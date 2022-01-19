Omicron｜上呼吸道病毒量多易傳播！咳嗽「這樣咳」可降低傳播力

新冠Omicron侵台才1個月，近日台灣就傳多起群聚案例，傳染力超強讓民眾憂心，甚至還有學者宣稱Omicron可1傳30，更引爆民眾恐慌。



由於新冠肺炎主要是由飛沫傳染，有研究指出，病毒噴散的量和距離，與咳嗽或打噴嚏時的高度有關。建議突然想咳嗽或打噴嚏時，趕快低頭。讓飛沫向下噴出，噴出的病毒顆粒量和飛沫噴發距離都可以大幅降低。

咳嗽「這樣咳」可降低病毒傳播力（按圖👇👇👇）

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Omicron上呼吸道病毒量多，咳嗽打噴嚏更易傳播

根據南非和美國、英國的醫學統計指出，感染Omicron的患者以咳嗽、流鼻水、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，顯示病毒量以在口、鼻、咽腔較多，一旦咳嗽、打噴嚏，噴發出的病毒量恐怕很大量。

新冠肺炎入侵我們的生活超過兩年，而且疫情傳播持續緊張。有鑑於飛沫傳染是新冠肺炎的主要途徑，美國物理研究所進行飛沫分散的研究提出建議，咳嗽或打噴嚏時，趕快低頭，讓口沬噴發變成往下的方向，有助減低病毒的傳播。

▼佩戴雙口罩，防疫更有效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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研究人員指出，當人們說話、咳嗽和呼吸時，氣流會自肺部、經由嘴巴和鼻子噴出，形成飛沫進入空氣。而如唱歌和咳嗽等高能量的聲音釋放則會增加飛沫數量，並且有更大力量進一步擴散至周圍空間。攜帶病毒顆粒的飛沫能在空氣中懸浮數小時並構成感染風險。由於在密閉空間中，人吸入的病毒量與確診者排放到空氣中的病毒量成正比，所以科學家遂對飛沫傳播背後的流體動力學進行研究。

研究：咳嗽先低頭可減少空氣中病毒顆粒

這個研究團隊以3D列印技術製作出人體模型，每個模型的傾斜角度不同，以模擬人們上下樓梯時自然的傾斜弧度。再去觀察人體模型由不同高度噴發出空氣尾流的距離和尾流區域。

根據模擬結果顯示，噴發位置低於肩部，且面向地面移動的空氣顆粒較少，噴發的距離較短。反之，如果噴發的位置高於肩部，噴出的空氣顆粒較遠也較多。根據模擬結果，團隊建議，當我們咳嗽時低下頭，應該有助於減少病毒顆粒傳播。

▼Omicron症狀（按圖看清👇👇👇）

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台灣烏日林新醫院胸腔內科主任林建德表示，我們咳嗽或是打噴嚏時，空氣顆粒會被噴發得很遠，原因主要是因為這是一個肌肉收縮又突然放鬆的動作，所以噴出的距離會很遠。

台灣的咳嗽禮儀：用手肘遮更好

林建德說，不確定想咳嗽或是打噴嚏時低頭是否有幫助。但是有時間做這個動作，還不如遵守指揮中心推動的「咳嗽禮儀」，也就是咳嗽或打噴嚏時來不及用衛生紙或手帕遮的時候，改用手肘擋住口鼻，如此一來確保可能帶有病毒的飛沫更不會噴散出去，又不會沾在手上，不小心東摸西摸又佔到環境物品，造成環境傳播。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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