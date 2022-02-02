瑜伽動作｜久站久坐導致腰痠骨痛？躺姿扭轉式幫你釋放脊椎壓力

如果你的工作是需要長時間坐著或是久站以及搬重物，其實長期下來會對人體產生很大的危害。這些長期累積不僅會讓你腰痠背痛、肥胖、下肢靜脈曲張、頸椎病等，嚴重還會危害健康。所以除了要固定抓時間要起身走動或是按摩、活動筋骨外，也可以透過簡單的瑜珈動作躺姿扭轉式讓背部、脊椎可以得到伸展，並放鬆我們的肌肉，還能幫助我們雕塑腰線。



躺姿腹部扭轉式（Supine Abdominal Twisting Pose）有2組變化式，其差異在手腳擺放的方式不同，此動作紓緩腰痠背痛有很大的幫助，對於時常需要久坐、久站，以及搬重物的工作者來說非常有效，同時，它對身體上還有其他益處。

躺姿腹部扭轉式3大益處（按圖看清👇👇👇）

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1. 刺激脊椎神經：姿腹部扭轉式非常適合年長者來進行，隨著年紀增長，脊椎周圍的肌肉、神經會逐漸老化，這時身體的靈敏度、活動力會逐漸下降，透過此動作來刺激脊椎周圍的神經，不僅能刺激神經，同時也能將沾黏的肌肉鬆開，對於日常生活中的不便也能大幅改善。

2. 伸展髖關節：髖關節是人體中能保持穩定、控制旋轉的重要關節之一，許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健的髖關節才能讓表現更加出色，透過躺姿腹部扭轉式能有扭轉到髖關節，幫助緊繃、沾黏的肌肉打開，還可以提升下次運動表現。

3. 幫助消化：由於現代工作、生活忙碌，導致三餐不正常，或是有慣性挑食的人，腸胃通常會不太好，進而導致會有消化不良或是便秘問題。躺姿腹部扭轉式能按摩到腹部腸胃器官，幫助排便順暢，但是平時還是要有良好的飲食習慣、營養均衡，才能幫助達到效益。

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如何做躺姿腹部扭轉式：

步驟1：躺在瑜伽墊上，雙腳彎曲。

步驟2：吐氣，將雙手攤平在身體兩側，保持水平。

步驟3：吸氣，將下半身扭轉放置在右邊，同時頭往左邊。

步驟4：維持3-5個呼吸後換邊進行。



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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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