嗜睡症｜開會上堂安靜坐著就想睡？8種情況下瞌眼瞓可能患嗜睡症

晚上一沾床便失去意識，即使睡滿固定時數，白天仍是昏昏欲睡，時常在一些不該睡著的場合短暫失去意識。不正常的睡眠狀況除了影響記憶力、思考能力外，對人際關係也造成一定的傷害，因嗜睡情況受到同學同事嘲笑而產生心理壓力，卻又無法控制地入睡。



影響嗜睡的原因有許多種，除了做簡單的自我檢測外，最好也就醫檢查以獲得良好的治療。

8種情況打瞌睡可能是嗜睡症（按圖看清👇👇👇）

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為了了解白天嗜睡的狀況，美國睡眠醫學會推廣使用的標準問卷「嗜睡量表」（Epworth Sleepiness Scale, ESS），可以透過8項問題觀察自己是否有嗜睡的問題；每道題目都有4個選項，分數分別是0~3，如果總分超過12分，就代表可能有嗜睡的問題。

1. 坐著閱讀書報

2. 看電視

3. 公眾場所（開會、上課）安靜坐著

4. 坐車超過一小時（不包含自己開車）

5. 下午躺著休息的時候

6. 坐著與人交談時

7. 沒喝酒或服感冒藥，午餐後安靜坐著時

8. 開車中遇到交通問題而暫時停下

如果睡到足夠的建議時間，或是睡超過這個時間，隔天卻還是很累，就表示睡眠狀態有問題，如果再加上「晚上很容易就睡著」的狀況，可能就要懷疑是不是有嗜睡的狀況。

如果會在不適當的場合，像是在開會、上課、工作、開車的時候，就會無法克制的睡著，甚至出現無精打采、思考或說話速度變慢、記憶力減退、幻覺等症狀出現，就要注意這樣的狀況，儘早到醫院去進行睡眠的篩檢。 雖然有時候這樣的狀況可能只是睡眠不足造成，但其實影響到嗜睡的原因相當多種，像是睡眠不足、藥物影響，或是生理缺陷，甚至是其他的疾病，像是睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群等。所以就醫就是為了排除這樣的因素，能用儀器觀察到最全面的狀態。

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