前香港奧運泳手、藝人方力申（Alex）於11月21日為慈善挑戰人體極限，以46歲之齡挑戰長達35公里的港澳公海海域橫渡壯舉。他最終以8小時37分24秒的佳績游畢全程，不但較預期快了約20分鐘，更一舉打破歷年紀錄。最令人驚訝的是，方力申在耗盡體能上岸後，竟「無縫接力」直奔澳門舞台獻唱，全程中氣十足，狀態令網民大呼佩服。



46歲方力申8.5小時橫渡港澳 破歷來兩泳手紀錄

「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」於當日清晨8時53分正式啟航，方力申由大嶼山最西面的雞翼角下水，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘。翻查資料，方力申是本港歷來第三位挑戰游往澳門的泳手，對上兩次分別是2014年居港英籍泳手Simon Holliday（以10小時20分完成），以及2005年中國泳手張健（以10小時43分完成）。

方力申雖然以46歲之齡成為三人中最高齡的挑戰者，但他憑着堅毅意志，最終於下午約5時半抵達終點，成功將這條航線的舊紀錄大幅推前。

大會圖片

學者雷雄德拆解體能：低溫海泳9小時等同連跑兩場馬拉松

要在海域中連續游泳超過30公里絕非易事。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德分析指，連續游泳近9小時的體力消耗，絕對等同於跑了兩次馬拉松。他表示，港澳渡海泳的最大難關在於「拉直線」，若受水流影響而偏離航道，將白白浪費大量體力；幸好港珠澳大橋的落成提供了良好的視覺參考點，加上當日東北風轉趨平靜，水溫維持在攝氏20度左右，均為挑戰創造了有利條件。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（資料圖片）

過往的挑戰者曾表示，這條航道佈滿挑戰，例如澳門水域一帶不時出現海洋垃圾，水質混濁甚至「一片漆黑」，且航道船隻頻繁造成橫流及大浪。雷雄德指出，方力申今次能順利破紀錄絕非僥倖，因為他曾完成45公里香港環島游，加上本身是前港隊精英運動員，早已掌握科學化訓練，令其肌肉及肝臟有足夠的糖分儲備來應付這項極限挑戰。

據健力士世界紀錄官方資料，方力申全程嚴格遵守馬拉松泳賽規則，途中不得觸碰船隻休息，亦不可穿戴任何防寒膠衣或助浮裝備。方力申在抵達澳門終點黑沙海灘後坦言，儘管直線距離為35公里，但受外海強勁洋流與風浪推擠，實際游行距離估計接近40公里。他在橫渡中段整整經歷了4個小時的低溫失溫折磨，海水冰冷刺骨導致雙腳完全麻痺失去知覺，更伴隨劇烈頭痛。

他自爆當時意志幾近崩潰，最終能靠著意志力完成，不僅籌得逾800萬港元善款（並向1,000萬港元總籌款目標邁進），更寫下香港公開水域長途海泳的傳奇一頁。

鐵人狀態無縫開騷 網民驚嘆「真心癲」

一般人在完成極限運動後都需要長時間恢復，但方力申上岸後卻未有停下腳步。他隨即趕赴「澳門百老匯」舞台，出席《浪接•浪》港澳群星慈善音樂會。

從網民上載至社交平台Threads的片段可見，剛剛在海水中奮戰逾8個半小時的方力申，換上演出服站上舞台中央獻唱。他不僅咬字清晰流暢，更全程中氣十足、毫無疲態，完全看不出剛經歷過體能極限的消耗。其驚人恢復力令現場觀眾及網民嘆為觀止。

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影片截圖

保持體能身材秘訣靠水上訓練與長距離耐力建立

方力申以往在港隊主要專注於200米、400米等短途項目。為了應付近年的極限挑戰（如45公里香港環島泳及最近耗時超過8.5小時的35公里港澳跨海慈善游），他特意花數個月時間重新適應長距離訓練，重新鍛鍊肌肉耐力以克服深海暗流及低溫，這對他的心肺功能及體能是極大考驗。

地獄式備戰餐單：重訓配合17天全烚蛋極速降脂

為以最佳狀態迎接2026年5月舉行的《VetiVa呈獻：方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》，方力申在最後倒數階段實行了嚴格的「重訓 × 有氧 × 減醣」地獄式特訓。運動方面，他除了大幅增加健身室的重量訓練，更配合不間斷的游水練氣。期間他全天候佩戴智能手錶來監測生理數據及作糖尿病風險評估，以科學化數據確保身體在極限訓練下的健康狀況。

飲食方面，方力申貫徹低醣理念，日常主要進食蔬菜、青瓜絲、手撕雞及高蛋白質低卡路里的蝦。而在備戰的最尾聲，他更進入了「零醣」狀態，曾連續17日每天的三餐都單靠食烚蛋充飢。這種極考驗意志力的餐單配合極大運動量，務求在演唱會展現出最完美的肌肉線條。

IG@alexfongliksun

曾挑戰133小時極端清水斷食！容易引發致命性的心律不整

即使是運動健將，方力申亦曾難逃體重反彈的危機。早前他迎娶太太葉萱（Maple）後，因頻頻出席派對及聚餐而出現「幸福肥」，體重一度急升至80公斤（約176磅），令他不禁直呼「嚇死人」。

為了快速消腫及重拾線條，他曾挑戰長達133小時（約6天）的清水斷食法，期間只靠飲鹽水補充體力，最終成功減去約6公斤（13磅）。他分享指，斷食超過70小時後，身體的免疫系統會重新啟動，不但面部水腫全消、重塑輪廓，連皮膚狀態亦有所改善。不過他特別提醒大眾，這種極端斷食法必須循序漸進，量力而為。

針對方力申提及的「133小時清水斷食重啟免疫系統」說法，臨床醫學界與營養學家提出了重要的健康審慎警示。雖然美國南加州大學長壽研究所（USC Longevity Institute） Valter Longo 教授團隊刊於國際權威期刊《Cell Stem Cell》的研究曾指出，長達72小時以上的極端斷食能降低體內PKA酵素與IGF-1水平，進而誘導細胞自噬（Autophagy）並在復食階段促進造血幹細胞新生，但此機理主要針對接受化療的癌症動物模型與特定小型臨床試驗，絕不代表健康大眾可隨意仿效。

據長庚紀念醫院等權威醫學指引強調，人體在長達數天的零熱量清水斷食期間，體內鈉、鉀、鎂等關鍵電解質會急速失衡，容易引發致命性的心律不整甚至心臟猝死，且減去的體重多為水分與心肌、骨骼肌組織，一旦恢復正常進食極易報復性反彈。一般市民若希望消腫及改善代謝，應採取科學化的溫和熱量限制與均衡低醣飲食，切忌盲從明星的極端斷食偏方。

方力申現時的修身哲學更著重運動與健康數據監測。無論是備戰演唱會還是日常保養，他都會在極端飲食與高強度運動之間，配合智能裝置了解身體極限，確保在不傷身的前提下，長年保持「Fit爆」的好身材。