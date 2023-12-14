聖誕禮物2023｜女朋友至愛窩心小物 10大高質實用禮物推介

2023聖誕將至，相信各位男士都正為送禮給另一半而煩惱，一份窩心而實用的禮物定必能合女生心意。小編為大家搜羅10件精緻實用小物，全方位照顧女生的生活需求。正所謂「Happy Wife, Happy Life」，即使送禮零頭緒的男士們，亦不怕買錯禮物激嬲女友或老婆啦！



相信各位男士都正為送禮給另一半而煩惱，一份窩心而實用的禮物定必能合女生心意。(圖片: FreePik)

最近天氣變幻無常，女生膚質變得不穩定，加上長期佩戴口罩，面部肌膚容易泛油、敏感、出暗瘡。如果另一半適逢是貪靚的女生，美容儀、保養品定必是最能照顧到她們需要的禮物。

1. Hei Beauté LP87 千日菊眼肌緊緻精華



Hei Beauté LP87 千日菊眼肌緊緻精華提供5大重點「喚醒眼肌」：活肌·緊緻·提升·提亮·去紋—提升效果撫平幼紋、皺紋和魚尾紋恢復眼周肌膚緊緻度提亮眼周肌膚，使睫毛更強韌美麗，醫美肉毒桿菌天然代替成份，有效緩綬眼部肌肉緊張、達到即時緊緻效果，提拉撫紋全效眼部緊緻精華，是女生擊退眼周問題的極速方程式！

Hei Beauté LP87 千日菊眼肌緊緻精華

➤Hei Beauté｜LP87 千日菊眼肌緊緻精華 $423

2. Laplanete 醫學級抗皺美白防曬套裝



1）Laplanete逆時針EC精華

2）Laplanete AO高效防曬霜

逆時針EC精華透過「逆齡三角協同系統」，把阿魏酸結合左旋維他命C及維他命E，針對改善色斑 、缺水及紋理3大肌膚衰老問題，研究證實三種成分結合產生1+1大於3的逆齡協同效應，有效改善皮膚老化跡象，如皺紋和色素沈著。紫外線是肌膚老化的元凶，通過國際認可防曬力高於 SPF50 的AO 高效防曬霜，以天然植物性及物理性防曬成分，有效防汗防油，無論在平日或戶外活動都能提供高效保護，適合任何肌膚包括敏感性肌膚使用。

➤Laplanete 醫學級抗皺美白防曬套裝 $598

3. Laplanete 醫學級煥膚亮白療程套裝



1）Laplanete抗氧亮白泡泡面膜

2）Laplanete NMN逆轉童顏面膜

想令肌膚在聖誕節煥然一新，不妨居家進行可媲美醫學美容診所的Laplanete 煥膚亮白療程套裝，抗氧亮白泡泡面膜深入毛孔溶解油脂污垢，深層潔淨後，馬上敷NMN逆轉童顏面膜，高效NMN及香薰精油成分秒速滲透至底層，美白抗皺，擊退鬆弛及暗啞等歲月痕跡，提升皮膚光澤，從根本解決肌膚問題。

➤Laplanete 醫學級煥膚亮白療程套裝 $498

4. TickoLife 溫通經絡儀



中國人相信人體有一道氣，帶動血氣運行，香港人工作忙、休息不足、壓力大，身體容易處於緊繃狀態，出現經絡不通的情況。常見肩頸膊痛、肌肉緊繃，淋巴水腫等問題。

TickoLife溫通經絡儀，一機改善體内血氣運行！熱敷溫灸參照刮痧原理，設有21個按摩梳齒，大範圍覆蓋按摩，配合熱敷、EMS微電流及振動按摩技術，加倍深層放鬆繃緊肌肉，促進血液循環，祛濕驅寒，疏通經絡；加上紅光照射，加速新陳代謝， 舒緩身體不同部位痠痛，USB充電設計，無線操作；機身小巧，方便携帶。

