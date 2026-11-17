前無綫電視（TVB）藝人王喜早前透露自己因橫紋肌溶解引致急性腎衰竭，一度被指需「終身洗腎」，其後腎功能改善回落至3B期。王喜近日已返回英國，並在社交平台分享生活點滴，卻接連表達對身邊人和事的不滿。近年腎衰竭已成為本港重要的公共衞生議題，單在 2021 年，香港便錄得 40,723 宗新增的慢性腎病個案。下文將為大家拆解腎衰竭的初期先兆、傷腎壞習慣、及護腎飲食原則。



IG@wong_he

王喜行山力竭遭冷嘲「洗腎也能登頂」

王喜分享了一段在戶外散步的短片。片中的他正倒退著走下斜坡，表示該處風景優美，令他回想起以往與人同遊日本大阪奈良的經歷。

王喜憶述，當時需要步行上山前往某神社，但他因體力不支而中途放棄，並向同行者表示：「你拍完照就算了。」沒想到對方竟暗諷他：「我爸爸當年來的時候也要洗腎，但他洗腎也能走到山頂。」這番話令曾受腎衰竭折磨的王喜耿耿於懷。

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王喜病況惹誤解：釐清「洗腎逆轉」與「腎病隱形危機」

王喜公開這段飽受腎衰竭折磨的經歷後，引起網民熱烈討論。然而，這宗名人患病的個案，卻意外引發了公眾對「洗腎逆轉」與「腎衰竭隱形危機」的醫學誤解。許多市民看見王喜病情「由末期回落至3B期」的報道，容易混淆了急性腎損傷（AKI）與慢性腎病（CKD）的概念，誤以為已經走向硬化、纖維化的慢性末期腎病，也能夠出現奇蹟般的逆轉。為免這種迷思令慢性腎病患者產生錯誤期望或延誤治療，市民須從專科醫學角度，認清兩種病況的本質差異。

急性腎損傷不等如慢性腎病

王喜所經歷的急性病況與常規慢性腎衰竭有顯著醫學差異。根據香港衞生防護中心《非傳染病直擊》與腎病專科指引指出，劇烈運動過度、擠壓傷或脫水誘發的橫紋肌溶解症，會導致肌肉細胞壞死並釋出巨量肌球蛋白（Myoglobin）。這些大分子蛋白沉積堵塞腎小管，並轉化為具毒性的游離鐵離子，引致腎小管上皮細胞壞死，觸發爆發性急性腎損傷（AKI）。若能在黃金救治期內透過大量輸液、鹼化尿液或短暫洗腎透析排毒，受損腎小管具備強大的再生重塑潛能，因而能出現「指數從谷底顯著回升」的客觀復原現象，絕非末期纖維化不可逆病變的民間偏方奇蹟。

相反，不可逆的慢性腎病（CKD）進程常年隱匿無聲。參考國際腎臟病改善全球預後組織（KDIGO）及香港衞生署預防慢性腎病資料，長期高血壓、高血糖及不良飲食習慣（如沉迷老火高湯中的高鉀高嘌呤、超加工肉品過量鈉鹽）會持續對腎小球造成高濾過壓傷害，導致腎元單位硬化纖維化。一旦腎小球濾過率（eGFR）跌破15 mL/min/1.73m²的第5期末期階段，腎臟實質萎縮便無法逆轉。

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香港慢性腎病危機：成年患者突破40萬

根據衞生署於 2026 年 3 月發表的《非傳染病直擊》，指出一項全港性的回顧性隊列研究，香港成年慢性腎病患者總數呈現顯著增長，由2010年的181,778人攀升至2021年的405,833人，整體患病率由每十萬人口3,065.8上升至6,296.4，平均每年增長6.7%。然而，同期的慢性腎病新增情況卻有所放緩：發病人數由41,684人微降至40,723人，發病率從每十萬人口703.0降至631.8（年均跌幅為2.0%）；若經年齡標準化調整，發病率的年均跌幅更達3.7%。

慢性腎病的死亡情況

根據衞生署發表資料，2024年腎臟相關疾病躍居全港第六大死因，其中慢性腎病佔逾七成。雖然受惠於醫療技術進步及透析服務完善，慢性腎病的標準化死亡率在過去20年間有所下降，但公營醫療體系正面臨另一項嚴峻挑戰：需要洗腎或換腎的末期患者人數直線飆升。

數據顯示，過去26年間接受腎衰竭替代治療的患者總數激增逾2倍，2022年已突破1.1萬人。專家指出，糖尿病是導致患者步入腎衰竭的最大元兇，佔近年新症逾五成，比例更位列全球前列。及早預防和控制糖尿病，已成為守護腎臟健康的關鍵。

