坐骨神經痛｜坐得多屁股痛？或為梨狀肌疫候群　2招快速紓緩痠痛

隨着新冠疫情升溫，民眾待在室內的時間變多了，如果有習慣性翹腳或椅子過硬又久坐，很容易罹患所謂的「梨狀肌症候群」。



銀髮族太少運動梨狀肌叫苦？（按圖了解）

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來自台灣的部苗醫復健科物理治療師李曉惠指出，梨狀肌位於臀部深層，當受刺激而變得僵硬，便會發炎腫脹，甚至會壓迫一旁經過或穿過的坐骨神經，引發坐骨神經痛，痛的位置大概在屁股、髖部附近，也可能會隨着坐骨神經的走向延伸至腿部。

梨狀肌症候群好發族群

1.久坐不動的上班族

2.不愛活動的老年人

3.運動量突然增加的運動員

4.需久蹲或搬重物的工人



李曉惠表示，當發生梨狀肌症候群，急性期時需要冰敷、休息、避免長時間引發疼痛的動作，以降低急性期時的發炎。慢性期時可利用短波、超音波、電療、按摩及梨狀肌牽拉伸展運動，以縮短梨狀肌發炎修補時間。

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梨狀肌自我按摩2方法

第一招：坐在地上稍微側到患側，或將患側腳放在健側膝蓋上，在梨狀肌下方放置一顆硬式網球，一開始將球放在梨狀肌靠近尾骶骨處，讓身體重量壓迫網球，做深呼吸、放鬆、慢慢吐氣，持續1分鐘後，將球往股骨大轉子處稍微移動，重複按壓，如此可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌。

第二招：牽拉伸展運動可在躺姿或坐姿下執行，患側腳架於健側腿上，呈現翹腳的姿勢，躺時兩手抱住健側腳的膝關節後方，將膝蓋往身體靠近，坐時讓背部挺直並身體往前傾，此時可感受到患側梨狀肌的伸展疼痛，維持約20秒，重覆做3-5次。

除了以上建議的改善方法外，重點還是要從生活型態改變起，如勿久坐或久蹲、選擇適當的座墊等，才能做好預防並避免梨狀肌症候群的復發。

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