聖誕2023｜仲未諗到買咩交換禮物? 即睇十款最受歡迎禮品排行榜！

「又到聖誕，又到聖誕。」還有不夠兩星期就到聖誕，相信大家都準備在聖誕佳節與親朋戚友相聚、普天同慶。派對中自然少不免要交換禮物，自問對揀禮物毫無信心的你，可以參考以下榜單去採購，避免禮物太頹而「伏」到朋友！



第十位 A80 PARIS 炫彩鈦金屬捲髮棒連夾設計 - 19MM

產品特點

．締造健康秀髮

．持久造型效果

．零毛躁光澤造型

．造型輕鬆掌控

．所有髮質均適用

配合捲髮器手柄使用的鈦金屬捲髮棒，連夾設計便於掌控及捲髮定型。

➤A80 PARIS 炫彩鈦金屬捲髮棒 - 連夾設計 - 19MM $510

第九位 專門針對頭皮健康而設！

正所謂頭髮是人第二塊面，甩頭髮不但影響外觀，更會令人自信心大減。從初期脫髮開始，無論男女，平均5年就會成為嚴重脫髮，所以脫髮初現的時候絕對不能輕視，及早處理，搶救頭皮護理黃金期！Emay Plus LLLT Pro 健髮梳，專門針對頭皮健康而設，透過LLLT 650nm低能量激光穿透頭皮至髮根，加速新陳代謝，修護毛囊，締造頭髮健康生長環境。

Emay Plus LLLT Pro 健髮梳

產品採用EMS微電流針對頭皮層，刺激毛囊，調節皮脂分泌，減少油脂，促進頭髮生長，配合每分鐘7,500次振動頻率，幫助放鬆繃緊頭皮，減輕頭部壓力。

➤Nexus Global PTY | Emay Plus LLLT Pro 健髮梳

第八位 平價高質美膚儀 改善肌膚問題小幫手！

．一機多功效，改善常見眼部肌膚問題，改善表情紋，緊緻眼袋及眼肌，EMS 微電流加強精華吸收，紅光加速細胞更新和膠原蛋白合成增生。强化微血管循環、加速排毒的效果，90°旋轉導入頭：一鍵控制導入頭旋轉角度，適合面部各細緻部位。通過CE、FCC、PSE、RoHS安全認證。

➤Nexus Global PTY | Bimix 感應美膚儀 $299

第七位 一機有齊風扇及暖風機兩個功能！

．香港濕凍天氣，反復無常，天氣溫差大，時熱時凍好難捉摸？想日常生活、工作時都可以有舒適的溫度？你需要一部2合1迷你風扇暖風機，一機有齊風扇及暖風機兩個功能，非常適合香港濕凍天氣使用。使用風扇模式，三檔風速調節，吹出舒適自然風，空氣更流通。使用暖風模式，迅速應對寒冷天氣，為空間注入溫暖空氣；採用PTC 陶瓷發熱，風力柔和不乾燥。

➤Nexus Global PTY | TickoLife 2合1迷你風扇暖風機 $399

第六位 性價比之選！在家享受專業級深層放鬆按摩～

主要功能：

．加速深層放鬆，促進血液迴圈，緩解與減輕肌肉酸痛和僵硬

．大扭矩強勁電機，震撼穿透深層肌群

．大容量持久續航，穩定輸出，12檔調節強度

．搭載type-C介面，可搭配多種充電方式，液晶螢幕顯示及時查看電量情況

．小巧便攜，低音降噪，攜帶多款按摩頭可根據不同部位更換使用

➤節亮-MAT-迷你電動筋膜槍（顏色隨機） (MAT003) $128

第五位 強身先增強免疫系統！久坐上班族必備！

YOUNGVITA — 免疫益生菌 G-immune Pro (30粒）於聖誕期間限時買三送一，都市人時常外出飲食、飲食不定時，導致營養不均衡，腸胃變差，腸道懷菌增加，微生態不平衡，從而令免疫力下降。G-immune pro 免疫益生菌，結合五大高效免疫護腸後生元配方，專為亞洲人腸道健康而設。後生元是從益生菌中提取的非活性物質，更容易被人體吸收，而且具有抗炎、增強免疫力、改善腸道微生態平衡、鞏固腸道健康等功效。

