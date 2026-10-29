消委會測評｜近7成矽膠鑊鏟揮發物超標！7款獲5分滿分名單一覽

不少人家中都會常備一隻易潔鑊，平日煎牛扒、炒幾味小菜。揀選易潔鑊時大家多數精挑細選，動輒花上數百甚至幾千元，但往往忽略了天天直接接觸食材和滾油的「好拍檔」——鑊鏟。鑊鏟看似普通，若用料參差或在高溫下釋出有害雜質，隨時在不知不覺間污染飯菜，將化學物吃落肚。



想餐餐食得安心，挑選一隻安全耐熱的鑊鏟同樣不可馬虎。消委會最新一期《選擇》月刊便蒐羅了市面上25款常見的膠鑊鏟及矽膠鑊鏟，進行全面的化學安全與耐熱大檢測。究竟這些天天翻炒滾油的廚具暗藏什麼健康隱患？又有哪幾款能在極限高溫考驗中脫穎而出？以下為大家逐一拆解。

25款鑊鏟過三關：驗毒、驗溶出、高溫油浸

（圖片來源：截圖自消費者委員會《選擇》月刊報告）

今次消委會從百貨公司、生活用品店及廚具店蒐羅了12款膠鑊鏟（售價約$12至$145）以及13款矽膠鑊鏟（售價約$29.9至$299），測試範疇涵蓋化學安全與高溫耐用度：

非揮發性物質總遷移量：模擬接觸酸性、水性及油性食物時，鏟頭會否釋出過量微細雜質污染食材。



重金屬及特定有害物：膠鑊鏟檢測重金屬鉛、初級芳香胺（PAA，部分具潛在致癌風險）、己內醯胺（長期過量攝入或影響動物發育）以及19種塑化劑；矽膠鑊鏟則重點測試揮發性有機物質（VOM）。



220℃極限耐熱考驗：坊間炒菜溫度動輒可達160℃至240℃。實驗室將所有樣本鏟頭直接浸入220℃橄欖油中加熱5分鐘，冷卻後檢查外觀有無出現起泡、軟化或變形。



總評推介名單：7款奪5分滿分 平價$12表現媲美百元名牌

（圖片來源：截圖自消費者委員會《選擇》月刊報告）

經過多重嚴格測試，消委會評審出各款產品的總評分。買廚具絕非愈貴愈好，在25款樣本中，共有13款總評獲4.5分或以上，當中更有7款奪得5分滿分的極佳成績：

獲5分滿分鑊鏟名單

膠鑊鏟（排名不分先後）：

Suncraft 250°C Chinese Turner PZ-1100（零售價約$55）



Skater Hello Kitty Turner KWT1（零售價約$86）



SNF Nylon Wok Turner Holzy 2.0（零售價約$68）



Tefal Wok Spatula (Comfort Handle)（零售價約$98）



矽膠鑊鏟（排名不分先後）：

BESINNING 鑊鏟 Wok Spatula 204.947.84（零售價約$29.9）



意美廚 Ideale Chef 矽膠中式鑊鏟 434901E（零售價約$88）



Woll 矽膠鑊鏟 Wok Silicone Spatula（零售價約$299）



獲4.5分高分性價比之選

如果想找更平民實惠的選擇，全場最平的 Daiso Spatulas 6452（零售價約$12） 同樣獲得4.5分高分評分，通過各項嚴格檢測，化學安全及耐熱表現相當穩定，堪稱平民廚具的性價比之選。

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測試結果：矽膠款成重災區 膠鑊鏟表現反而穩陣

很多人以為膠鏟遇熱容易溶，矽膠必然更安全，但實驗室的化學分析卻帶來相反的驚喜與警號：

1. 膠鑊鏟化學安全令人安心

12款膠鑊鏟表現相當平均，所有樣本均通過鉛遷移、19種塑化劑以及致癌物初級芳香胺（PAA）的檢測，無一驗出超標。雖然有一款檢出微量己內醯胺，但數值遠低於安全上限。此外，有9款膠鑊鏟通過了220℃熱油浸泡測試，沒有任何外形改變，耐熱程度比預期中理想。

