，帶來極具競爭力的實惠價格與豐富的全站折扣。此外，平台堅持僅限真實買家撰寫的透明審核評價，為消費者提供客觀可靠的選購依據，再搭配支援繁體中文介面、在地貨幣結算與快速便利的國際直郵服務，全方位打造出無縫且值得信賴的一站式健康保健購物體驗。

iHerb 優惠詳情 精選貨品率先看

迎戰年度最狂購物盛宴，iHerb 驚喜推出雙11大促銷！從11月4日早上8時起至11月13日晚上12時，只要在結帳時輸入專屬優惠碼 D11MEGA，即可解鎖全站指定商品最高 26% OFF的折扣優惠，而且完全不限使用次數！無論是每日必備的維生素、高濃度魚油、益生菌，還是運動健身補給與天然美妝護膚品，都能以至抵價一次囤齊，以下就來看看精選優惠貨品：

1. California Gold Nutrition｜LactoBif® 30 益生菌（300 億 CFU，60 粒素食膠囊）

作為維持腸道生態平衡的黃金選擇，California Gold Nutrition 的 LactoBif® 30 益生菌於威斯康星州 IFF 專屬發酵，每粒素食膠囊均含有高達 300 億 CFU 、 8 種活性益生菌菌株（包含 5 種乳杆菌和 3 種雙歧杆菌）。產品採用獨特的單獨密封雙層鋁箔泡罩包裝，確保活菌穩定性。配方無乳製品、麩質與大豆，能有效幫助消化、舒緩腸胃不適並提升身體抵抗力，非常適合關心腸道健康的人士每日補充益生菌。

立即選購👉🏻 優惠入手

2. Doctor's Best｜高吸收賴氨酸甘氨酸鎂（螯合型，Albion® TRAACS®，240片）

在 Doctor’s Best 的產品線中，這款高吸收鎂是名副其實的多功能營養補給首選。鎂對於人體多項生理機能至關重要，可為肌肉舒緩、神經放鬆、睡眠品質以及情緒平衡提供關鍵支持。配方採用獨家 Albion® 的 TRAACS® 螯合技術，吸收率最高可達其他一般鎂形式的 6 倍，能夠高效補充人體內超過 600 種酵素系統運作所需的必要微量元素，是忙碌都市人重拾能量與優質睡眠的健康好幫手。

立即選購👉🏻 優惠入手

3. Mild By Nature, 豐盈洗髮精，含 B 復合物 + 生物維生素，柑橘汁，16 液量盎司（473 毫升）

Mild by Nature 柑橘汁豐盈洗髮水是一款在美國生產、採用全球優質原料打造的修復型洗髮乳。其配方富含 B 複合物、生物維生素（Biotin）、泛醇（Panthenol）以及藜麥、亞麻蛋白、蠶豆籽與枇杷葉等多重天然滋養提取物，能有效強韌髮絲、提振頭皮活力，幫助打造更清透、豐盈且健康的秀髮。產品堅持 pH 平衡與零殘忍（Cruelty-free）理念，且完全不含硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯及鄰苯二甲酸酯等有害化學成分，溫和不刺激；搭配讓人神清氣爽的清新柑橘香氣，讓每次洗髮都成為一場享受，是追求天然高效護髮與自然豐盈感人群的理想首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

4. Sports Research, Omega-3 魚油，三倍功效，180 粒軟膠囊

Sports Research 三倍功效 Omega-3 魚油膠囊是一款主打高效、高純度的優質膳食補充劑，每粒含有 1250 毫克野生捕撈濃縮魚油與高達 1055 毫克的 Omega-3（含高濃度 EPA 和 DHA）。產品特別採用人體吸收率更高的「甘油三酯（rTG）」形式，打破傳統魚油含量僅 10%–30% 的限制，讓您每日只需服用一粒，即可獲得相當於普通魚油三粒的強效心血管與健康防護，大幅簡化日常保健流程。此外，該產品嚴格遵循 cGMP 生產標準，無麩質、無轉基因成分（NON-GMO），並榮獲 Igen™ 檢驗、IFOS™ 第三方權威檢測及「海洋之友（Friend of The Sea®）」野生認證，從品質、安全到生態永續皆提供頂級保障，是忙碌現代人輕鬆維護心血管健康的極致首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

