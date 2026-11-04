食完早餐就急住去廁所？醫生揭膽汁酸失控恐致腹瀉 附3招止瀉自救

「弊，又嚟？！」

剛在茶餐廳吞下最後一啖沙爹牛麵配熱奶茶，滿心以為能順利趕上巴士，誰知剛踏出門口，肚裡突然一陣「咕嚕咕嚕」暗湧狂作，冷汗瞬間標出。每天返工有如「踩地雷」，坐港鐵要默默背熟哪個月台有洗手間，搭過海巴士更時刻提心吊膽，生怕塞在隧道中間進退兩難——這種一路趕返工、一路急住四圍「搵廁所救命」的狼狽經歷，相信不少打工仔都曾體會過。



身邊朋友可能笑你「直腸直肚」、「消化太好」，或者隨便歸咎於「杯奶茶太削胃」、「朝早腸胃太活躍」。不過，台灣基因醫師張家銘在其社交平台專頁發文提醒，如果這類飯後急call廁所的戲碼每星期都在上演，問題很可能不在於腸胃敏感或腸易激綜合症，而是你體內的「膽汁酸」回收系統亮起紅燈！

什麼是膽汁酸腹瀉？體內「人體洗潔精」回收失衡如何引發腹瀉

消化油膩食物時，身體必須依靠肝臟分泌的膽汁酸。張家銘醫師形容，膽汁酸就像廚房裡的洗潔精，主要任務是將大塊油脂乳化分解成細小顆粒，方便腸道吸收。

正常運作下，人體是一套極度環保的循環系統：膽汁酸在小腸完成任務後，約九成至九成五會被重新回收送回肝臟待命。

要是小腸回收功能亮紅燈，或者肝臟製造過量，多餘的膽汁酸便會長驅直入大腸。偏偏大腸非常害怕這種刺激，一旦接觸過量膽汁酸，便會失控分泌大量水分並瘋狂加速蠕動。結果就是突如其來的稀便、水瀉，醫學上稱為「膽汁酸腹瀉」（Bile Acid Diarrhea, BAD）。

根據權威國際醫學研究及《Medical Science Monitor》等學術期刊文獻分析，膽汁酸受體在非感染性腹瀉中扮演著舉足輕重的調控角色。這類問題在曾接受膽囊切除手術、小腸（迴腸）手術，或是長期受不明水瀉困擾的人士身上尤為常見。

▼認清腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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肝腸軸訊號失常：停產機制失靈引致膽汁酸過量

人體原本設有一套精密的煞掣機制。當小腸感應到膽汁酸存量足夠，便會啟動體內的「類法尼醇X受體」（FXR），並派出信差「纖維母細胞生長因子19」（FGF19）向肝臟傳話。

這就像屋企雪櫃已經塞滿食材，家人傳個短訊通知：「今晚別再買餸了！」

假如這套溝通系統失聯，肝臟誤以為膽汁酸不足而拼命趕工，過量的膽汁酸持續刺激腸道，便會形成惡性循環。加上腸道菌群在加工膽汁酸的過程中，也可能過度刺激相關受體令腸道過度活躍。有些人即使飲食極其清淡，肚子依然經常鬧脾氣，往往就是身體內部的訊號傳遞出了差錯。

膽汁酸腹瀉如何改善？醫生推薦3招生活自救法與飲食控油技巧

長期腹瀉不僅影響生活與社交，更會導致水分及電解質流失，甚至讓人過度戒口搞到營養不良。想改善這種尷尬的腸胃狀態，張家銘醫師建議從日常幾件小事開始調整：

1. 控油而非「滴油不沾」



早餐盡量避開重油重鹽的組合（例如油炸鬼、煎炸肉類或過量醬汁）。適度減少每餐的油脂總量，有助減輕膽汁酸分泌壓力。但切記毋須走向「零油脂」極端，身體依然需要適量脂肪酸與脂溶性維他命來維持正常機能。

2. 連續記錄一至兩星期「飲食排便手冊」



簡單記下每天吃了什麼、何時出現便意、大便屬於稀爛還是水狀。許多人記錄後才發現，原來每次食完某些特定高脂餐點，就是肚子抗議的時刻。這些紀錄日後求診時，也能為醫生提供極有價值的線索。

3. 減壓、規律作息與餐後散步



腸道與大腦有著緊密的「腸腦軸」神經連結，長期睡眠不足或精神緊繃，會令腸道更加敏感。飯後不妨放鬆慢行10至15分鐘，工作期間避免長時間坐著不動，給予消化系統一個平穩的運作環境。

身體發出這些信號 應及早求醫

張家銘醫師又提醒，雖然食益生菌是不少人的保健習慣，但目前尚未有充分醫學證據顯示單一益生菌能徹底逆轉膽汁酸失衡。

如果肚瀉情況已持續數月、嚴重影響出門或工作，千萬別一味死忍。現時臨床上已有針對膽汁酸腹瀉的特定處方藥物（如膽汁酸結合劑），能顯著改善症狀。若排便伴隨大便帶血、不明原因體重急跌或持續脫水，更應第一時間向腸胃肝膽科醫生求診作全面檢查，徹底找出病因。

▼ 同場加映：護肝小貼士（按圖👇👇👇）

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