主要功效：

．改善腸內細菌平衡，鞏固腸道微生態健康

．抑制腸道壞菌生長、維持消化道機能

．增強免疫系統

．改善免疫力功能

．抗發炎、抑制過敏

．抗氧化

➤YOUNGVITA — 免疫益生菌 G-immune Pro (30粒）【限時買三送一】$398

第四位 冬日養生之選！滋補湯包大優惠！

moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】尊貴食療套裝的湯包採用嶄新科技，以高溫滅菌技術可在常溫環境下保存，無需冷藏，加熱即可飲用。100%純天然成份—無添加防腐劑、味精和添加劑。湯包內附湯料－採用優質水源和各種精選食材燉製而成，每一口原汁原味足料燉湯。

【製何首烏黑芝麻黑棗黑豆烏雞湯】甘甜美味的中醫藥膳配方燉湯，採用珍貴中藥材成分—製何首烏或有助補腎生髮烏髮，同時具養血護肝益精等效用。

【花膠蟲草花雪耳黑雞湯】濃郁美味的養生中醫食療配方燉湯，採用正宗原條花膠筒，不腥不潺不溶化又有厚度，絕非坊間花膠碎粒。

【花膠響螺椰子白雞湯】為你省卻浸發花膠逾10小時及氽水繁複程序，讓你隨時補充滿滿的骨膠原和純天然的海洋蛋白質。

【椰皇鮑魚豬展湯】鮮甜美味的養生中醫食療配方燉湯，採用整隻深海鮑魚，肉質細嫩、厚肉鮮味，絕非坊間細薄鮑片。

➤moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】尊貴食療套裝(任選三款) $225

第三位 [CABIN ZERO] 旅行免寄倉背包 44L

產品特點

．符合手提行李登機規格，不用寄倉，節省寄倉行李費

．內置OKOBAN追蹤功能 (使用方法詳情: www.okoban.com)

．適合日常及旅行時使用

．採用Air Mesh透氣肩帶和背墊，提升舒適感

．頂部和側面設有把手

．設有快速拉鍊口袋，方便拿取常用物品

．YKK拉鍊，可鎖上旅行鎖，提高防盜性

．51cm x 37cm x 20cm

➤[CABIN ZERO] Classic Backpack - 旅行免寄倉背包 44L $499

第二位 醫學級抗皺美白防曬套裝！

Laplanete 醫學級抗皺美白防曬套裝包括有：

1）Laplanete逆時針EC精華

2）Laplanete AO高效防曬霜

逆時針EC精華透過「逆齡三角協同系統」，把阿魏酸結合左旋維他命C及維他命E，針對改善色斑 、缺水及紋理3大肌膚衰老問題，研究證實三種成分結合產生1+1大於3的逆齡協同效應，有效改善皮膚老化跡象，如皺紋和色素沈著。紫外線是肌膚老化的元凶，通過國際認可防曬力高於 SPF50 的AO 高效防曬霜，以天然植物性及物理性防曬成分，有效防汗防油，無論在平日或戶外活動都能提供高效保護，適合任何肌膚包括敏感性肌膚使用。

➤Laplanete 醫學級抗皺美白防曬套裝 $598

第一位 冬日修護肌膚套裝！不含paraben 防腐劑

聖誕限時優惠大放送！由1/12/2023-31/12/2023凡購買Suu Balm 任何產品的訂單起計即送 Suu Balm送速效舒敏沐浴露100ml （價值：$60）1枝 (數量有限—送完即止。)

套裝包括

Suu Balm™️ 速效舒敏沐浴露

Suu Balm™️ 速效舒敏保濕乳

終極2步SUU BALM 速效舒敏修護套裝，快速輕鬆地實現濕疹緩解！

步驟1：清潔

溫和配方，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥

Suu Balm 速效舒敏沐浴露是一種溫和、清新的配方。對於任何皮膚乾燥、敏感或容易出現濕疹的人來說，日常使用都是安全的。

由新加坡國家皮膚中心（NSC, Singapore）制定—

薄荷醇可舒緩和緩解濕疹皮膚，由NSC經營「痕癢診所」的皮膚科主任鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang) 特別精心挑選的成份 ，蘊含5種保濕成份，包括豐富的乳木果油和透明質酸鈉。不含paraben 防腐劑、防腐劑和人造香料，使該產品適合所有皮膚類型。

步驟2：保濕

一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士

Suu Balm 蘊含一種特殊的成份，可快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。薄荷醇可迅速和冰爽地止癢，神經酰胺可恢復皮膚水分。產品不含類固醇，該產品適合所有皮膚類型。

這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將我們的沐浴露-Suu Balm 速效舒敏沐浴露清潔與我們的皇牌產品-Suu Balm 速效舒敏保濕乳的快速止癢 ＆修復皮膚屏障結合在一起，雙重舒緩和保濕。

➤Suu Balm 速效舒敏修護套裝 $103