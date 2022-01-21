烚蛋｜穩情緒要燒脂靠蛋白質 每日4個時間食蛋功效有幾好？

烚蛋一直是健康又豐含營養的食物，有營養師指出，其實吃烚蛋也分時間，而每日更有4個時間更需要靠烚蛋補充蛋白質，從而得出不同功效。烚蛋對人體有多重要？又應該何時嘢最適合？



台灣註冊營養師許睿涵認為，雞蛋的主成分就是蛋白質，身體要修復細胞、合成情緒荷爾蒙，所需要的原料都是蛋白質，蛋白質可以說是身體長期需要的營養素。

她績指如果在每天的不同時間點吃蛋，例如早餐時、睡覺前、運動前、運動後，再搭配一些小技巧，對於營養吸收、燃脂效果、體力補給、身體修復等各方面，效果都會更好。

▼每日吃蛋時間表（按圖看清👇👇👇）：

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早餐時



功效：讓血糖、情緒穩定；同時提供製造血清素的原料，幫助我們有好心情，也幫助睡眠品質能有好的提升。

配搭建議：沾少許橄欖油或搭配堅果，油脂能幫助蛋黃的脂溶性營養素被腸胃消化吸收。

睡覺前



功效：讓燃脂力可以延伸到睡眠，有助於睡眠減重，也比較好消化吸收，也防止因吃宵夜令胃食道逆流，導致失眠。

配搭建議：沾少許黑胡椒，雞蛋含有甲硫胺酸，搭配黑胡椒的胡椒鹼，可以提升肝臟的解毒代謝能力

運動前



功效：運動過程中，鈉容易隨著排汗而大量流失，鈉不足則容易體力不支或脫水，補充鈉可以維持運動中的表現。

搭配建議：加鹽，或以鹹鴨蛋搭配碳水化合物食用

運動後



功效：蛋白質對修復肌肉損傷比較快，也有助於縮短運動後疲勞。

食用建議：烚蛋或流心蛋

▼同場加映：溫泉蛋有什麼功效?（按圖👇👇👇）

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吃蛋最好整顆吃

但許多人認為蛋黃的膽固醇很高，吃蛋時只挑蛋白吃。台灣營養師高敏敏強調，「食物膽固醇對血膽固醇的影響並不大」，人體膽固醇70％大部分都是身體自己合成，僅有30％是來自吃下肚的食物；而過多的壞脂肪，才是刺激身體合成壞膽固醇的主要原因，例如：甜點、炸物、麵包奶油等

高敏敏說明，一顆正常大小的雞蛋，約含210mg的膽固醇，低於每人每日建議攝取量300 mg以下，對身體的影響不大；反而，蛋含的卵磷脂、膽鹼等，可以幫助脂肪代謝，吃蛋時最好整顆吃，才能完整的營養。

一天可以吃幾顆蛋？

高敏敏認為，關鍵還是要看個人健康狀態。原則上，沒有高膽固醇 血症、高血脂症的人，每天吃到2~3顆雞蛋，對身體是沒有問題；若是本身有血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖或脂肪肝患者，一天應少於1顆蛋黃的攝取量。

高敏敏提醒，平時飲食避免油炸、油煎、油酥的反式脂肪、飽和脂肪料理，比起不吃雞蛋才是更聰明的做法，而一顆雞蛋約等於一份蛋白質的量，也建議可以跟豆製品、魚肉、雞肉等肉類食物相互均衡食用，一天攝取約6~8份蛋白質。

▼同場加映：蛋黃、蛋白營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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