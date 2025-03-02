腦中風丨高血壓、運動量不足8大危險因子！5健康生活習慣防止中風

腦中風終身的發生率是1/6。根據台灣中風登錄資料庫顯示，初發中風病人在中風1個月後的失能比例是61.2%、3個月是55.58%、6個月是51.72%，是65歲以上高齡長者常見失能的主要原因。



台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強指出，以前患過腦中風或暫時性腦缺血，有10%的腦中風倖存者在緊接著的1年內會再發生腦中風，1/6的腦中風倖存者在隨後2年內會發生下一次的腦中風。

健康生活預防腦中風（按圖看清👇👇👇）

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而有心肌梗塞或嚴重週邊血管疾病的患者，未來中風的危險性為無相同疾病者的 2〜4 倍。因此，預防腦中風的發生相當重要，他建議，預防原則是「未病先防，既病防變」。

洪裕強表示，腦中風常見八大危險因子，包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸煙、腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群。

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健康生活預防腦中風

均衡飲食

採地中海飲食或DASH得舒飲食，多攝取蔬果、全穀類、堅果、魚類，減少紅肉與加工食品。限制鹽分攝取（每天少於5克），避免高鈉食物（如醃漬品）。適量攝取優質油脂（如橄欖油、深海魚油）。避免高糖飲食，減少精緻碳水化合物。避免高油脂、油炸食品，減少動脈硬化的風險。

規律運動

每週至少150分鐘中等強度運動（如快走、游泳、騎腳踏車）。可結合太極、八段錦、氣功、平甩功等促進血液循環，幫助平衡自律神經的運動。避免過度劇烈運動：尤其是老年人，劇烈運動可能會導致血壓驟升，反而增加中風風險。

情緒、壓力與睡眠

減緩壓力：壓力過大會影響血壓，應學會放鬆，如靜坐、冥想、瑜伽、深呼吸。適當休息，避免熬夜：熬夜會增加中風風險，應保持規律作息。保持情緒平穩，避免暴怒：情緒波動大，尤其是易怒，容易導致中風。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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定期健康檢查

血壓監測，40歲以上建議每週量一次，高危險族群應更頻繁，搭配居家血壓量測722原則，「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取平均值。

血脂檢查，至少每年測一次膽固醇。血糖檢測，尤其是糖尿病家族史者，應定期驗血糖與糖化血色素（HbA1c）。頸動脈超聲波，檢查頸動脈是否有狹窄或斑塊。心電圖或心臟超聲波：評估是否有心律不整或心臟疾病。

中醫解析3體質調理方法，不怕腦中風威脅

預防腦中風必須從認識危險因子開始，平日養生可用中醫藥調理體質進一步積極預防。洪裕強說明，透過針灸、拔罐、推拿經絡和穴位保健以促進氣血流通，預防血瘀。像是太衝穴、內關穴、合谷穴、足三里穴、陽陵泉穴。

適當藥膳與中藥調理體質，如山楂、丹參、黑木耳等活血化瘀，幫助血液循環；黃耆、當歸、黑芝麻等益氣養血補腎；天麻、鈎藤：降壓、保護腦神經細胞。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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中醫體質調理

• 肝陽上亢型（頭暈、易怒、高血壓）：天麻鉤藤飲-平肝熄風。

• 痰濕阻滯型（體胖、頭重、血脂高）：二陳湯-化痰通絡。

• 氣虛血瘀型（氣短、疲勞、血瘀）：補陽還五湯-活血化瘀。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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