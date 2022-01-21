減肥｜醫生提倡血型瘦身法　4大血型體質各不同食咩減重最好？

減肥是不少人的終生目標，但發現無論試過多少方法也未能成功？有醫生指出，其實減肥與血型息息相關，因為其塑造的體質各有不同，需要配合各自適合不同的食物及運動，才令瘦身效果倍增！



《Eat Right 4 Your Type》的作者 Peter J. D’Adamo 醫生一直提倡「血型減肥法」，他認為血型決定了身體對食物的吸收程度，所以不同血型都有專屬的食物與瘦身法。

▼4大血型減肥法（按圖看清👇👇👇）

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O型人



很適應高蛋白質的食物，對瘦肉和蔬菜的消化很好，而像穀物、豆類或是馬鈴薯這類的蔬菜，反而對O型人並沒太大幫助。

適合食物：瘦牛肉、羊肉、雞肉、魚（鱸魚、鱈魚、鱒魚、三文魚）、海帶、海鮮

應避免或易致肥的食物：難消化的乳製品、小麥類、豆類等

適合運動：對於O型人來說，制定一個固定的健身計劃是很重要的。他們適合各類型的體能運動，包括跑步、游泳、騎單車、重訓

A型



A型人適合以蔬菜為主的飲食，搭配植物性蛋白質、大豆蛋白。肉類是A型人致肥主因，吃太多會累積大量的脂肪，所以對A型而言，控制食量和高脂肪食物攝入是最有效的減重方法。

適合食物：水果（梨子、桃子、蘋果、無花果、莓果、酪梨等）、蔬菜、家禽類和魚類，而豆類製品、麥片、麵食應該是A型人的主食

應避免或易致肥的食物：較難消化的紅肉、含糖類食物、咖啡因、酒精、乳製品

適合運動：對A型的人來說該避免過度的勞累與緊張，強調輕鬆，所以很適合平靜的有氧運動，例如：瑜伽

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B型



B型人不適合吃麵條、粟米等食物，這些食物中含有的成分會使代謝變慢導致肥胖。反而適合肉類與乳製品，少量多餐是很好的飲食方法。

適合食物：綠色蔬菜、鮮奶酪、奶油、各種肉類、水果（香蕉、葡萄、布冧）

應避免或易致肥的食物：粟米、蕎麥、小麥、堅果類

適合運動：保持頭腦清醒與身體平衡是B型最需要，適合規律性運動，如網球、單車、徑步、高爾夫球都很適合。

AB型



綜合A型與B型的特性，吃太多肉類容易轉化成脂肪在體內堆積，也是AB型肥胖的原因之一，以蔬菜、乳製品還有雞蛋為主是最適合AB型的飲食法。

適合的食物：蔬菜、水果（櫻桃、葡萄、西瓜等）、海鮮、乳製品、蛋類為主。

應避免或易致肥的食物：碳水化合物、煙燻肉類、貝類、當你感到壓力時請拒絕咖啡因與酒精。

適合運動：AB型和適合的運動是A型和B型的綜合，所以靜態活動（瑜伽、太極）或是體能運動（跑步、單車）都很適合。

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