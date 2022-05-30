植牙｜種牙收費為何這麼大？除牙醫經驗外　這3個因素也影響價格

植牙是近幾年來缺牙重建的普遍技術，坊間也推出不同類型的植牙，對於正在考慮是否要植牙的銀髮族，在各家診所植牙價格戰開打下，該如何選擇才能保障自身權益？



來自台灣的牙醫蔡濰仲醫生表示，通常植牙前必須依據患者個人健康狀況，做好術前評估，再制訂客製化的療程內容，針對患者本身的口腔條件，有不同的療程，費用也相對有所不同。至於植牙手術的過程及費用的落差，主要有4大環節：

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高規醫療硬體儀器 有助植牙成功

植牙手術初步評估後，透過專業儀器蒐集口腔資訊，包括使用3D電腦斷層攝影，清楚掌握患者齒槽骨、牙齒、重要神經或較大血管的位置，以確保植體植入的深度與穩固，卻不會傷及健康組織，至於少數診所使用2D影像植牙，因為影像模糊，較容易增加誤判值。其他如手術導板、導航系統等高規輔助工具，都是有助於植牙成功的重要利器。

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醫生專業度與經驗值 影響治療品質

術前仔細評估患者有無全身性疾病，檢查口腔的咬合狀況及了解患者美觀重建的需求，從3D電腦斷層可評估患者的骨頭狀況，這些都是制訂個人醫療計畫的重要依據，有賴於醫生師的專業知識和豐富經驗。

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手術過程及耗材 直接反應在價格上

除了醫生的專業性外，包括評斷患者的齒槽骨厚度、寬度與高度狀況，是否須補骨或補牙齦，補骨介入的時間點、補骨範圍及採用不同骨粉和再生膜等也因人而異，費用就會不同。

另外，植體各家廠牌價位不同，衍生出的植牙套件，裝在假牙與植體間的支檯柱費用也不一。其他如顯微手術的顯微刀片價格較貴、鑽針組也屬手術耗材，傷口縫線也有材質不同的差異。植體上牙冠製作的技工費用，或是全口重建的連結套件也須額外支出。

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術後追蹤保固時間及項目 費用也有差異

早期常見低價促銷的植牙，因使用設計來固定活動假牙的迷你植體來支持後牙固定假牙，導致植牙失敗率極高，現在已比較少見。

蔡濰仲醫生指出，大廠牌的植體表面處理有專利技術，經過耐用測試嚴謹，對於植體壽命的延長有一定幫助，通常依各縣市地域性不同，以該區衛生局核定醫療機構自費醫療項目及收費標準參考，單顆植牙平均價位落在6至10萬不等，若低至1至3萬，就醫前須思考再三。

因此，建議患者應找自己信任、有口碑的醫生，與醫生多方討論，選擇可接受的合理價位，並留意術後是否有追蹤保固服務，才有保障。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】