TickoLife溫通經絡儀，一機改善體内血氣運行！

➤TickoLife 溫通經絡儀 $399

5. Orca Skincare 滑嘟嘟身體噴霧 100ml



功效：

．代謝痘痘、油脂粒、雞皮粒粒

．美白肌膚，改善長年暗沉，疤痕等問題

．去角質同時保濕，預防乾燥問題

．抗炎抑菌，促進傷口癒合

．防止肌膚老化，維持肌膚健康

．疏通毛囊堵塞，溶解老廢角質

．把毛囊角化症的影響程度降至最低

➤Orca Skincare 滑嘟嘟身體噴霧 100ml $238

6. Vonmie 美胸塑身按摩儀



身型會因為年紀、生活習慣、飲食及生育等因素引致「走樣」變形，特別是臀部及胸部失去彈性、下垂等問題，影響外觀、減少女人味！日本人氣 Vonmie美胸塑身按摩儀，針對腰腿胸臀等「走樣」部位而設；一機全身適用：疏通乳腺、緊膚塑形、美胸瘦腿、提臀修腰、緊緻美肌，塑造誘人魔鬼曲線！結合4種核心技術：CA高頻超聲波+RF射頻雙重促進陳新代謝，激活、疏通乳腺，改善下垂；EMS微電流緊緻肌肉、塑造蜜桃臀；LED紅光刺激膠原蛋白增生，改善膚色、撫平細紋。預設3種按摩模式，可根據不同部位需要調較5級強度；全機身IPX7級防水，可於淋浴時使用；非入侵性 、安全無痛楚。讓你安坐家中亦能享受到美容院療程效果，每次10分鐘，輕鬆擁有完美體態！

➤Vonmie 美胸塑身按摩儀

7. Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫



全新升級Emay Plus 雙用提拉小顏儀，將物理科學—太赫茲波與護膚結合， 緊膚按摩同時推進護膚品營養深入肌底吸收，逆轉老態，助你守住年輕輪廓！

一機滿足美顏提拉，肩頸穴道按壓至身體按摩。每日使用5分鐘，一拉兩推三按壓，發揮太赫茲波緊緻術，撐起立體飽滿蘋果肌，淡化「三八紋」，重塑「小顏」．「緊緻」．「素肌」! 效果仲好過P圖！

➤Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫 $599

8. Tickolife 暖手公仔及充電器



2合1暖手蛋連充電器設計，超薄發熱片3秒極速發熱，提供約50˚C穩定的保暖效果。可更換毛公仔外套， 手掌大小尺寸，只有110*100*130毫米，使用及充電時間長約4至6小時。內置10,000mAh大容量電池，隨身攜帶，隨時取暖，隨時充電！

➤Tickolife 暖手公仔及充電器 $298

9. Gemibee 無線氣囊式小腿紓緩器 - 一對裝



通過氣囊擠壓並持續充氣、放氣，模擬按摩師手法推拿揉捏，針對小腿肌肉進行按摩，全面覆蓋小腿肌肉，有助紓緩緊繃肌肉、腿部疼痛，同時促進血液循環、緩解肌肉疲勞、紓緩水腫鬆弛、改善肌肉痛等問題，重塑腿部線條。

．氣囊式擠壓，模擬按摩師手法推拿揉捏，紓緩緊繃肌肉

．3種按摩模式及3段強度調節，切合不同按摩需求

．3檔熱度：38/43/48℃

．氣囊主機一體成型設計，輕便方便攜帶

．魔術貼設計，適合各種腿型

．無線充電設計，隨時隨地輕鬆使用

．國際安全認證：CE

➤Gemibee 無線氣囊式小腿紓緩器 - 一對裝 $699

10. Gemibee UVC 消毒化妝箱



即使對化妝扮靚充滿熱愛的女生，都一定極為討厭清洗掃具。清洗時要用特設的清潔液之餘，手法又要輕柔，更要注意保持器具乾燥，否則容易長霉；但長期不清洗又會使掃具殘留大量細菌，細菌經器具感染至肌膚上有可能會形成粉刺、暗瘡等皮膚問題。Gemibee UVC 消毒化妝箱設計簡約時尚，只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌，免卻繁複的清洗步驟，女生們一定喜歡！

只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌 (圖片: Gemibee)

➤Nexus Global PTY | Gemibee UVC 消毒化妝箱 (多色) HKD479

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