疫苗通行證｜進入商場、街市等將須打針 疫苗常見副作用點處理？

本港第五波新冠疫情爆發，單日確診數字屢創新高。特首林鄭月娥周二（8日）宣布收緊社交距離措施，當中包括收緊公眾限聚令至兩人等，相關措施將延長至2月24日凌晨。

此外，包括食肆、商場等處所將於2月24日起推行疫苗通行證措施，這亦意味着市民到時須至少打一針新冠疫苗才可進入上述處所，預料相關措施將增加疫苗的需求。然而至今仍有不少市民對疫苗存有憂慮，面對2月24日疫苗通行證即將實施，市民在接種疫苗有甚麼需要注意？打針後出現副作用時又該如何處理？

２人限聚令再次實施。（資料圖片）

限聚令收緊至2人 擴展至私人處所

林鄭周二下午在記者會上宣布，目前599G下公眾地方群組聚會人數4人上限收緊至2人，限聚令同時將適用於私人處所，禁止兩個家庭以上在私人處所進行跨家庭聚會，修訂的限聚令將於本周四(10日)生效。

同時，將擴大受599F規定表列處所，原有17項處所（餐飲、美容、健身中心），會再新增6項處所，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市（或市集）、超市、髮型及理髮屋。當中，宗教場所及理髮店由本周四(10日)起須關閉至2月24日，原定至本月18日屆滿的社交距離措施將延長至2月24日凌晨。

▼同場加映，青少年接種復必泰後引發心肌炎？（按圖👇👇👇）

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疫苗通行證：四月底前成人須打兩針

此外，林鄭亦提到所有受599章規定處所，包括食肆、商場及街市等，將需於2月24日起實行疫苗通行證，到時所有進入上述處所的人士均至少已注射一針新冠疫苗才獲准進入。她又指，當局將修訂僱傭修例，如員工因沒有打針而不能上班，繼而致被解僱，亦不再視作不合理解僱；而員工若因圍封強檢或檢疫被解僱則屬無理解僱。

對於違反相關檢測令，包括強檢令或圍封檢測等的人士，林鄭亦宣布刑罰會由現時的定額罰款5千元，提升至1萬元。

至於本月24日實行的疫苗通行證具體操作，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青介紹指將分三階段推行 ，當中Ｄ類食肆將於本周四（10日）起，率先試行疫苗通行證，現時暫無計劃在公共交通工具實施疫苗通行證。

第一階段：12歲或以上人士進入指定處所，必須接種最少一劑疫苗



第二階段：4月底起，所有18歲以上人士進入指定處所，必須接種最少兩劑疫苗；至於12至17歲人士，由於兩劑接種時間相距最少12星期，因此接種要求仍然維持一劑。



第三階段：6月底起，所有進入指定處所的18歲以上人士，如果接種兩劑疫苗已超過9個月，就必須接種第三劑。



至於12歲以下人士，由於接種計劃剛開始，疫苗通行證暫不適用此群組



▼同場加映，小童接種新冠疫苗知多啲：（按圖👇👇👇）

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接種疫苗常見副作用

對於即將實行的疫苗通行證，相信近期將有不少市民預約接種新冠疫苗。不過，接種新冠疫苗後有不少副作用，有些屬正常反應，但若情況持續，或反應出現異常，便需立即求醫。

▼接種新冠疫苗後6個常見副作用的「異常反應」（按圖👇👇👇）

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1. 發燒



接種疫苗後2天內發燒是正常的免疫反應，發燒一般指體溫達38℃或以上。根據香港醫院藥劑師學會資料，若打針後2日內短暫輕度發燒38.3至38.5度，可自行服用退燒藥（撲熱息痛）。

異常反應：

如果發燒超過２日，體溫持續在38℃或以上，要盡快求醫。

2. 肌肉痛



疫苗會注射在手臂肌肉，有機會造成注射部位肌肉痛，和全身肌肉痠痛。台灣宏康復健專科診所院長陳相宏醫師在「早安健康」網站文章表示，因為是肩膀肌肉注射，正確應該注射到肩膀三角肌，若是注射的技術不好，注射到肩關節或是肩旋轉肌，就會造成「疫苗注射技術相關的肩膀傷SIRVA」（shoulder injury related to vaccine administration）。

疫苗接種後2日內出現肌肉痛，可以自家在家休息及服用「撲熱息痛」。

異常反應：

如果超過一星期肌肉持續疼痛、無力，加上關節轉動困難，就應盡快求醫。

3. 注射部位出現疼痛、紅腫、痕癢



不少人在打針後即日或隔日發現手臂注射部位出現紅腫、疼痛、壓痛，甚至引致腋下淋巴腺腫起來，大部分的人會在4天左右消退。如在打針後48小時內手臂注射部出現以上情況，可以在家進行局部冰敷，或塗上藥膏。

異常反應：

台灣國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯在「早安健康」網站文章提醒，打疫苗後如皮膚出現瘀青，代表凝血功能異常，有可能是血栓徵兆，應盡快求醫。

4. 頭痛



根據衛生署資料顯示，每10人就有1-2人接種疫苗後出現頭痛。在打針後48小時內，可自行服用止痛藥「撲熱息痛」，但不可在打疫苗前服用，建議在注射疫苗後三小時、出現不適症狀時才吃，對疫苗產生抗體的影響較小。

異常反應：

如果嚴重劇烈頭痛持續一星期，甚至痛到視力出現異常，應盡快求醫。

5. 噁心、嘔吐



噁心、嘔吐、食欲下降也是疫苗接種常見的副作用，打針後2日內症狀會自行消失，台灣註冊營養師高敏敏在報道表示，應避免進食油炸、高糖等食物、喝酒、吸煙、捱夜亦應盡量避免，反而要進食多些蔬果，如：西蘭花、奇異果、蘋果等。

異常反應：

持續一星期食慾不振、噁心，應盡快求醫。

6. 肚痾



台灣兒科醫生徐嘉賢在Facebook專頁中表示，部份人士或會出現腹痛，或是肚痾等症狀，如腸胃較敏感人士更有機會持續一星期。

異常反應：

若出現嚴重腹痛，或是出現腸胃炎的肚痾症狀，並持續一星期或以上，應盡快求醫。

▼同場加映，養和醫院早前公布科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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接種疫苗後嚴重不良反應

▼如發現以下嚴重情況，應即時求醫（按圖👇👇👇）

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1. 部份身體難以活動

2. 視力持續模糊

3. 說話有困難

4. 氣促

5. 胸口痛

6. 感到心跳急促、顫動或強烈，即使在休息後也沒有平靜下來。

打針前後有什麼要注意？（Unsplash圖片）

打針前準備

若你是心臟病高危人士，或有「三高」就要注意。每年應接受身體檢查，以評估心臟和心血管狀況，接種疫苗前可先檢查身體，以獲得最新驗血報告。患者上血壓不應高於140、下壓不過90，平均血糖值為6.5%左右等。若有「三高」達10年但沒有看醫生，打針前建議先去驗身，以獲得詳細報告才作決定。

▼同場加映：接種疫苗前後須知（按圖👇👇👇）

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