消委會評測｜7款匙羮矽膠揮發物全超標 長期用恐傷肝 附選購關鍵

為了讓進食有困難的長者，食得安全、省力、又不易傷及口腔，市面上有不少復康用品店、長者用品店和網上商店，均有售賣聲稱專門為長者而設的匙羮。隨著長者身體機能逐漸退化，手部肌肉乏力、關節僵硬甚至患有認知障礙，日常用餐隨時演變成照顧者與長者每天的大難題。然而，坊間輔助餐具款式繁多，照顧者在挑選時往往只著眼於匙羹手柄是否好握，卻容易忽略餐具與各類熱食、酸性食物接觸時的化學安全隱患。



17款樣本化學安全檢測 矽膠樣本揮發性物質全數超標

（圖片來源：消委會《選擇月刊》）

消委會早前從復康用品專門店及網店蒐集了17款聲稱供長者或特殊需要人士使用的匙羹，材質涵蓋矽膠（7款）、塑膠（4款）及金屬（6款），每支售價由10元至260元不等。測試參考了食品接觸材料的國家標準，檢測重金屬、雜質元素、非揮發性物質遷移量等項目。

結果顯示，金屬及塑膠樣本在各項測試中整體表現理想，即使個別樣本檢出微量非揮發性物質或鉻、鎳等合金元素遷移，其含量均在安全標準限定之內，對人體健康的風險不大。

然而，測試中的高風險警號落在矽膠餐具上。全部7款矽膠匙羹在揮發性物質測試中全數超標。按照標準，每100克矽膠材料在高溫烘烤下的重量損失不得多於0.5克，但所有矽膠樣本的重量損失介乎0.68克至1.68克，最嚴重者超標逾兩倍。

矽膠產品中的揮發性物質，主要包含備受關注的低分子量矽氧烷（如D4、D5及D6）。這類化學物雖然急性毒性不高，但具備生物累積性與環境持久性，已被歐洲化學品管理局列為「高度關注物質」，動物實驗亦顯示其可能損害肝臟或生殖機能。長者若每日三餐均使用釋出過量揮發物的餐具，潛在的長期健康風險不容忽視。

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矽膠、塑膠、金屬各有優劣 了解物料特性助配搭

香港職業治療學會專家指出，不同材質的餐具有其物理特性，長者應按自身肌力及進食習慣挑選，切忌盲目跟風：

矽膠材質：



質地柔軟富有彈性，適合牙齦脆弱、口腔較敏感或有「咬匙習慣」的長者，能避免匙羹磕碰傷及口腔。但矽膠頭過軟時，要舀起質地結實或黏稠的食物會較為吃力；若連手柄也太柔軟，長者需要花費更多手部力氣來維持平衡。

金屬材質：



堅固且不易變形，邊緣相對較薄，容易將食物切碎或舀起，清洗與消毒亦最方便，適合手指尚有一定抓握力量的長者。缺點是金屬本身偏重且質地堅硬，對容易手軟疲勞或口腔敏感的長者來說反而造成負擔。

塑膠材質：



重量最為輕巧，對於手臂極度乏力、難以提起沉重金屬匙的長者最易操控。使用時必須查閱耐熱標籤，避免接觸滾燙的高溫食物；若匙面出現刮痕或磨損，應盡快更換以免細菌藏匿。

按手部肌能挑選設計 細節決定安全

較粗或加闊的手柄能讓長者透過「掌心握」輕鬆抓握。（圖片來源：消委會《選擇月刊》）

選購輔助餐具不能單看疾病名稱或年齡，關鍵是了解長者手部的具體功能障礙：

1. 手柄加粗與防滑：關節炎或手指難以緊扣的長者，可選粗柄或附有防滑膠套的匙羹，方便以整個掌心抓握，減少手指精細出力的壓力。



2. 手柄加重：針對手部輕微震顫（例如柏金遜症患者），加重手柄有助穩定下垂重心，減少震顫引起的食物灑落；但若長者本身手臂肌肉無力，加重餐具只會加劇疲倦。



3. 可調節角度與彎曲設計：中風患者或手腕關節旋轉角度受限時，能左右彎折調校角度的匙羹可直接對準嘴部，省去翻動手腕的動作。



4. 輔助固定手帶：若手指已無法收攏抓握，可使用配有魔術貼手帶的固定器，將餐具穩固在手掌上，單靠肩肘動作即可送食。



吞嚥困難長者照護指南 份量與坐姿是防嗆關鍵

（資料來源：消委會《選擇月刊》）

除了手部操作，吞嚥安全更是長者進食的生命線。香港言語治療師協會指出，匙羹舀取的份量過多，是引致長者食物哽塞甚至吸入性肺炎的常見原因。

匙頭淺平比深凹安全：



吞嚥困難、口腔肌肉控制較弱或舌頭活動度不足的長者，應選用匙頭淺平、容量較小（約5至10毫升）的款式。淺匙能確保食物容易從匙面滑入口腔，避免大量糊餐積存在匙底或口腔深處。

食物質地需配合能力：



照顧者可參照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），若長者進食時經常流口水、清喉嚨或咳嗽，可能代表當前食物質地或每口份量不合適，應向言語治療師尋求專業吞嚥評估。

餵食黃金姿勢與節奏：



長者用餐時應維持90度坐姿，頭部保持水平並微向前傾，切勿仰頭進食；照顧者餵食速度宜放緩，確認長者完全吞嚥乾淨後，間隔3至5秒才餵下一口，並盡量減少環境干擾以保持長者專注。

讓長者在安全的前提下盡可能自己動手，不僅有助延緩身體機能退化，更是維護長者自信與尊嚴的關鍵一步。照顧者在添置餐具前，最好先讓長者親身試握試用，必要時向職業治療師或醫護人員諮詢，選出最安心實用的用餐好幫手。

（資料來源：消委會《選擇月刊》）

▼▼▼ 吞嚥功能自我檢測 （接圖睇清👇👇👇）

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