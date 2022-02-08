耳屎｜不當撩耳屎可致癌？醫提2大錯誤掏耳方式耳朵進水這樣解決

你喜歡挖耳屎嗎？台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊提醒，經常挖耳屎，可能造成耳朵感染、聽力受損，甚至罹患外耳道癌。
挖耳屎反覆刮傷 竟罹外耳道癌
江坤俊分享，新聞曾報導有名女性，三不五時經常挖耳屎，結果反覆刮傷外耳道、感染；不料，這名女性某天感覺耳朵非常疼痛、伴隨流血，就醫檢查鏡罹患了外耳道癌症，「細胞反覆受損導致細胞增生，一旦細胞增生失敗，就很容易變成癌症」。
了解5種耳垢反映什麼？（按圖👇👇👇）
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耳屎是健康守門員
江坤俊指出，耳朵分為內中外耳道，耳屎是由外耳道分泌的油脂及代謝的角質層，以及腺體分泌物混合而成，耳屎具有保濕及殺菌的作用，如同維護人體健康的守門員，因此不建議挖耳屎。
2大錯誤掏耳方式
1. 用棉花棒挖耳屎
可能會將耳屎往深處推，可能塞住耳膜，甚至會將耳膜戳受傷，都會影響聽力。
2. 用小指挖耳屎
指甲可能存在細菌，且指甲可能刮傷耳膜，造成耳膜受傷、甚至增加感染的風險。
▼耳垢是每個人必然產生的分泌物，必然有它的用途，在了解它應否自行處理前，先看耳垢的4大作用。（按圖了解👇👇👇）
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耳朵進水可以挖嗎？
江坤俊表示，當耳朵進水，只要將頭側向一邊，用單腳跳一跳，水就會自然流出，或是用吹風機稍微吹一下。他提醒，當耳屎太多、影響聽力或出現耳朵脹痛等不適感，建議尋求耳鼻喉科專科醫師協助，千萬不要自行挖耳屎。
▼5種耳朵癢原因（按圖看清👇👇👇）
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