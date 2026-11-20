不少注重個人衛生的上班族，習慣在午餐或喝完下午茶後立即刷牙，以為及早清走食物殘渣便能杜絕蛀牙。不過國際牙科權威警告，這個看似注意衛生及牙齒健康的習慣，,若在進食酸性食物後進行，隨時「越刷越傷牙」。餐後口腔酸鹼度驟降會令琺瑯質暫時軟化，若此時急於刷牙，刷毛摩擦加上牙膏研磨劑，無異於直接磨走牙齒保護層，長遠更會引致嚴重的牙本質敏感及牙齒缺損。



,若在進食酸性食物後進行，隨時「越刷越傷牙」。（《廣播羅曼史》劇照）

黑咖啡與氣泡水暗藏酸性陷阱 pH值跌破5.5齒面即軟化

日常飲食中充斥大量酸性食品，除了常見的檸檬水、橙汁及番茄外，上班族每日必飲的黑咖啡、茶、無糖氣泡水，以至標榜健康的沙律油醋汁，其酸鹼值普遍低於pH5.5。當口腔酸度跌破此臨界點，牙齒最外層由羥基磷灰石組成的堅硬琺瑯質，便會出現暫時性的脫鈣反應，導致表層晶體結構軟化。

當口腔酸度跌破此臨界點，牙齒最外層由羥基磷灰石組成的堅硬琺瑯質，便會出現暫時性的脫鈣反應，導致表層晶體結構軟化。（AI生成圖片）

刷毛摩擦形同細砂紙打磨 牙本質外露恐釀劇烈牙敏感

英國牙科期刊（BDJ / Nature）實證研究與美國梅奧診所（Mayo Clinic）指出，牙齒剛接觸酸性物質後，正處於防禦力最脆弱的階段。若此時立即刷牙，刷毛的物理摩擦再加上牙膏內的研磨劑成分，如同拿細砂紙在軟化的齒面上反覆打磨。長遠而言，牙齒外層琺瑯質會日漸磨損變薄，令內層呈微黃色的牙本質外露，不僅容易引致牙齒酸痛與冷熱過敏，嚴重者牙齒邊緣更會呈半透明狀缺損。

口腔分泌的唾液具備天然中和與修復功能，人體唾液富含碳酸氫根離子、鈣與磷酸鹽，在進食後約半小時內，能逐步將口腔環境還原至中性，並促進琺瑯質表面礦物質重新沉積，醫學上稱為「再礦化」。

牙齒剛接觸酸性物質後，正處於防禦力最脆弱的階段。若此時立即刷牙，刷毛的物理摩擦再加上牙膏內的研磨劑成分，如同拿細砂紙在軟化的齒面上反覆打磨。（《皮諾丘》劇照）

餐後正確護齒黃金守則：清水漱口延遲30分鐘徹底潔齒

針對無法於飯後長時間等待刷牙的外出上班族，美國牙醫學會（ADA）臨床建議指出，可咀嚼無糖木糖醇口香糖15至20分鐘。此舉能刺激唾液腺加速分泌，唾液流量可達靜態狀態下的數倍至近十倍，迅速輸送大量重碳酸鹽至牙縫死角以中和酸性，同時釋放游離鈣促使齒面重回「再礦化」平衡狀態。

日常進食酸性或碳酸食物後切忌急於刷牙，正確做法應先用常溫清水或淡茶漱口數次吐出，藉由水分沖走口腔表面的酸性殘留與大塊食物殘渣；並將刷牙時間推遲至餐後 30 至 45 分鐘，待唾液充分完成自然修復後，再配合軟毛牙刷、含氟牙膏及牙線作徹底清潔，才能真正兼顧預防蛀牙與保護琺瑯質。