每日3分鐘｜手腳冰冷着多件就得？一時疏忽恐失明 1招暖身兼護眼

近日天氣又開始轉涼，手腳冰冷的你又是不是暖包隨身？日本節目《名医とつながる！たけしの家庭の医学》請來專家講解手腳冰冷的嚴重性，原來手腳冰冷有可能是青光眼的徵兆，更嚴重甚至會因此而失明！為此專家向大家介紹了一個簡單的改善法，只要跟着做就能改善手腳冰冷的症狀，預防青光眼。



手腳冰冷=眼球冰冷？

節目組到街上進行訪問，發現很多人都有手腳冰冷的問題。專家指出，手腳冰冷的人對外在環境的寒冷非常敏感，連眼球都會較正常低溫。為了一探究竟，節目組邀請了3位長年受手腳冰冷問題困擾的人進行實測，發現其中2位的手放進冰水後，眼球溫度和視神經周邊的血流量都大幅降低，也就是眼球冰冷的症狀。

透過紅紅外線熱影像探測，發現的確有很多人的手腳都較身體其他部分寒冷。（《名医とつながる！たけしの家庭の医学》截圖）

眼球冰冷致青光眼？

青光眼的成因有好幾種，主要是因為眼壓過高，令視神經受損，患者會因此喪失部分視力，最嚴重可導致失明。然而，除了眼壓過高，近年亦有研究發現眼球血液循環不良導致眼球冰冷也可能是患上青光眼的成因之一。根據專家曾經做過的研究資料顯示，每4位青光眼患者中，就有1位有手腳冰冷的症狀。

青光眼的患者會因視神經受損而喪失部分視力，最嚴重可導致失明。（《名医とつながる！たけしの家庭の医学》截圖）

專家解釋，眼球的血流量容易因為外在的寒冷而大幅降低，難以保持在正常流量，也就代表視覺神經細胞衰弱。因為養分是透過血液運送到視神經，血液循環不良會導致眼球養分不足，同時廢物亦會積聚在眼球內，最終導致視神經受損，誘發青光眼。

▼同場加映：青光眼高危險族群（按圖👇👇👇）

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改善方法

平常想着只是手腳冰冷就多穿幾件衣服，但這樣輕視的心態原來有可能增加失明的風險。為了幫助大家改善手腳冰冷並提升眼球的血流量，預防青光眼，專家介紹大家做一套3分鐘就能完成的簡單運作。（按圖看更多👇👇👇）

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做法：



做之前首先要準備2塊毛巾和4條橡筋，然後將毛巾卷好並用橡筋扎實。



1. 坐直

2. 雙手各握着1條毛巾卷，維持在心口位置

3. 握毛巾2分鐘

4. 放鬆1分鐘



在手握緊毛巾時，手部的血管會被肌肉壓迫而收縮，於是血液流量會減少。2分鐘後放鬆，會令收縮起來的血管一下子擴張，短時內提升血流量，對血管壁帶來強烈的刺激，同時血管會分泌一氧化氮(NO)擴張血管。由於一氧化氮會運行全身，令全身上下的血管都得以舒張，不單止能改善眼球和手腳冰冷，身體各處的冰冷問題都能得以改善。

▼手腳冰冷亦有可能是由於血管幽靈化，專家介紹大家做一個原地跳的運動，能有效刺激血液循環，改善症狀：（按圖看清内容👇👇👇）

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▼眼壓與年齡、遺傳、眼疾有一定關係，以下是部分眼壓高的高危因素（按圖）：

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（資料來源：《名医とつながる！たけしの家庭の医学》）