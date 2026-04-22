牙齒健康｜睡前刷牙竟是錯的？專家揭5個錯誤刷牙方式恐致牙周病

你每天晚上「睡前刷牙」嗎？這個我們從小被父母教導的好習慣，竟然是錯的？



如今隨着醫學發展，醫生指出晚上刷牙「黃金時間」，竟然不是睡前。原來很多人每天可能都在「無效刷牙」！

5個錯誤刷牙方式，正悄悄毀掉牙齒（01製圖）

這5個錯誤刷牙方式，正悄悄毀掉你的牙齒👇👇👇

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晚上「睡前刷牙」，原來竟是錯的？

晚上「睡前刷牙」的觀念深入人心，但其實睡前刷牙不是晚上刷牙的「黃金時間」。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院口腔外科副主任醫師鄒多宏1月17日做客上觀直播間節目時提醒，晚飯（30分鐘）後刷牙，比等到睡前再刷，對口腔健康更好。

不少人習慣晚飯後工作或娛樂，直到睡前才刷牙，這中間可能間隔四五個小時。鄒多宏醫生說，「假如晚上6點吃晚飯，12點甚至1點才睡，這麼長時間裏，食物殘渣帶來的細菌會在口腔裏安營紮寨，影響口腔健康。」

晚飯後刷牙，刷牙不再進食，早點睡覺，不僅有助於控制體重，也有利於身體整體健康。①

同時，也可以避免臨睡前刷牙把睏意「刷走」。因為牙膏中的薄荷成分和刷牙的動作本身，會刺激大腦，讓人變得清醒。②

一天刷2次牙好，還是刷3次好？

答案很明確：一天最好能刷3次（早中晚各一次），但至少也要做到一天刷2次（早晚）。而且，晚上這次一定要保證。一般晚飯後30分鐘～1小時刷牙，是最合適的。②

那如果一天只刷一次牙（在早上或晚上），行不行？

答案是不行的！北京大學口腔醫學院博士趙河川在科普中國曾刊文解釋，常見的齲齒（蛀牙）和牙周病（老掉牙）都與牙菌斑有關，而牙菌斑的形成是有過程的：

0~2小時（初期附着）

剛刷完牙，少量鬆散的細菌藉助唾液薄膜附着在牙面上。

2~12小時（細菌附着）

越來越多的細菌與唾液膜相互作用附着在牙面上，且更牢固。

12小時後（成熟菌斑）

附着的細菌開始繁殖代謝並形成複雜的生物膜結構，菌斑逐漸成熟。難以通過簡單的刷牙去除。

24小時後（完全成熟）

經過24小時，牙菌斑完全成熟，形成一個複雜的微生物群落。容易引發齲齒和牙周疾病。③

所以，每12小時左右刷1次牙，才能有效打斷牙菌斑的成熟過程。如果每天只刷1次，間隔24小時，牙菌斑早已「根深蒂固」，很難刷乾淨了！

很多人都在「假裝刷牙」，這5個錯誤正悄悄毀掉牙齒

刷牙能預防大部分口腔疾病，但錯誤的刷牙方式不僅無效，還可能傷牙。比如：

1. 橫向拉鋸式刷

長期橫向刷牙、用力過猛，會導致牙頸部磨損，形成楔狀缺損。

2. 刷牙時間短

很多人刷牙不到1分鐘，但牙醫建議最好每次刷滿3分鐘以上。

3. 只刷「門面」

有些人只刷微笑、說話時能看到的牙齒，忽略舌側面。但刷牙應該面面俱到，每顆牙有五個面（唇側、舌側、咬合面及兩個鄰面），都要清潔到。

4. 刷牙避開牙齦

牙菌斑最愛藏在牙齦邊緣，偏偏有人覺得牙齦脆弱不敢刷。

5. 只刷牙不刷舌頭

舌頭表面凹凸不平，特別容易藏細菌，不清潔容易引發口臭。

那麼，如何正確刷牙呢？

刷牙有一個簡單好記的「333」原則，即每天刷3次、每次3分鐘及飯後30分鐘刷牙，做到面面俱到。④

有人說「刷牙怎麼用得了3分鐘，1分鐘就可以」。但事實上，你只是被過量的泡沫矇蔽了，假如按照正確的方式刷牙，你會發現3分鐘可能還刷不完。

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牙齒發出的7個「求救信號」，千萬別一忍再忍

浙江省中山醫院口腔科主治醫師張吉琴在該院公眾號刊文提醒，當出現以下7種情況時，說明你的牙齒可能在「求救」：

1. 牙齒敏感

接觸冷、熱、酸、甜時出現短暫痠痛，刺激消失後疼痛也隨之消失。這通常意味着「牙釉質」已經受損，常見的原因包括：牙頸部楔狀缺損、齲齒、牙隱裂、牙齦萎縮等。

2. 牙面有黑點

牙齒表面有黑褐色或有失去光澤的白堊色斑點，或兩牙相鄰處有變暗的黑暈，這些都是蟲牙的早期表現。記住「小洞不補，大洞吃苦」。

3. 牙齒疼痛

疼痛可分為多種情況，包括紅腫性牙痛、蛀牙牙痛和敏感性牙痛，是牙齒出現問題的明確警報。

4. 食物嵌塞

頻繁塞牙絕非小事，它是蛀牙、牙周炎、牙齒磨損、牙齒錯位等多種問題的徵兆。殘留的食物殘渣會加速細菌滋生，腐蝕牙齒。

5. 牙齦出血

健康的牙齦在正常刷牙時是不會出血的。牙齦出血輕者表現為僅在刷牙、咀嚼較硬食物時唾液中帶有血絲。

6. 牙齒不齊

表現為牙列擁擠、牙列疏鬆、齙牙等，是指兒童在生長發育過程中由於先天因素或者後天環境影響等導致的牙齒、頜骨及顱面的畸形。不僅影響美觀，還可能妨礙咀嚼功能，影響兒童身心健康。

7. 缺牙

單顆或多顆牙缺失，一定要及時修復。缺牙的危害是持續性的，它不僅影響美觀和咀嚼，還會導致鄰牙傾斜、對頜牙伸長，嚴重破壞整個牙弓的穩定性和咬合關係。⑤

總之，建議大家把科學刷牙的方法融入生活，別等牙齒發出「求救信號」才重視，願大家都能擁有一口健康好牙，吃嘛嘛香～

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本文綜合自：

①2026-01-17上觀新聞《從小被教育的「睡前刷牙」其實不太對，上海九院醫生：刷牙時機、次數很重要》

②2025-09-17鄭州市第七人民醫院《「睡前刷牙」是錯的？這些誤區，你中了幾個？》③2025-09-20科普中國《一天中最該刷牙的時刻，偷懶的人危險了！現在知道還不晚》

④2017-11-17健康時報《你是不是在假裝刷牙？》

⑤2025-11-07浙江省中山醫院《口腔醫生提醒：出現這7種情況，說明你的牙齒「病」了！》



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