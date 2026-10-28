AI短劇成癮害死人？75歲翁通宵追劇惹腦中風 醫生揭3大腦血管危機

「再看一集就睡。」這句口頭禪，相信不少人都曾對自己說過。如今讓人欲罷不能的，除了社交平台的短片，還有節奏明快、情節不斷反轉的「AI短劇」。這類一兩分鐘一集的微短劇，不僅吸引年輕一代，不少長者同樣深陷其中，甚至捧著手機通宵追看。然而，這種看似平常的消遣，隨時會在不知不覺間為腦血管埋下計時炸彈。



75歲翁通宵追AI短劇 延誤14小時錯過急救黃金期

綜合內地媒體報道，杭州一名75歲的張姓長者（化名），近來迷上在手機觀看AI短劇。由於劇情緊湊，他經常一連數小時沉浸其中，每晚都要追看到深夜甚至凌晨才肯休息。

事發當晚，張伯如常長時間坐著看劇，站起身準備活動筋骨時，突然察覺左側手腳使不上力。

張伯當時心想，可能只是坐得太久、過於疲累，稍作休息便能復原。眼見還有不少精彩劇集未看完，他捨不得放下手機，轉身又坐回螢幕前繼續觀看。即使左側肢體無力的感覺一直沒有消退，他仍心存僥倖，就這樣邊追劇邊硬撐了一整夜。

直到翌日中午，張伯發現手腳無力的情況絲毫沒有好轉，這才發覺身體有異，連忙通知家人送他到醫院求診。經杭州市紅十字會醫院神經內科李蕾副主任醫生進行檢查及腦部磁力共振後，張伯被確診為右側基底節區急性缺血性中風（腦梗塞）。遺憾的是，此時距離發病已過去整整14個小時，早已錯過溶栓治療的最佳急救時間，醫生只能安排他住院接受保守治療，恐怕會留下半身不遂等後遺症。

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熬夜久坐煲劇為何誘發中風？腦神經科醫生拆解3大腦血管危機

在很多人的印象中，中風多與高血壓、高膽固醇或溫差劇變有關。不過，李蕾副主任醫生表示，在神經內科病房中，因長時間久坐、熬夜看手機而誘發缺血性中風的病例並不罕見。李醫生分析，這種不良生活習慣暗藏三大血管隱患：

1. 血液循環減慢： 長時間維持同一個姿勢低頭看螢幕、久坐不動，全身血流速度隨之變慢，血液黏稠度升高，大幅增加形成血栓的風險。



2. 神經系統持續亢奮： 短劇的情節起伏較大、反轉不斷，觀眾情緒容易跟隨起落，使交感神經長時間處於興奮狀態，引致心跳加速、血管繃緊收縮。



3. 血壓失去生理回落期： 正常情況下，人體入睡後血壓會在夜間自然下降，讓血管得到休息。通宵熬夜會打亂血壓的晝夜規律（生理時鐘），令血管通宵承受高壓負荷，對血管本身已有老化的長者而言格外危險。



為何AI短劇一集接一集停不了？科學家解釋大腦機制

不少人疑惑，為何拿起手機看短劇便難以停手？中國科學院計算技術研究所張語軒研究員解釋，這與大腦對「即時回饋」的天然偏好息息相關。

他指出，正常情況下，負責帶來愉悅感的多巴胺往往在完成某個目標後才會分泌。然而，短劇及短片平台透過緊湊情節與高強度資訊刺激，頻繁觸發大腦的「獎賞信號」，讓人持續產生「再看一個」的期待。平台演算法亦經過精密設計，目的是盡量延長用戶的停留時間。大腦一旦習慣這種快速即時的回饋，自控力便容易失守，不知不覺陷入長時間沉迷的循環。

專家提醒：每延誤1分鐘 190萬個神經元壞死

中風的可怕之處，往往在於患者容易把早期的身體警號誤當作「太累」或「睡醒就好」，從而延誤就醫。

北京中醫藥大學東直門醫院腦病一科主任醫生萬繼峰強調，急性缺血性中風搶救有著極為嚴格的時間限制：大腦每延誤一分鐘，就有多達約190萬個神經元因缺血而壞死。李蕾副主任醫生與萬繼峰主任醫生均提醒公眾，搶救必須把握黃金治療期：

靜脈溶栓黃金期：通常在發病後4.5小時內；



動脈機械取栓手術：傳統窗口為發病後6小時內；惟經影像篩選、證實仍有可挽救腦組織的患者，可延長至發病後24小時。



（圖片由AI生成）

一旦懷疑自己或同住長者出現「單側面部不對稱（嘴歪）、單側肢體無力、說話不清」等中風徵兆，李蕾副主任醫生特別呼籲謹記兩大救命原則：

第一，切勿在家觀察等待，絕不能抱著「歇一歇就能復原」的心態拖延，應立即召喚救護車送院搶救；



第二，切忌自行服藥或餵水，由於中風可能影響吞嚥功能，強行餵服極易嗆入氣管，甚至窒息。



要遠離血管危機，最根本還是學會適時「放下手機」。在睡前減少接觸電子螢幕，關閉非必要的應用程式推送通知，給心腦血管充足的喘息時間，切勿讓短暫的娛樂透支健康。

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