2. 近7成矽膠鑊鏟「揮發性物質」超標

矽膠鑊鏟雖然在防刮花方面表現出色，但化學安全隱患較多。13款矽膠鏟中，竟有近七成（9款）檢出的揮發性有機物（VOM）超出標準（每100克限量0.5克），檢出量介乎0.59克至1.79克，最嚴重一款超標逾兩倍半。

這類揮發物通常源於生產過程中矽膠硫化工序未夠徹底，殘留了低分子量的矽氧烷化合物。部分化合物在醫學研究中懷疑具生殖毒性，高溫加熱時更有機會慢慢釋放出來。

9款檢出揮發性物質（VOM）超標名單：

Scanpan Wok Turner 31cm / 12" 52541103（$89｜檢出量：0.59g/100g）



OXO Good Grips Silicone Everyday Flexible Turner 11282400（$89｜檢出量：0.67g/100g）



Fackelmann 中式鑊鏟 Chinese Turner 250682（$39｜檢出量：0.98g/100g）



木一點 Mooid 品雅硅膠 Silicone Spatula MYD-9038（$29.9｜檢出量：1.06g/100g）



Alfeld 矽膠鑊鏟 Silicone Turner（$69｜檢出量：1.15g/100g）



Nikken 矽膠中式鑊鏟-粉紅色（$96｜檢出量：1.17g/100g）



Balzano Silicone Utensils KT-SI-005（$99｜檢出量：1.18g/100g）



Meadows 矽膠鑊鏟 Silicone Wok Turner MD152CR1H（$30｜檢出量：1.31g/100g）



天上野 304硅膠鑊鏟 T116（$88｜檢出量：1.79g/100g，全場含量最高）



3. 熱油浸泡過半起泡變形

在220℃熱油考驗下，13款矽膠鑊鏟中只有5款毫髮無損。其餘多款在油浸期間冒出氣泡，更有部分樣本在降溫後依然殘留氣泡甚至扭曲變形。專家指出，一旦物料起泡變形，代表廚具已經出現「熱降解」，結構受損，不宜繼續使用。

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買得好更要用得啱！消委會教你避開5大日常「傷鏟」壞習慣與保養秘訣

消委會提醒，除了選購合格產品，日常使用習慣亦是關鍵。正如測試中鑊鏟在熱油中容易起泡變形，平日若用法不當，即使通過檢測的優質鑊鏟，亦會加速老化甚至提早釋出化學物質。想餐餐炒得安心，消委會為大家整理了5個護鏟及安全烹調要訣：

1. 選購時仔細檢視外觀與邊緣



選購鑊鏟時，應先檢視產品表面是否光滑平整，並特別留意鑊鏟邊緣是否鋒利或留有尖角。

2. 首次使用前細閱標籤並徹底清洗



新買的鑊鏟首次使用前，應先細閱產品標籤上的資料，包括耐熱溫度及保養方法等；同時務必以溫和的洗潔精徹底清洗產品，以去除表面可能殘留的微細雜質。

3. 避免長時間接觸高溫油或酸性、酒精食物



由於膠鑊鏟和矽膠鑊鏟在高溫環境下或會釋出較多雜質，日常烹煮時應避免讓鏟頭長時間接觸高溫食油、酸性或含酒精的食物，更不應將鑊鏟長時間置於煮食器皿內持續加熱。

4. 油炸或長時間攪拌需慎選合適廚具



如果烹調過程需要油炸，或在持續加熱過程中需長時間攪拌食物，應細閱產品資料與規格，因應烹煮方式挑選適用的廚具。

5. 一旦起泡或變形應立即停用



專家指出，鑊鏟若在高溫使用後出現起泡或變形，代表物料已發生「熱降解」，會增加化學物質遷移至食物的風險；此外，破損或變形的位置容易殘留食物殘渣且難以徹底清潔，增加微生物滋生風險。因此若發現上述情況，應立即停止使用。