糖尿病已躍升為引發末期腎衰竭的首要誘因

面對腎病位列全港第六大死因的嚴峻現狀，預防「糖腎共病」刻不容緩。香港衞生署醫學專家指出，糖尿病已躍升為引發末期腎衰竭的首要誘因，每6名糖尿病患者中就有1人面臨腎功能急劇惡化。世界腎臟日（World Kidney Day）的全球指引再三呼籲，除了戒除濃肉高湯、高鹽外賣等重口味飲食壞習慣外，三高高風險族群每年應定期接受微量白蛋白尿（UACR）及腎功能指數（eGFR）檢測。

腎病無聲無息？認清腎衰竭初期先兆 戒除日常傷腎壞習慣

腎臟是人體重要的排毒器官，但慢性腎衰竭初期往往「無聲無息」，不少患者確診時腎功能已嚴重受損。本港衞生防護中心及醫學界多次呼籲大眾關注腎臟健康，及早識別症狀並糾正不良生活習慣，才是防患未然的關鍵。

留意身體警號：腎衰竭初期先兆

尿液異常



最具代表性的是泡泡尿（蛋白尿），尿液表面會出現久久不散的細微泡沫；其他異常包括尿液呈洗肉水色的血尿、夜尿頻繁，或排尿量突然異常減少。

不明水腫



當腎臟無法順利排出多餘水分及鹽分時，會積聚於體內，導致眼瞼（眼皮）、腳踝或小腿出現浮腫，按壓後皮膚回彈緩慢。

異常疲倦與貧血



腎功能下降會令體內毒素積聚，並減少分泌紅血球生成素，引致貧血，令患者常常感到莫名疲累、面色蒼白及難以集中精神。

其他微細徵兆



血液中的代謝廢物堆積可能引發全身皮膚乾癢；此外，亦可能出現食慾不振、感到噁心或睡眠質素下降等情況。

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四大傷腎壞習慣

台灣營養師陳怡婷曾撰文指出都市人生活節奏急促，不少日常飲食習慣正在不知不覺間損害腎臟：

愛飲老火湯及打邊爐飲湯底： 港人熱愛煲老火湯及打邊爐，但肉類經長時間熬煮後，湯水會溶入大量嘌呤、鉀及磷質；若經常飲用，會大幅加重腎臟的代謝負擔。

嗜吃重口味及超加工食品： 經常進食午餐肉、香腸、火腿、魚蛋等加工肉類，或外出用膳時多醬汁（如沙爹、咖喱），會攝取過量鈉質（鹽分），引致高血壓及水腫，直接損害腎臟。

飲水不足或以含糖飲品代水：水分不足會令尿液變濃，增加腎結石及尿道感染風險；而常飲台式手搖飲品或汽水等高糖飲品，則會引發肥胖並影響血糖，間接傷腎。

經常憋尿：不良的排尿習慣會令尿液在膀胱停留過久，增加泌尿系統感染的機率，甚至誘發其他腎臟問題。

護腎飲食原則

低鈉飲食為本



政府的腎病飲食建議市民減少進食醃製食物（如榨菜、鹹蛋、梅菜）及加工食品，烹調時多用天然香料（如蔥、薑、蒜、檸檬）代替高鈉醬料。

攝取適量優質蛋白質



蛋白質攝取過量會產生過多含氮廢物，加速腎臟老化。應以「葷少素多」為原則，選擇魚肉、雞蛋、雞肉、黃豆製品等優質蛋白質。

補充足夠水分



衞生署的《非傳染病直擊》資料顯示補充足夠水分有助維持腎臟健康。每日應飲用約1.6至2公升清水，幫助腎臟排走體內毒素。惟已出現水腫或心衰竭的人士，則需按醫生指示限制飲水量。

腎病患者的特殊飲食限制

對於已確診慢性腎病的患者，除了限制鈉質及蛋白質，還必須嚴格控制鉀質（需留意香蕉、深綠色蔬菜、老火湯的攝取量）及磷質（限制奶類製品、內臟及全穀麥片），以免引發心律不正或血管及骨骼病變。

王喜的急性腎損傷康復經歷雖然令人鼓舞，但市民切勿因此對慢性腎衰竭產生輕易逆轉的醫學錯覺。面對本港慢性腎病成年患者突破 40 萬的嚴峻數字，加上腎病初期往往無聲無息，預防與早期篩查才是守護健康的真正關鍵。