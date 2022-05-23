爆肺｜身材高瘦要注意！台男呼吸不順、胸口劇痛竟查出自發性氣胸

27歲簡先生身材高瘦，吃不胖的體質總羨煞旁人。日前連續多天右胸突然劇烈疼痛，影響呼吸，經X光檢查，確診為自發性氣胸，考量氣胸範圍大，有壓力性氣胸的風險，醫師緊急處理手術治療後平安出院，也提醒高瘦男子要提高警覺，一旦有症狀務必盡早治療。



氣胸：肺泡破裂 ，空氣跑到胸腔

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安表示，氣胸（廣東話俗稱爆肺）成因是肺臟的肺泡破裂，使空氣透過破口進入肋膜腔內，造成肺臟被空氣壓迫，出現部分或完全塌陷；氣胸又可分為自發性氣胸和外傷性氣胸。

▼「爆肺」主要原因：（按圖）👇👇👇

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自發性氣胸依據是否有肺部病史又區分為原發性和繼發性，前者的發生率為每十萬人中有9人，85%在40歲以下，多是瘦高男性，如身高182公分、體重63公斤的簡先生便屬此類。

氣胸常見原因

謝逸安指出，常見的繼發性自發性氣胸則可能因慢性阻塞性肺病、囊腫性纖維化、肺結核、肺癌，或是一些少見的罕見疾病，例如淋巴血管平滑肌肉增生症、蘭格罕細胞組織球增生症等病情進展，造成肺部組織脆弱而破裂，進而產生繼發性自發性氣胸。

至於外傷性氣胸則與創傷有關，像是因胸部穿刺傷直接傷害肺臟，或是因胸部撞擊間接傷害，造成肺臟破損而導致氣胸。

2大常見症狀 咳嗽、深呼吸時症狀加劇

謝逸安提醒，氣胸常見的症狀包括胸痛、胸部緊縮感，而且症狀會因咳嗽或深呼吸加劇，半數患者會出現呼吸加快、呼吸困難等症狀，嚴重時更會造成壓力性氣胸，當肺臟塌陷範圍太大，會因換氣量不足而缺氧，甚至影響血液回流造成休克，如不緊急處理，恐有致命危險。

若氣胸面積小或症狀不明顯，僅用氧氣治療，並持續觀察追蹤，當病患氣胸的面積大於15至20%，或已出現呼吸困難時，才會建議胸管或引流管置入引流，以排出肋膜腔內空氣，待肺臟完全擴張，再拔除胸管或引流管，若胸管置入仍無法改善，下一步則要考慮使用肋膜沾黏法，或外科手術治療。

謝逸安提醒，氣胸有時症狀不明顯，當出現呼吸困難或胸痛時，應盡早就醫、接受治療，才能避免嚴重併發症。

▼同場加映：肺功能測試（按圖👇👇👇）

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長得又高又帥也別太高興 氣胸發生率高，有這症狀時快就醫以免致命危險

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