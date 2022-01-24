乳癌｜非女性專利！男患者死亡率比女性高　男性自我檢查5方向

乳癌並不是女性專利，同樣具有乳房、乳腺組織的男性也有罹患乳癌的可能性。



男性罹患乳癌的發生率雖然比女性低，但因為乳房構造的關係，癌細胞擴散得更快，死亡率也高於女性，不得不多留心一些。

男性該如何檢查乳房異狀？（按圖👇👇👇）

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以下5種人是男性乳癌的危險族群

1. 家族有罹患乳癌的病史。

2. 60到65歲的男性，主要是因為老化的問題。

3. 睪固酮低下，體內荷爾蒙失調。

4. 曾患有男性女乳症或身材肥胖者。

5. 睪丸曾受傷或做過切除，或是曾患有隱睪症。



男性該如何檢查乳房異狀？

一般男性都會忽略乳房硬塊，往往要等到出血或流膿時才會求診接受治療，而女性用來檢查乳房的方式也同樣適用於男性。

一、出現無痛性腫塊：男性罹患乳癌大多都集中在下乳房，如果在乳暈下側發現有腫塊就要注意，因為這個位置正好是男性乳腺組織比較集中的部位。

二、乳頭形狀異常：如果男性的乳頭突然出現像是內陷、結痂、或回縮等現象也需要留心，在臨床上有2成的男性乳癌病患會出現上述的症狀。

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三、胸部皮膚發生變化：男性的胸部皮膚或胸肌出現了變化，出現紅疹或粘結的狀況，也要注意可能是乳腺癌的徵兆。

四、乳頭溢液：擠捏乳頭時有液體流出稱為乳頭溢液。乳頭溢液是乳腺疾病的常見症状之一，據統計，以乳頭溢液為首要症状就診者佔乳腺疾病的3%到14%，也是乳癌的徵兆之一。

五、腋下出現淋巴結：如果在腋下出現有淋巴結時也要注意，這是罹患乳癌的標準症狀，通常都會不只長出一顆淋巴結。

男性也要隨時注意自己乳房的變化，一旦發現異常狀況，千萬不要輕忽不理會，應該趕緊就醫，早期治療的治癒機率都很高，根據電視台國民健康署的統計資料，透過正規治療，乳癌患者的5年整體存活率可高達85%。

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