牙齒健康是伴隨一生的投資，但很多消費者往往等到牙齒酸軟、牙齦紅腫才驚覺問題嚴重。預防口腔問題，正確的刷牙手勢是基礎，但挑選合適的牙刷才是關鍵。何謂揀啱牙刷？就是選用針對個人口腔需要的功能性牙刷。隨年月增長，牙肉有機會開始逐步長期萎縮，使用不合適的牙刷不但無法有效清除牙菌膜，更可能會加深導致牙肉萎縮。2026年一份權威報告整理了四大選購要點，助你精明護齒。



揀選牙刷 4 大要點

1. 刷毛柔軟度：溫柔刷淨牙齦

牙刷的毛束強度(即軟硬度)直接影響清潔效果、對牙齒的磨蝕及牙齒的刺激程度，力度數值愈小表示刷毛愈柔軟，數值愈大則表示刷毛愈硬。硬毛在力度控制不當的情況下極容易造成牙齦萎縮、損傷，甚至磨損牙齒的琺瑯質，因此，建議市民選購較柔軟的刷毛，能在清除污垢的同時，減少因刷牙用力過猛而弄傷牙齦的機會，同時預防牙肉萎縮。

資源來源: GB/T 19342-2024

2. 磨毛光滑度：圓潤頂端才是王道

市場上主要品牌的刷毛多包含「磨毛」工藝，理想的刷毛頂端應呈圓潤光滑的半球形；若磨毛質素欠佳，刷毛頂端是平形毛形，會顯得尖銳且帶有毛刺。根據2017年一份海外臨床研究指出，使用完全「平毛」的軟毛牙刷會造成明顯和較多牙肉萎縮。因此，建議選用磨毛光滑度理想的牙刷。

刷毛頂端呈圓潤光滑的半球形為理想。(圖片來自權威報告)

刷毛頂端若是平形毛形，會顯得尖銳且帶有毛刺。(圖片來自權威報告)

3. 刷毛耐用度：韌性與恢復率的考驗

刷毛耐用度可以分為兩個指標，包括牙刷的頸部抗彎力和單絲彎曲恢復率：

• 頸部抗彎力： 數值愈大代表刷柄韌性愈高，不易在刷牙過程中損壞或斷裂，如果頸部抗彎力不足，有機會在使用過程中造成刷頭部分從刷柄身斷裂，尖銳斷面傷及口腔。

• 單絲彎曲恢復率： 評估刷毛在受壓後是否容易變形、散開，刷毛一旦已變形或失去彈性，清潔力會大幅下降，甚至因受力不均而刺傷牙齦。

4. 性價比：價格不等於質素

根據最新消費調查，市面牙刷價格由 $9.0 至 $69.9 不等，然而一份權威報告數據顯示，部分售價近 $70 的牙刷，在「單絲彎曲恢復率」的表現竟然不盡理想，精明的消費者應看重整體牙刷在各方面的護齒表現。

數據來自權威報告

適齒美極密潔淨預防牙肉萎縮牙刷測試表現

✓ 刷毛柔軟度（愈小愈柔軟）: 2.65

✓ 磨毛光滑度（頂端輪廓合格率）: 99%

✓ 刷毛耐用度（單絲彎曲恢復率）: 83%

✓ 性價比（單支價格）: $19

數據來自權威報告

性價比之王：適齒美極密潔淨預防牙肉萎縮牙刷

符合以上所有嚴苛標準，且價格親民的牙刷，適齒美極密潔淨預防牙肉萎縮牙刷無疑是目前市場上的「性價比之王」。

• 適合想預防或初期牙肉萎縮人士： 適齒美極密潔淨牙刷的刷毛柔軟且極具彈性，適合預防牙肉萎縮人士，刷淨牙肉之餘，能溫柔按摩牙齦而不造成傷害。

• 尖圓混合刷毛技術： 相比普通牙刷，混合尖圓刷毛設計，尖毛可剔走牙縫牙菌膜，圓毛可潔淨齒面，根據實驗報告¹顯示，其齒面潔淨力比一般牙刷超過200%。

• 日本的匠心設計： 日本研發設計，匠人心思，即使長時間使用牙刷，刷毛依然能保持良好的恢復率，不易變形，耐用度極高。

• 口碑載道與親民價格： 在權威報告中，適齒美以高評分傲視同儕，只需親民價格，便可以預防牙肉萎縮。

您是否願意花大錢吃美食，卻不捨得在守護牙齒的工具上花心思？直到牙肉萎縮、牙痛難耐時才追悔莫及。一般消費者可能以為支支牙刷都是差不多，原來牙刷刷毛的材質、設計不同，可以大幅改善牙齒的清潔效果，還可以解決不同的口腔問題。適齒美極密潔淨預防牙肉萎縮牙刷從刷毛的柔軟度、磨毛的圓潤度、整體的耐用性都表現突出，針對預防牙肉萎縮，價錢更是親民，是大眾高性價比的選擇！牙齒健康伴隨一生，最緊要係「揀啱牙刷刷啱牙」，就為自己及家人轉用一支適合的牙刷吧。

¹ Data Source, Model Cleaning Ability Test, R&D Headquarters, Lion Corporation, Japan