5. Life Extension, 生物活性全複合維生素 B，60 粒素食膠囊

Life Extension 生物活性完整維生素 B 群（BioActive Complete B-Complex）是一款經非基因改造（NON-GMO）認證且不含麩質的高效膳食補充品。不同於市面上普通 B 群，該產品特別採用酵素活性（BioActive）型態，能大幅提升人體的吸收率與利用率，讓營養素免去複雜的轉化過程、直接被身體高效利用。每日補充可提供全面且均衡的 B 群營養，有效促進能量生成、支持健康的新陳代謝，並全方位守護大腦、細胞及各器官的功能運作，是忙碌現代人擺脫疲憊感、維護整體生理機能與活力充沛的最佳健康助手。

立即選購👉🏻 優惠入手

6. 歐普蒙特, 金標準® 全乳清蛋白，雙重濃鬱巧克力味，5.05 磅（2.29 千克）

歐普蒙特, 金標準® 全乳清蛋白是一款享譽全球 35 年的高品質運動營養補給品，榮獲 Informed Choice 權威檢測認證，確保不含違禁物質與人工生長荷爾蒙（rBST-Free）且不含麩質。產品以高純度的分離乳清蛋白（WPI）為主要成分，有效精簡碳水化合物與脂肪，每份僅含 120 卡路里與 1 克糖，卻能精準提供 24 克優質蛋白質、5.5 克天然支鏈氨基酸（BCAA）及 11 克必需氨基酸（EAA），專為高效修復運動後受損肌肉、促進肌肉合成與增強體能而設計，是全球數百萬健身愛好者與專業運動員修補肌肉、提升訓練成效的黃金首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

7. ProHealth Longevity, NMN Pro 1000，60 粒膠囊（每粒膠囊 500 毫克）

ProHealth Longevity NMN Pro 1000（60 粒膠囊，每粒 500 毫克）是一款專為抗衰老與細胞活力設計的高品質抗氧化膳食補充劑。產品採用全球知名且極具品質保證的 Uthever® NMN（β-煙醯胺單核苷酸） 原料，高純度配方能有效提升體內 NAD+ 水平、促進細胞修復與新陳代謝。該產品完全在 GMP 認證設施中生產，並通過美國第三方權威實驗室的重金屬與純度嚴格檢測，確保無毒無害、安全無虞，是追求延緩衰老、守護青春活力與維持長期健康的頂級長壽補充首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

8. Vital Proteins, 膠原蛋白肽，原味，20 盎司（567 克）

Vital Proteins 原味膠原蛋白肽（567克/20盎司）是一款嚴選自草飼與牧場放養牛源的高品質膳食補充劑，榮獲 NSF 運動認證與 Igen™ 非基因改造檢測，品質純淨可靠。每份能提供高達 20 克優質膠原蛋白肽，且堅持 0 糖、無乳製品、無麩質，完全不添加人工甜味劑、色素或香料；其單純無味的配方能輕鬆融入每日的咖啡、茶飲或奶昔中，長期補充有助於由內而外滋養肌膚柔潤、強韌髮絲與指甲，並提供關節健康的關鍵支撐，是追求無負擔美容養顏與全身保健的優質首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

9. Natural Factors, BlueRich，優效，濃縮藍莓，500 毫克，90 粒軟凝膠

Natural Factors BlueRich 高效濃縮藍莓軟膠囊（500 毫克，90 粒）是一款專為抗氧化與眼睛保健設計的優質膳食補充劑，採用高達 36:1 的標準化高倍濃縮技術，將天然藍莓精華濃縮萃取，富含關鍵活性抗氧化成分——花色素苷（Anthocyanins）。該產品通過嚴格的 Isura™ 國際權威測試認證，經質譜儀試驗室檢驗並具備完整非基因改造（Non-GMO）文獻資料，保證不含任何有害物質與農藥殘留，能幫助抵禦自由基傷害、守護眼部與心血管健康並促進整體生理機能，是經常接觸螢幕的現代人輕鬆補充高倍藍莓營養的安心首選。

立即選購👉🏻 優惠入手

想要以極高 CP 值守護全家人的健康，大家萬勿錯過這波入手良機，立刻把心儀商品加入購物車吧！

iHerb

iHerb